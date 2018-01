/ 2 de enero Julieta Rada y "Zorrito" Von Quintiero . 22.30 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS a $ 680.Hernán Cattaneo . 17 horas. Jardines de Enjoy Punta del Este. Entradas en Red UTS a US$ 165.Jonas Blue . 23 horas. Enjoy Punta del Este. Entradas en Red UTS entre US$ 33 y US$ 165.3 de enero Fiesta Gong . Los Totora / Maxi Trusso y Meme Bouquet . 1 am (del 4 de enero). Ovo Nightclub. Enjoy Punta del Este. Entradas en Red UTS.4 de enero Javier Ruibal . 22.30 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS a $ 1.080.Kolombo . 23 horas. Enjoy Punta del Este. Entradas en Red UTS entre US$ 33 y US$ 165.5 de eneroCristian Castro . 22 horas. Enjoy Punta del Este. Entradas en Red UTS entre US$ 66 y US$ 209.María Gadú y Chico César . 22.30 horas. Medio y Medio (Punta Ballena). Entradas en Red UTS a $ 1.780.6 de enero María Gadú y Chico César . 22.30 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS a $ 1.780.Fiesta de la X . Cuarteto de Nos, Márama, Abuela Coca, Once Tiros y Miss Bolivia, entre otros. 16 horas. Faro de La Paloma. Entradas en Red UTS a $ 1.300.El Cairo y Alejandro Balbis . 21 horas.Rambla de Piriápolis. Entrada gratuita.Fiesta Pachangón con Los Totora . 1 am (del 7 de enero). Ovo Nightclub.7 de enero María Gadú y Chico César . 22.30 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS a $ 1.780.La Imbailable . 21 horas. Aguas Dulces. Entrada libre.9 de enero Julieta Rada y "Zorrito" Von Quintiero . 22.30 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS a $ 680.10 de enero Francis Andreu . 22.30 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS a $ 1.080.11 de enero Valeria Lima . 21 horas. Salinas. Entrada libre.Trío Ibarburu . 22 horas. Centro cultural Kavlin (Calderón de la Barca entre Br. Artigas y Shakespeare, Punta del Este). Entradas a $ 300 en Abitab.12 de enero Gustavo Cordera . 22.30 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS entre $ 980 y $ 1.380.El Congo . 21 horas. Punta del Diablo. Entrada libre.13 de enero Agarrate Catalina . 20 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS entre $ 730 y $ 1.280.4 pesos de propina . 21 horas. Barra de Valizas. Entrada libre.Cumbia pa'bailar . 21 horas. Santa Ana (Colonia). Entrada libre.La Trampa . 22 horas. Club Los Titanes-La Tuna. Entradas en Abitab entre $ 450 y $ 550.14 de enero Skay Beilinson y los Fakires . 22.30 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS entre $ 980 y $ 1.380.Washington Mateú . 21 horas. Balenario Kiyú (San José). Entrada libre.16 de enero Julieta Rada y "Zorrito" Von Quintiero . 22.30 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS a $ 680.17 de enero Albert Plá . 22.30 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS a $ 1.080.18 de eneroJazz con Magnone. 21 horas. Hotel L'Auberge (Punta del Este). Entradas en el hotel a US$ 50.Sara Sabah . 22 horas. Centro Cultural Kavlin, Punta del Este. Entrada a $ 300 en Abitab.19 de enero Yamandú Costa . 22.30 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS a $ 1.580.Alejandro Luzardo y La Candombera . 21 horas. Barra del Chuy. Entrada libre.20 de enero Yamandú Costa . 22.30 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS a $ 1.580.Plena de Black . 21 horas. Britópolis. Entrada libre.Pa'ntrar en calor . 21 horas. La Paloma. Entrada libre.21 de enero Dani Black . 22.30 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS a $ 1.080Ruperto Rocanrol . 21 horas. Picada Varela. Entrada libre.23 de enero Julieta Rada y "Zorrito" Von Quintiero . 22.30 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS a $ 680.25 de enero Bahiano . 22.30 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS a $ 1.280.Christian Cary . 22 horas. Centro Cultural Kavlin (Punta del Este). Entrada a $ 300 en Abitab.26 de enero Bahiano . 22.30 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS a $ 1.280.27 de enero Coti Sorokin . 22.30 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS a $ 1.280.28 de enero Coti Sorokin . 22.30 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS a $ 1.280.30 de enero Julieta Rada y "Zorrito" Von Quintiero . 22.30 horas. Medio y Medio (Avenida Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Punta Ballena). Entradas en Red UTS a $ 680.