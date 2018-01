/ Uma brasileira que transportava 320 gramas de cocaína escondidas em sua roupa íntima foi detida no aeroporto internacional de Cartagena, na Colômbia, quando pretendia deixar o país sul-americano com destino à Suíça, informou neste domingo (31) a polícia colombiana.A mulher, identificada como Luciana da Costa Estefani, de 45 anos e oriunda de Cachoeiro do Sul, no Rio Grande do Sul, tinha como destino final a cidade de Zurique, na Suíça, relatou a polícia em comunicado.Luciana chamou a atenção das autoridades aeroportuárias porque vestia um casaco de clima frio, incomum para as altas temperaturas da caribenha Cartagena, acrescentou a informação.Ao ser interrogada, a mulher argumentou que tinha ficado resfriada pelo ar condicionado do hotel, uma resposta que não convenceu os policiais que a levaram à sala de raio-x, onde um exame mostrou que transportava droga em pequenas sacolas plásticas escondidas no sutiã.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi