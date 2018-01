/ Ministro Nieto resalta además aprobación del plan estratégico del sector en el campo militar 2017-2021. Balance positivo. La atención rápida y oportuna a los damnificados que dejó El Niño Costero, sobre todo en el norte del país, fue uno de los más importantes retos que las Fuerzas Armadas pudieron afrontar y cumplir con éxito en el 2017, resaltó el ministro de Defensa, Jorge Nieto.1/1/2018Al hacer un balance de su gestión, Nieto recalcó que su sector trabajó con esmero y ahínco en pro de cumplir todas sus metas y planes, pese a la ocurrencia de este fenómeno como factor adverso para el país. "Lo hemos podido hacer tal como lo ha visto toda la sociedad: rápido y bien; y el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas con sus institutos, y los demás ministerios que hemos coordinado desde el COEN, lo hicimos con el reconocimiento de la sociedad", declaró a la agencia Andina. Aprobación Ello, incluso, se pudo reflejar en una encuesta, según la cual un 96% aprobaba el desempeño de las Fuerzas Armadas frente a la emergencia de El Niño Costero, lo que –dijo– fue muy honroso para el sector. Indicó que el trabajo de asistencia a los afectados estuvo acompañado de planes para enfrentar eventuales sismos, en especial en Lima y la costa central. Además, el ministro recordó que en julio pasado fue aprobado el Planeamiento Estratégico del Sector Defensa en el Campo Militar 2017-2021. Subrayó que este plan fijó los lineamientos de la capacidad que deben tener las Fuerzas Armadas para estar acorde con las exigencias del siglo XXI y ser lo suficientemente disuasivas al momento de garantizar la soberanía, la integridad y la defensa nacional. Líneas "En paralelo hemos tenido esfuerzos en cuatro líneas de trabajo: institucionalizar, profesionalizar, modernizar y trabajar en el bienestar de personal […]. Esperamos que el 2018, si el Presidente nos ratifica su confianza, tengamos avances importantes en estos cuatro rubros". Refirió que la lucha contra el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas, además de la estrategia en el Vraem, no estuvieron ajenas a la labor realizada por su sector en el 2017, como apoyo al trabajo de la Policía Nacional. Nieto también puso en relieve que los ascensos militares del 2017 se efectuaron con absoluta transparencia y que, a diferencia de otros años, no hubo una sola protesta por la decisión, debido a que se respetó de manera rigurosa y estricta el orden de méritos y el escalafón. Ayuda humanitaria El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) entregó al gobierno regional de Piura ayuda humanitaria para 291 familias asentadas en el kilómetro 975 que fueron afectadas por lluvias e inundaciones por El Niño Costero. El apoyo consistió en 4,500 calaminas, 1,750 planchas de triplay, 450 camas y 600 colchones, para ser distribuido en dicho sector, Ciudad de Dios, Nuevo Pedregal Grande y Nuevo Barrio San José. Las familias fueron previamente empadronadas por la Secretaría Técnica de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Cura Mori. El gobierno regional indicó que continuará trabajando articuladamente con la comuna. Asistencia Hasta noviembre pasado, se entregó, en coordinación con la Dirección Desconcentrada del Indeci, 819 toneladas de alimentos no perecibles a las familias que continúan en los albergues de Piura, de acuerdo con el boletín del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Fueron atendidos los comedores populares de Catacaos y de los centros poblados Narihualá, Pedregal Grande y Cura Mori. También se entregó bienes de ayuda humanitaria no alimentarios: calaminas, planchas de triplay, camas y otros productos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi