Foto: archivo El País Comienza el 2018 y hoy lunes 1° de enero ya rigen aumentos en varios servicios y productos.Por una parte, suben las tarifas públicas : tal como lo anunciara el gobierno la primera semana de diciembre en la Torre Ejecutiva UTE sube 3,2%, Antel y OSE 6,5%, las naftas 9,8% y el gasoil 4,8%.También comienza a regir hoy el aumento del boleto capitalino: la Intendencia de Montevideo informó la semana pasada que el precio se mantiene para quienes utilicen la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano (STM). Pero sube para quienes paguen en efectivo.El boleto de común o de una hora sigue saliendo $29 para usuarios de la tarjeta STM y para el resto sale ahora $36 (hasta ayer salía $33 para el resto).El boleto de dos horas sigue saliendo $44 para usuarios de la tarjeta y pasa a costar $53 para los que no lo son (hasta ayer salía $49 para los que no lo eran). Los mismos valores para los viajes de las líneas D.El boleto céntrico sigue a $20 para los que abonen con tarjeta STM y sale ahora $26 para los que no (hasta ayer salía $24 para los que no).Los viajes zonales se mantienen a $16 para usuarios de la tarjeta y sale $22 para el resto (para quienes hasta ayer salía $20).Aumento del precio del boleto en Montevideo by ElPaisUy on ScribdA partir de hoy también aumenta el precio de los cigarrillos: el Poder Ejecutivo dispuso un aumento de 12% en la tasa imponible para el cobro del Imesi.Con la suba que rige ahora, ese impuesto pasa a tener una tasa de 70% representando $ 67,26 para los cigarrillos . En el caso del tabaco el gravamen queda en $ 29,26.Como es habitual en los decretos que suben el Imesi al cigarrillo, el Ejecutivo sostiene que "es propósito del gobierno nacional continuar profundizando en la política antitabaco, dado el impacto positivo que la misma ha generado respecto a la reducción del consumo".Añadió que "dentro del conjunto de medidas adoptadas para combatir el tabaquismo, se ha verificado que el aumento en la tributación constituye un instrumento eficaz en la consecución de los fines mencionados".El anterior aumento se aplicó el 1° de enero de este año y había sido de 15%.También sube el supergás: aumenta 15% a partir de hoy lunes.Cuando fue anunciado, a principios de diciembre, un comunicado de la petrolera explicaba que el gasoil, el kerosene y el fueloil subían un 4,8%, "valor por debajo de la inflación". Las naftas un 9,8% y el supergás un 15%.Pese a ese aumento, Ancap reconoció que "el supergás es un combustible muy subsidiado", y aseguró que "se ampliarán y revisarán mecanismos para asegurar que se continúe realizando un subsidio social".