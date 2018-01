/ La Navidad es una máquina de fabricar esos kilos, por eso es importante tener en cuenta qué frutas debemos consumir durante las fiestas decembrinas para luego no subir de talla en el año nuevo.Y es que en diciembre es casi imposible evitar esas hallacas de la abuela o el pernil hecho por mamá para consentirnos en casa. Por eso te compartimos algunas frutas que debes comer para perder esos kilitos de más y mejorar tu alimentación al mismo tiempo:Pera: Gracias al alto contenido de fibra que tiene, así que con una sola pera que consumas al día, prolongará el tiempo entre comidas, además de regular el tránsito intestinal siempre y cuando no le quites la cáscara.Manzana: Una de las frutas que no puedes dejar por fuera de la dieta. Al igual que la pera, la manzana posee mucha fibra y ayuda a esos problemas gastrointestinales.Arándanos: Al ser diuréticos son ideales para adelgazar y tratar enfermedades relacionadas con las vías urinarias. Se pueden consumir en la mañana o como snacks por las tardes.Kiwi: Una fruta exótica de la cual no te arrepentirás. Gracias al alto contenido de vitamina C, esta fruta mejora el sistema inmune y ayude a quemar calorías en el cuerpo. Se puede consumir en las mañana como parte de una ensalada de frutas.Fresas: Una buena opción para aquellos que buscan no solo adelgazar, sino seducir a la pareja. Las fresas contienen ácido fólico, agua y pocas calorías lo que te hace bajar de peso.Comidas DietaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi