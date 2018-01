/ La medicina estética ofrece la posibilidad de realizarse tratamientos no invasivos en pocas sesiones (Getty Images) La previa de las vacaciones puede convertirse en el momento ideal para someterse a ese tratamiento para el que no hubo tiempo durante el año. Es que en la piel del rostro se refleja el cansancio acumulado y la medicina estética ofrece alternativas no invasivas que en pocas sesiones brindan el resultado deseado.Botox y rellenos. Aliados incondicionales en una sesiónPara médica dermatóloga Lilian Demarchi, especialista de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), "lo importante es tener en cuenta que ante las diferentes problemáticas de la piel existen diferentes soluciones".La aplicación de botox y ácido hialurónico es una buena elección cuando se buscan resultados visibles a corto plazo (Getty Images) Y tras destacar que "en esta época del año muchas veces se busca borrar las huellas de cansancio de la piel", remarcó: "Debemos saber que la toxina botulínica es el tratamiento ideal para prevenir y relajar los gestos de la parte superior del rostro, las arrugas de expresión, mientras que el ácido hialurónico es una herramienta efectiva para rellenar y combatir las arrugas del tercio inferior de la cara". Este último es ideal para tratar arrugas finas y profundas y también para reponer la pérdida de volumen y para rellenar o delinear el contorno de labios.La aplicación de botox y ácido hialurónico siempre es una buena elección cuando se buscan tratamientos efectivos, no invasivos y con resultados visibles a corto plazo Ozonoterapia: un shock de juventudEn la actualidad existen múltiples herramientas que permiten devolverle al rostro gran parte de la lozanía perdida. La clave es combinar distintas técnicas, desde las más sencillas hasta los láseres más sofisticados para obtener los mejores resultados.La médica dermatóloga Agustina Vila Echague es miembro de la American Society for Laser in Medicine and Surgery (ASLMS) y dijo a Infobae que "dentro de los tratamientos ideales para renovar la piel está la ozonoterapia" y explicó: "El ozono es uno de los oxidantes más potentes; el tercero en la escala química. Al administrarlo en las dosis y formas adecuadas se desencadena un shock oxidativo que se utiliza, entre otras cosas, para proteger de los rayos UV, el cáncer, la esclerosis múltiple y los procesos autoinmunes e inflamatorios, entre otros".Considerada una terapéutica médica alternativa biooxidativa, la ozonoterapia provoca una rápida liberación de factores de crecimiento desde las plaquetas a las células endoteliales a nivel de la superficie cutánea, lo que renueva las capas de la piel. Su aplicación de forma endovenosa mejora todo el organismo generando mayor energía, no sólo a nivel superficial.En la actualidad existen múltiples herramientas que permiten devolverle al rostro la lozanía perdida (Getty Images) Se recomienda realizar una sesión cada 45 días, aunque dependiendo de la edad y la patología, la cantidad de sesiones puede variar de una a tres en un año.Mesoterapia francesa + relleno de ácido hialurónicoEl médico dermatólogo Christián Sánchez Saizar, director de Concepto Estético destacó que esta combinación "brinda como resultado una piel luminosa y elástica". Consiste en la aplicación de un complejo nutritivo poli revitalizante para la dermis y de un relleno dérmico en las arrugas e imperfecciones de la piel. Su componente principal es el ácido hialurónico, pero además se aplican otros 54 ingredientes naturales (vitaminas, aminoácidos y minerales) que nutren al máximo la piel, mejoran la textura y dan luminosidad.La mesoterapia es un tratamiento a largo plazo que le da a la piel los medios para luchar contra el envejecimiento "Entonces se trabaja en la prevención y no solamente en el tratamiento de arrugas específicas -apuntó Sánchez Saizar-. La piel flácida se reestructura, recupera su densidad, la elasticidad y se reafirma . Este tratamiento bio revitaliza las células de la piel".La mesoterapia es un tratamiento a largo plazo que le da a la piel los medios para luchar contra el envejecimiento. Se recomienda realizar de tres a cinco sesiones.Ultherapy: el lifting del futuroEl ultrasonido focalizado es el elegido para renovar la piel en sola una sesión y por eso es llamado "el lifting del futuro". Se trata de un tratamiento premiun para el rejuvenecimiento de la cara, cuello y escote en sólo una sesión de una hora.En la piel del rostro se refleja el cansancio acumulado (Getty Images) "Ultherapy® es un tratamiento que se convirtió en el verdadero lifting sin cirugía que recomiendo a los pacientes que buscan combatir la flacidez y tensar en forma natural sin necesidad de cirugías", destacó la médica Alejandra Bugallo, especialista en medicina estética, quien agregó: "La tecnología no sólo naturalmente estimula el crecimiento del colágeno y proporciona resultados visibles, sino también poco o ningún tiempo de inactividad después del tratamiento".La médica dermatóloga María Fernanda Lasa, miembro de la SAD detalló que " esta tecnología utiliza energía ultrasónica microfocalizada que llega a las capas más profundas de la piel (4,5 mm de profundidad), donde origina, por fricción celular, un calor concreto que provoca la reorganización y renovación del colágeno".Al finalizar el tratamiento, el proceso de reparación de los tejidos estimula la producción de nuevo colágeno, responsable de crear y activar un efecto "lifting natural".El ultrasonido focalizado es el elegido para renovar la piel en sola una sesión y por eso es llamado el lifting del futuro El resultado es un efecto tensor moderado al finalizar el tratamiento. Se deberá esperar dos o tres meses para comenzar a ver los resultados reales, que serán definitivos a los seis meses, momento en el que se obtiene el efecto máximo que dura entre un año y año y medio.Radiesse: lo nuevo, bioestimulación celular"Se trata de un relleno dérmico que se puede complementar con el ácido hialurónico, compuesto por microesferas de hidroxiapatita de calcio , una sustancia que se encuentra en forma natural en el cuerpo humano, por lo que es biocompatible y totalmente degradable. Está especialmente indicado para proporcionar volumen y devolver volumen perdido, tratar arrugas y pliegues profundos. Es un tratamiento ideal para recuperar el contorno facial", explicó la médica dermatóloga Julieta Spada.Los tratamientos no invasivos se imponen frente a las cirugías como una opción más "natural" (Getty Images) Este tratamiento posee un triple mecanismo de acción: rellena arrugas y pliegues, otorga volumen y contorno al rostro, y rejuvenece la piel.Spada destacó que se trata de un tratamiento ideal para tratar el rostro, cuello y escote , especialmente para tensar y reposicionar los tejidos.Trabaja en sólo una sesión y sus resultados permanecen por 18 meses.