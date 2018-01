/ En el Área de Agrometeorología y Modelaje del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), ubicado en el municipio de Pabellón de Arteaga, especialistas desarrollan aplicaciones para dispositivos móviles (apps), que sean de utilidad en la práctica de las actividades agropecuarias , informó el investigador Mario Primitivo Narváez Mendoza.Una de las aplicaciones precursoras se denomina AppClima , con ésta el usuario puede consultar algunos datos recabados por las estaciones meteorológicas ubicadas en el estado de Aguascalientes, parámetros que fueron seleccionados previa elaboración de un estudio por medio de encuestas, para conocer a qué información requerían tener acceso los productores del campo."Lo que se hizo fue desarrollar una propuesta para atacar esa necesidad, porque no se tenían aplicaciones móviles similares. Se llegó a buen término y fue aprobado el financiamiento de Fondos Mixtos del Conacyt para su desarrollo, lo que nos permitió hacer más cosas, en este caso la aplicación móvil, aplicaciones web y también se adaptó para dispositivos iOS", dijo en entrevista Narváez Mendoza para la Agencia Informativa Conacyt.Esta impresora puede imprimir pastillas y gomitas medicinales en 3D Los hogares mexicanos se endeudan como nunca La interfaz de esta app muestra de manera interactiva los datos de las estaciones meteorológicas, cada 15 minutos actualiza los registros de las temperaturas máximas y mínimas del día. Asimismo, el usuario tiene acceso a los datos históricos sobre la precipitación pluvial del mes en curso, estadística que se obtiene con base a la metodología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)."Tuvimos que usar una metodología para interpolar los datos, para que coincidieran con los datos de las estaciones meteorológicas, para que el usuario al momento de seleccionar una estación en particular, obtuviera el histórico y se diera cuenta de cuánto llueve normalmente en el periodo y el acumulado de lluvias registrado en el presente mes. Esta parte permite comparar si ha llovido o no ha llovido mucho con respecto a hace un año", apuntó.AppClima también ofrece al usuario el pronóstico climatológico de los próximos cinco días , con base a un modelo que se denomina Investigación y Predicción del Clima (WRF, por sus siglas en inglés). Para facilitar la navegación por la interfaz, los datos pueden mostrarse de manera gráfica, pues los mapas hacen más eficiente la interacción de los usuarios con las estaciones, esto es de utilidad cuando hay puntos en la escala que se encuentran muy juntos uno de otro."Otra cosa en la que estamos innovando, es que se dan problemas con las estaciones. Nosotros apelamos al uso de la inteligencia colectiva, para que el usuario nos reporte los datos inconsistentes que detecte en la aplicación, esa información se procesa, se remite a los responsables de la parte técnica y lo tiene que verificar. Los usuarios son partícipes de que la estaciones se encuentren bien", destacó.Posteriormente, el Área de Agrometeorología y Modelaje desarrolló ClimaInifap , esta app ya cubre todos los estados del país, al ingresar, de manera automática el usuario recibe información meteorológica sobre el punto de monitoreo más cercano a su ubicación, también tiene acceso a pronósticos de humedad y temperatura, además de que ofrece la posibilidad de escoger las estaciones favoritas, para darles puntual seguimiento.Finalmente, el investigador del INIFAP indicó que a partir de AppClima y ClimaInifap , desarrollan otra aplicación para uso exclusivo de los productores de manzana y maíz del estado de Chihuahua, en esta podrán registrar su parcela, y con base a los datos de las estaciones meteorológicas obtendrán recomendaciones sobre cuándo y cuánto deben de regar, para mantener la humedad en los cultivos y obtener así mejores rendimientos en sus cosechas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi