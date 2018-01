/ Habrá más que fuegos artificiales iluminando el cielo durante la noche de este Año Nuevo. Según la NASA, la primera luna llena de 2018 ocurrirá el 1 de enero y será una superluna. Además, estará seguida muy de cerca por otra que veremos apenas unas semanas después.En caso de que no lo recuerdes, este fenómeno ocurre cuando la Luna aparece más grande y brillante en el cielo. ¿La razón? Sucede en el momento en que está llena el mismo día que alcanza su perigeo, es decir el punto más cercano a la Tierra en la órbita elíptica de la Luna.Durante estos eventos, la Luna suele parecer 14% más grande y 30% más brillante que una luna llena normal. Por lo general, puede ocurrir cada 13 meses, de acuerdo a la NASA.Pero si te pierdes la superluna de Año Nuevo, tranquilo, no hay nada de qué preocuparte. El gran fenómeno llegará el 31 de enero, cuando otra superluna iluminará el cielo, pero esta vez será "azul", como algunos lo han señalado.La NASA destaca que ciertos colegas llaman "Luna Azul" a la segunda luna llena en un mismo mes. Y este fenómeno solo se da cada dos años y medio.La superluna del 31 de enero, reporta la agencia espacial, también incluirá un eclipse lunar total: cuando la Tierra, el Sol y la Luna se alinean de tal manera que la Tierra bloquea la luz solas que, en otra posición, se reflejaría en la Luna.Así que la Luna no brillará tanto, pero tendrá un "resplandor misterioso, más débil de lo normal" y también podría adquirir un "tono rojizo", explicó la NASAEste evento celestial podrá observarse desde América del Norte a través del Océano Pacífico hasta el este de Asia, indicó la NASA.El mejor momento para ver la superluna completa es justo después de la salida de la Luna, cuando apenas se está levantando por encima del horizonte.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi