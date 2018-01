/ Para que el siguiente año lo empecemos con el pie derecho es necesario deshacernos de algunos pensamientos que no nos permitieron cumplir nuestros objetivos:"A ver qué pasa"Andrew Carnegie, el hombre más rico en la década de los veintes, compartió la manera de ser exitoso y la información fue recopilada en el libro "Piense y Hágase Rico".A Carnegie le sirvió tener un motivo para triunfar en la vida, por eso, uno de los pensamientos de los que te tienes que deshacer es del " a ver qué pasa".Antes de que termine el año, piensa en cuál es tu motivo que te hará feliz el siguiente año. La motivación para obtener lo que quieres te llevará a tener un gran año.Adiós a la impulsividad y malos tratosLas personas exitosas tienen autocontrol, así que elimina los arranques, enojos desmesurados, palabras hirientes y demás acciones de las que este año no te hayas sentido orgullosa."No puedo"Si quieres ser exitosa necesitas ser persistente, así que no dejes que las pruebas y dificultades te desmotiven. Hazlas tu fortaleza para cumplir tus objetivos."No sé"Debes aprender a tomar decisiones, y de forma rápida; de lo contrario, podrías perder oportunidades claras este año.Que cesen las críticasUna persona exitosa debe tener la mente abierta para conocer y respetar a todo tipo de personas; de lo contrario, será imposible tener éxito."Tengo mucho trabajo"Estar ocupada no significa que seas productiva. A veces, no necesitas pasar HORAS trabajando, sino enfocarte en cuál es el resultado que quieres obtener y cómo lo vas a lograr.No gastes tus valiosas horas en actividades que no te darán ningún resultado para cumplir lo que te propongas."Es que…"Si quieres tener éxito, debes dejar de excusarte cuando debiste dar resultados. La apatía e indecisiones no te llevarán a ningún lado."La odio"Las personas exitosas deben dejar el rencor y la venganza a un lado. Sé amable siempre, incluso con las personas que no han sido tan buenas contigo.Recuerda que cada minuto de nuestra vida es valioso, así que no los desperdicies con pensamientos que no te harán ser una mejor persona.Fuente: PanoramaAnzoátegui Barcelona Caracas Diario lechería Metropolitano Municipio Simón Bolívar Puerto La Cruz Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi