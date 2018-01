/ Perú reconocerá grados y títulos universitarios de ciudadanos extranjeros de los países que no tienen convenio con la nación, según informó Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).La Sunedu detalló que el reconocimiento se hará bajo criterios internacionales de calidad, para que los ciudadanos peruanos, nacidos en otros países, o extranjeros puedan ejercer y acceder al reconocimiento de la Superintendencia, reseñó El Comercio de Perú.Sin embargo, el reconocimiento será para los egresados de las universidades incluidas en el top 400 de los rankings más reconocidos internacionalmente según detalló el especialista de la Dirección de Grados y Titulos de la Sunedu, Augusto Palma.Dichos rankings son: QS World University Rankings (QS Ranking), Academic Ranking of World Universities (ARWU – Shanghai Ranking), Times Higher Education (THE Ranking) y Scimago Institutions Rankings (SIR).Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi