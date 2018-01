ESPAÑA: Mini Megawootbox Old School en formato 8-bit

En enero, diez Wooters podrán ganar diez Mini Megawootbox con una consola portátil Arduboy.Para acompañar como es debido la box Old School , Wootbox os propone la oportunidad de ganar una Arduboy , la consola portátil de videojuegos 8-bit de la talla de una tarjeta de crédito, en cada una de las diez Mini Megawootbox de enero. Con el mismo diseño que una Gameboy, puedes acceder a más de una centena de juegos retro en línea y hasta la posibilidad de creer tus propios juegos. Arduboy ocupa menos espacio que un teléfono móvil y es la consola portátil más fácil de transportar y llevar por todas partes.>>> ¡Me suscribo a Wootbox!Todavía estás a tiempo de suscribirte a la Wootbox Old School del mes de enero . En el interior, encontrarás licencia s nostálgicas como Malcolm, El Quinto Elemento, Cazafantasmas o La Leyenda de Zelda gracias a productos oficiales y exclusivos por valor de 60€.Suscríbete ya en la página web www.wootbox.es e intenta ganar la Megawootbox con más de 2000€ de regalos.