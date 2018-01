/ Como es tradición cada 31 de diciembre, en el sector La Pomona de Maracaibo, este domingo se llevó a cabo la caimanera de chapitas ( flichitas ). Al mejor estilo maracucho, el momento deportivo se vivió con sabor aguilucho.El mánager del club rapaz, Lipso Nava, el coach de banca Lino Connel y el cerrador Silvino Bracho participaron en la actividad que se disputó en la plazoleta central de la urbanización La Pomona.Esta denominada caimanera es uno de los juegos y pasatiempos más populares en Venezuela . Se utilizan chapas o tapones de botella que simulan ser las pelotas y, no puede faltar, el palo de escoba (el bate). La diferencia con un partido de béisbol es que cuatro ‘fouls’ se traducen en un out y las carreras se anotan cuando la flicha no es atrapada.En algunas ocasiones las tapitas son aplastadas para aumentar la dificultad e inlcuso: se puede jugar en equipo o con el famoso uno pa’ uno.Noticia al DíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi