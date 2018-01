/ Nacho Fernández, expulsado en el último clásico, busca revancha en la Supercopa. Foto: FotoBAIRES Tras 24 días de vacaciones para el plantel, River volverá al trabajo en Ezeiza el miércoles 3 de enero y dos días después partirá hacia la pretemporada, que se extenderá del 5 al 17 en Miami , Estados Unidos. Allí delineará un año con objetivos variados y que volverá a estar centrado en la Copa Libertadores, pero que rápidamente tendrá la primera meta clara: la Supercopa Argentina frente a Boca . Será la tercera participación del Millonario en un torneo que le fue esquivo en 2015 ante Huracán (0-1) y 2017 ante Lanús (0-3).Claro está: en Núñez nadie deja de lado la autocrítica. La mejora en los rendimientos tanto colectivos como individuales será un pilar necesario para rearmarse, especialmente luego del golpe que le dio Lanús en la última Libertadores y el mal presente en la Superliga -solo pudo ganar uno de los últimos seis partidos y llegó a acumular seis juegos sin ganar, en la peor racha del ciclo de Gallardo-.La Supercopa será el Superclásico oficial número 13 de Marcelo Gallardo como técnico de River. Acumula tres triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. Por eso, la conquista del bicampeonato de la Copa Argentina no trajo un festejo excesivo, sino más bien moderado. El cuerpo técnico y el plantel consideran que el éxito debe servir para afrontar el 2018 con otra mentalidad y ocuparse de los cambios que serán necesario para mostrar otra imagen en el primer semestre del año que entra."La Copa Argentina fue una caricia al alma pero no hay que ser muy eufóricos. Hay mucho por mejorar. La Supercopa con Boca será importante, nosotros nos ganamos ese lugar " Jonatan Maidana "El fútbol nos dio la revancha de poder ganar otra final, pero no hay que ser muy eufórico. Tenemos mucho para mejorar de cara a lo que viene, hay torneos muy importantes y ojalá estemos a la altura. Los últimos partidos nos costaron y el balance no es tan positivo como uno quería. Pero hay que estar tranquilos, nos tenemos que quedar con el título y el esfuerzo. Es una caricia al alma por las cosas que no se venían dando. Hay que aferrarse a eso, muchos quieren ganar esta Copa que no es para nada fácil y se nos volvió a dar a nosotros", explica Jonatan Maidana, referente y uno de los tres jugadores -junto a Ponzio y Mora- que quedaron de aquel equipo que se hizo fuerte ante Boca en los dos cruces coperos entre 2014 y 2015."El partido con Boca va a ser importante, especialmente porque nosotros nos ganamos ese lugar. El día que nos toque jugar, tenemos que disfrutarlo de la misma manera que disfrutamos la Copa Argentina, y si se puede ganar, aún mejor", agrega el defensor de 32 años, quien fue titular en los dos clásicos que se disputaron en el 2017: la victoria 3-1 de River en la Bombonera y el festejo del Xeneize por 2-1 en el Monumental.Tras los éxitos en la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015, será la tercera vez que el River de Gallardo se cruce en un enfrentamiento directo con el Xeneize. A lo largo de su ciclo, el Muñeco acumula 12 superclásicos oficiales dirigidos, con tres triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. Su equipo hizo nueve goles y recibió once. En amistosos, disputó siete encuentros: ganó cuatro y perdió tres."Lógicamente que nos motiva la Supercopa con Boca, pero ahora hay que tratar de disfrutar de la Copa que se ganó y de las vacaciones, para volver pensando en todo lo que va a ser el próximo año", cuenta Ignacio Fernández, uno de los que debutará en un Superclásico mano a mano, el primer gran objetivo del año para River.El River de Gallardo ganó las dos definiciones mano a mano ante Boca: en la Sudamericana 2014 empató 0-0 de visitante y se impuso 1-0 de local; mientras que en la Libertadores se impuso en la ida 1-0 en el Monumental y la vuelta se suspendió con el duelo 0-0 por el escándalo del gas pimienta. En esta nota: Boca Juniors River Plate LA NACION Deportes Supercopa ArgentinaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi