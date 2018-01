/ La jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz , afirmó que si eventualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( Corte IDH ) fallara contra el indulto humanitario otorgado al condenado ex mandatario Alberto Fujimori, prevalecerá la Constitución y la prerrogativa de que Pedro Pablo Kuczynski es el único habilitado para dar gracias presidenciales.En entrevista con el diario "Correo", la primera ministra dijo que en el Perú "somos obedientes de nuestros compromisos internacionales", pero que "tenemos una Constitución Política y la Constitución es expresa en cuanto a la facultad de Presidente de conceder indultos"."Yo creo que la Corte IDH , si es que el caso llega, va a tener que evaluar lo que está expresamente escrito en nuestra Constitución. […]Yo no entendería a una corte que no respete la Constitución de un Estado", expresó.Asimismo, Mercedes Aráoz agregó que "dudaría mucho de que la Corte IDH diga que el derecho que le da la Constitución al presidente puede ser rebatido"."Ahí dice claramente que el indulto es una prerrogativa del presidente. Punto. No hay más", remarcó.En tanto, la primera ministra reiteró que no hubo un "canje político" entre la abstención de diez congresistas de Fuerza Popular, incluido Kenji Fujimori respecto a la vacancia del presidente Kuczynski y el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori."La vacancia del presidente era ir en contra del sistema democrático. Se logró realmente salvaguardar nuestro sistema democrático. […] El camino del indulto venía por su cuenta, solo. El presidente lo había manifestado varias veces", explicó.Finalmente, Mercedes Aráoz se refirió a la conformación de llamado Gabinete Ministerial "de la reconciliación" y dijo que se podrá uncluir a "personas que puedan haber tenido cercanía" con el fujimorismo, pero también con otras fuerzas políticas.MÁS EN POLÍTICA…El juego político de los Fujimori [INFORME] ► https://t.co/4l33J8LZaf (Por @mleonespinosa ) pic.twitter.com/zO167oo8eB— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 31 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi