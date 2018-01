/ Cristina Kirchner, en los tribunales. Foto: LA NACION / Fernando Massobrio Cristina Kirchner terminó el año 2017 con su regreso al Senado después de una década. La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires cerró así un ciclo que comenzó hace más de un año en los tribunales federales de Comodoro Py: su vuelta al ruedo político después de su salida de la Casa Rosada.La ex jefa del Estado atravesó varias etapas antes de que estrenará su tercer mandato en la Cámara alta. Fue un año agitado en el plano judicial y en el terreno político. Durante 2017, la ex presidenta vio cómo se complicaba su situación procesal por el avance de las causas de corrupción que se tramitan en Comodoro Py.En paralelo, jugó al misterio con su candidatura, protagonizó internas por el armado del peronismo, lanzó un frente electoral e intentó posicionarse como la jefa de la oposición, a pesar de la derrota que sufrió frente a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires durante las legislativa de octubre.1) El misterio y la pelea con Randazzo Cristina Kirchner mantuvo el misterio en torno a su candidatura hasta el cierre de listas para las PASO. La incógnita sobre su futuro permaneció durante meses en el centro de la escena: ¿Cristina será candidata en la provincia de Buenos Aires?La ex presidenta se instaló en la Capital. El Instituto Patria fue el búnker para planear su eventual reinvención. Intentó sin éxito aglutinar a un peronismo en permanente estado de ebullición tras la dura derrota en las elecciones de 2015.La ex presidenta lanzó el frente Unidad Ciudadana para competir en las legislativas. Foto: Archivo Se enfrentó con algunos gobernadores del PJ, que pedían dar vuelta la página del kirchnerismo para renovar al peronismo. Florencio Randazzo fue el abanderado electoral de esa postura: el ex ministro quería enfrentar a su ex jefa en una interna que definiera al candidato del PJ en Buenos Aires. Acompañada por la mayoría de los intendentes peronistas del principal distrito electoral del país y con los números de las encuestas a su favor, Cristina aseguró que estaría dispuesta a ser candidata en un marco de unidad. ¿La excusa para evitar las PASO? La ex mandataria creía que el peronismo debía enfrentar unido al oficialismo y evitar una interna que podría dejar heridos. Tampoco quería discutir con "un empleado", como comentaban en su entorno. En cambio, Randazzo creía que la ex presidenta quería evitar una autocrítica sobre sus gestiones en el Ejecutivo.2) Deja el sello del PJ y lanza Unidad Ciudadana Después de protagonizar semanas de presiones y tironeos, Cristina y Randazzo mantuvieron sus posturas. Para eludir la interna con el ex ministro, la ex mandataria anunció que se postularía sin el sello del PJ y lanzó el frente Unidad Ciudadana para competir en las PASO. Lo hizo un día antes de que se concluyera el plazo para la inscripción de alianzas en la Justicia electoral. El misterio sobre su postulación se mantuvo hasta la tarde del sábado 24 de abril, día del cierre de las listas. Hubo una sorpresa: eligió como compañero de boleta a Jorge Taiana , ex canciller y referente del Movimiento Evita, una agrupación que tomó distancia del kirchnerismo.Cristina Kirchner volvió a competir en una elección. Foto: Archivo / DyN / Tony Gómez 3) Gana las PASO por escaso margen Cristina Kirchner esperó hasta casi las 4 de la madrugada para subirse al escenario del búnker montado en Arsenal de Sarandí y anunciar que había "ganado" en las PASO legislativas de agosto pasado. La ex presidenta denunció irregularidades en la carga de los resultados de los comicios y apuntó contra el Gobierno. Dijo que Cambiemos había demorado e interrumpido la carga de los datos de los municipios bonaerenses en los que se imponía Unidad Ciudadana para festejar un virtual triunfo del oficialismo en la provincia y, sostuvo, engañar a la población. El Gobierno rechazó las acusaciones y remarcó que el tiempo que demoró el escrutinio provisorio de los comicios en Buenos Aires había sido el habitual. Los resultados arrojaban un empate virtual entre Cristina Kirchner y el postulante a senador nacional de Cambiemos, Esteban Bullrich .Finalmente, la justicia electoral determinó que Cristina Kirchner fue la postulante más votada en la categoría de senador nacional en las PASO. La ex mandataria se impuso por 0,21% de los votos.4) Pierde ante Bullrich, pero ingresa al Senado Como no recibió el apoyo que esperaba en las urnas durante las primarias bonaerenses, Cristina Kirchner decidió cambiar su estrategia electoral. Concedió entrevistas a periodistas y medios que no eran afines y habló de los temas más engorrosos: la tragedia de Once, la muerte de Alberto Nisman y las causas de corrupción. También optó por "peronizar" su discurso para convocar a los electores que se habían inclinado por Randazzo (Cumplir) o Sergio Massa (1 País) en las PASO.Su alta exposición y la vuelta a la simbología peronista no le dieron resultado ante la ola amarilla del 22 de octubre. Cristina Kirchner perdió frente a Bullrich en la categoría de senador por casi cuatro puntos. Si bien tenía asegurado su escaño en el Senado, la ex mandataria apostaba a que Taiana fuera el tercer senador electo por la provincia.Cristina Kirchner. Foto: Archivo 5) El enfrentamiento con De Vido Después de los comicios, recibió críticas de algunos de sus históricos aliados por su actitud ante las detenciones de Julio Vido y Amado Boudou. El ex ministro de Planificación Federal un duro mensaje en una carta que escribió desde el penal de Ezeiza."Días anteriores a mi arbitraria e ilegal detención ocurrió algo que tuvo una influencia en los medios y en el Congreso. Fue cuando alguien dijo, al ser consultado de mi gestión, que no ponía las manos en el fuego por nadie salvo por su entorno familiar; demasiado explícito", señaló De Vido."La confianza se da y se quita, la cosa es de a dos, como en el amor, pero su pérdida no incinera ningún miembro de su cuerpo. Nada se quema, sólo DESILUSIONA y a veces MUCHO", agregó.El ex funcionario también criticó la postura del bloque de Diputados del FPV durante el tratamiento de su desafuero.Cristina Kirchner, contra Bonadio y el Gobierno. Foto: LA NACION / Fernando Massobrio 6) Bonadio pide su desafuero El 7 de diciembre, el juez federal Claudio Bonadio procesó por traición a la patria y pidió el desafuero de Cristina Kirchner , acusada de intentar exculpar a los iraníes apuntados por el atentado a la AMIA.La ex presidenta reaccionó con una conferencia de prensa en el Congreso en la que estuvo rodeada por dirigentes leales y algunos opositores. La senadora acusó a Mauricio Macri de ser "el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición" y calificó al juez Bonadio como un mero "ejecutante" en una "orquesta" manejada por el Gobierno.Conferencia completa de Cristina Kirchner por su procesamientocerrarY volvió a cuestionar la investigación por supuesto encubrimiento a Irán, que denunció el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir. "Se trata de un acto de política exterior no judiciable. Es una causa inventada sobre hechos que no existieron", resaltó.Días atrás, la Cámara Federal confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de la ex mandataria. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah morigeraron la calificación del delito: de traición a la patria pasó a encubrimiento.7) Debuta en el Senado, entre chicanas y su desafuero Cristina Kirchner debutó en el Senado en la última sesión del año. La senadora, que había faltado a los debates en comisión de las leyes económicas impulsadas por la Casa Rosada, se mostró activa y verborrágica durante su primera participación. Durante sus intervenciones, en las que superó el tiempo que tenía asignado para hablar, la ex jefa del Estado arremetió contra el juez Bonadio por el pedido de desafuero y acusó a Macri de utilizar el Poder judicial para perseguir a los dirigentes opositores. Calificó de "ridícula" la causa por supuesto encubrimiento a Irán y dijo que la administración de Cambiemos quiere una oposición de diseño.Cristina y su discurso en el SenadocerrarEn su regreso, protagonizó un cruce con la vicepresidenta Gabriela Michetti por la extensión de sus intervenciones e intercambió chicanas con el senador Miguel Ángel Pichetto. "Voy a discutir todo", avisó. A la hora de votar, rechazó el presupuesto 2018 y la reforma tributaria, dos leyes claves para el Gobierno. En cambio, votó a favor de la prórroga del impuesto al cheque y de la creación de una comisión bicameral para investigar la desaparición del submarino ARA San Juan.