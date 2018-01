/ El presidente de EU, Donald Trump , criticó enérgicamente a China el jueves tras recibir informes de que buques de ese país transfirieron petróleo a naves norcoreanas en alta mar, y sostuvo que "¡jamás habrá una solución amistosa al problema de Corea del Norte si esto sigue ocurriendo!". Trump tuiteó que China fue "sorprendida CON LAS MANOS EN LA MASA" y se declaró "muy decepcionado que China permita que vaya petróleo a Corea del Norte".Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!— Donald J. Trump (@realDonald Trump ) 28 de diciembre de 2017 El mandatario no entró en detalles.El periódico surcoreano Chosun Ilbo dijo que de acuerdo con funcionarios a los que no identificó, buques chinos han entregado petróleo a naves norcoreanas unas 30 veces desde octubre.El Ministerio del Exterior chino asegura que ha aplicado las sanciones de la ONU. Una vocera del ministerio dijo el miércoles que no tenía información sobre el hecho más reciente, pero que Beijing ha aplicado las restricciones comerciales de la manera más estricta.Ante plan fiscal de Trump , bancos de EU apoyan a usuarios Disputa por papel con Canadá 'pone a temblar' a periódicos en EUCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi