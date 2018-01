/ Arrancó la temporada de verano en la playa y la mayor parte de los balnearios ya terminó la reconstrucción de sus instalaciones adecuadas a las normas que regulan el frente marítimo. De madera ecológica y con menores dimensiones, muchos dieron de baja los servicios de spa, aunque algunos los mantienen. La propuesta, en general, es apuntar al estilo "club de mar", con servicios de fitness para adultos y kinder para los más chicos. ¿Los precios? No varían demasiado con respecto al año pasado e incluso están más bajos. Pero quienes busquen un spa con piscina, masajes y todos los chiches, deberán acudir a los hoteles.En enero de 2017, la quincena estaba $13.500, con acceso a los servicios del balneario. Esta temporada, por ejemplo, en Riviera Club de Mar, que ofrece servicios de playa básicos (carpa, mesa y reposeras) la carpa se cobra $13.000 la quincena. Mientras que en El Pájaro, con el mismo tipo de servicios, cuesta $11.500 la primera quincena y $13.300 la segunda. Por día, se cobra entre $900 y $1500; y $7500 la semana.Clubes de mar Son pocos los balnearios, este año, que ofrecen servicios de spa: la disminución de los espacios por la normativa de frente marítimo obligó a sus dueños a restringirlos. Sin embargo, en algunos se mantienen los servicios de belleza de manos y masajes. En Pinamar, es el caso de Terrazas del Alba, donde la carpa "tradicional" cuesta $1500 por día y la "VIP" (es más grande y está ubicada más cerca del mar) sale $2000. Los montos incluyen acceso libre al spa, además de clases de spinning, yoga, zumba, localizada y running; así como un kinder para los más chicos.En la misma ciudad, CR también tiene spa con masajes y mantiene la pileta olímpica que lo caracteriza hace años. Aunque eventualmente deberán reducirla, de acuerdo a las normas que impulsa el gobierno local desde el cambio de gestión.Varios balnearios, además, tienen canchas de fútbol y voley y organizan torneos y eventos. En muchos hay promociones, descuentos y cuotas con las tarjetas de crédito, según el parador, por el 20 o el 30 por ciento, que aplica a las carpas y a los precios de los restaurantes playeros.El parador Marbella tiene precios similares por los servicios básicos de playa. Cobra la carpa, por mes, $24.000 y por día $1150.En Cariló el panorama es similar. Es difícil encontrar un balneario que ofrezca servicios extra en la playa. Hemingway tuvo servicio de spa hasta el 2016, pero ya no está vigentes. "Desde el año pasado, cuando se empezó a exigir que los balnearios fueran más ecológicos y reducidos, tuvimos que suspenderlos", dijo una administradora. Pero señaló que tienen servicios de recreación para chicos de 10 a 19 y clases de yoga todos los dias a las 9. Además, sus sponsors organizan eventos, que no están definidos pero arrancan a partir del 10 de enero.Ocupación La ocupación, dijeron en los distintos balnearios, ronda el 65 por ciento. Pero esperan que los números mejoren a partir de hoy y durante los fines de semana. Además, auguraron una mejora sustantiva para la segunda quincena. "Por suerte va a hacer calor todo el mes", dijo un administrador de Terrazas, quien aseguró que a esta altura, el año pasado, estaban con una ocupación menor.Los espacios de Spa se trasladan a los hoteles. Foto: Matías Aimar En Hemingway tenían ocupado el 75 por ciento de las carpas con reservas para la primera quincena. "Estamos contentos, tenemos mucha gente. Siempre esperamos más, vamos a ver cómo es el resultado final", agregó.Este año se mantiene la tendencia de temporadas anteriores: los turistas se toman vacaciones durante períodos más cortos, pero más seguido. "Nos alquilan por dos o tres días, o por semana. Venir un mes ya no es algo común". La tendencia en Terrazas, durante diciembre, fue contratar el servicio de carpas por día. Pero en enero se alquila por semana o por quincena.Spa: al hotel Quienes busquen spas con mayor desarrollo deberán acudir a los hoteles. En Pinamar, una opción clásica es el Playas, donde los servicios de masajes rondan los 450 pesos. Además puede contratarse un día de spa que incluye el uso de la pileta climatizada con hidromasaje, ducha escocesa, uso de vestuarios y baños, servicio de masajes y saunas y pileta exterior. Cuesta 1200 pesos (sin masajes, $600).Foto: Matías Aimar El spa, en el Playas, está vidriado y se asoma a un patio inglés preparado al estilo de la belle époque que cuenta con espejos de agua que desembocan en una sequia con dos cascadas que refrescan el lugar. Recomiendan utilizarlo como un espacio de lectura a la sombra.En Cariló, el Hotel Ville Saint Germain tiene un edificio entero dedicado al spa. En la planta baja ofrece una pileta climatizada con un circuito de agua, poltronas calefaccionadas, zona de relax, un hogar a leña y reposeras. En el primer piso, un sauna húmedo y uno seco, ducha escocesa, cabinas de masajes (individual y doble con jacuzzi). Y en el segundo piso hay un spa privé, buena opción para quien no quiera compartir espacios con desconocidos. Se toma en turnos de dos horas.Los turnos de los masajes pueden durar entre 30 y 60 minutos, aunque hay opciones de una hora y media. Si se toman de manera individual, tienen tarifa especial para los huéspedes, entre $400 y $600 pesos. Para los clientes externos, cuesta entre $600 y $1000, según el tipo de tratamiento y la duración. El día de spa, para los no huéspedes, sale 1200 pesos. Y el spa privé $2000.Además, ofrece la opción de alquilar alguna de las tres habitaciones que se encuentran en el último piso del edificio, las únicas del complejo con formato de hotelería, que se venden en conjunto con el spa.