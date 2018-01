/ Who is mining? es el nombre de una herramienta capaz de informar qué sitios web utilizan computadoras y móviles de sus visitantes para minar criptomonedas, una tendencia que crece a medida que aumenta el precio del bitcoin y otras monedas similares.El proceso suele ser notorio para los usuarios, que observan cómo la actividad de su dispositivo se incrementa al abrir ciertas páginas web y baja una vez que las abandonan .Who is mining analiza un sitio sospechoso para ver si está minando bitcoins con la computadora del visitante. Al ver los últimos análisis positivos de Who is mining? , se observa que los sitios que ofrecen series y películas gratis están entre los principales acusados de minar monedas virtuales.El sistema funciona de manera sencilla: solo hay que introducir la dirección sospechosa (la URL) y apretar el botón Check . Who is mining? dará el resultado en pocos segundos.Por qué El malware más utilizado para minar criptomonedas es Coinhive. Se trata de un complemento con cada vez más popularidad en los sitios de descargas que ofrece como recompensa la divisa virtual Monero.Qué hay detrás? La publicidad online es cada vez menos rentable, por lo que administradores de sitios recurren a herramientas que se dedican a obtener bitcoins y otras criptomonedas.Por qué el bitcoin vale tantocerrarUna de las maneras de acceder a las monedas virtuales es la minería, que consiste en resolver complejas ecuaciones matemáticas. Al hacerlo, los usuarios reciben un premio.Minar monedas virtuales con una sola computadora no es rentable ya que se requiere muchísima potencia de procesamiento y energía. Allí es donde entra en escena Coinhive: utiliza la capacidad de cómputo de todos los usuarios que visitan las páginas donde está instalado, número que puede alcanzar varios miles en algunos casos.Los antecedentes de Movistar y Starbucks La web de Movistar España fue utilizada esta semana para minar criptomonedas, más precisamente Monero.El hecho ocurrió en medio de las pruebas que realizaba la operadora para, justamente, evitar ser víctima de Coinhive. Por error, los programadores de Movistar subieron a la red una página infectada en lugar de la que estaba protegida ante la amenaza.Hola @movistar , ¿Qué tal va la cartera de criptomonedas? ¿A qué viene el script de coin-hive[.]com? pic.twitter.com/Pdvu1h9yCZ &- Sergio R.-Solís (@s_rsolis) 29 de diciembre de 2017 El caso más cercano para la Argentina ocurrió en Starbucks de Buenos Aires . La famosa red Wi-Fi gratuita fue infectada y por ello cada computadora y celular que se conectó ayudó a minar Monero.En esta nota: Seguridad informática Bitcoins LA NACION Tecnología TecnologíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi