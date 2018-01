/ Aries- Comienzo de semana un poco neurótico en donde algún problema familiar lo complica y nada tendrá sentido. Está en un día raro y por momentos se sentirá perdido.Tauro- La familia lo acompañará a hacer lo que necesita y eso es importante. No se ponga mal, ya que las idas y vueltas lo tendrán de a ratos de mal humor.Géminis- Luego de un fin de año lleno de emoción, viene la calma de la familia en donde todo se hace mucho mejor y de buena gana. Día familiar muy interesante.Cáncer- La luna en su signo hoy y mañana lo proveerá de muchas emociones en donde la energía es fuerte y también positiva. Aproveche que todos harán lo que usted diga.Leo- Tendrá un poco de nostalgia frente a lo que los otros digan y eso lo emocionará un poco. La familia necesita de usted y usted de la vida familiar.Virgo- Todo se hace de la manera más fuerte e impensada. Eso lo llevará a estar de forma oscilante en donde la seguridad de Virgo no se notará.Libra- Tiene tareas para hacer que son importantes para su futuro. No se apure, porque tendrá que hacer mucha vida familiar hoy, aunque no tenga ganas.Escorpio- Todo es exacto, positivo y lleno de luz interior. La familia lo reclama y usted se siente con mucha seguridad en usted mismo. ¡Buen comienzo de año!Sagitario- Todo se logra, pero hay temas familiares que entre hoy y mañana debe resolver. No se altere y espere al miércoles, ya que estará mucho mejor.Capricornio- Comienzo de año complicado a nivel familiar. Es bueno que sea capaz de hacer lo que le gusta y no le dé corte a lo inesperado. Hoy mejor hacer poco pero bien.Acuario- Evite dejar temas para resolver el miércoles y jueves, si hay temas relevantes para hacer a nivel familiar, todo debe hacerlo entre hoy y mañana.Piscis- Evite discutir con personas de su familia que sabe de antemano que no le darán la razón. Está en un muy buen día a nivel personal. ¡Vamos Piscis!* Por Susana Garbuyo*Puedes contactar a nuestra astróloga en Facebook y Twitter .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi