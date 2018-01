/ 1 Ene, 2018 |ARIES: Si pediste un año que recompensara todos tus esfuerzos ¡ya llego! Te exigirá entrega, pasión y acción. Pero este será el mejor de todos los años. Recuerda que eres experto en entrar en acción.TAURO: Como signo de tierra en el Zodíaco, marcas las pautas a seguir para el buen desarrollo del año 2018. Planifica cada mes y enfócate en tu meta principal al hacerlo. Lo lograrás sin tantas dudas.GÉMINIS: Este año 2018 aprenderás que "servir" es un derecho divino, no una humillación. Te esperan grandes cosas que dependen de tu decisión de enseñar lo que sabes. Eso te hará feliz.CÁNCER: Tienes la capacidad de fundirte con lo que te gusta, pero pon límites. Tu sensibilidad social llegara a extremos que te obligara a dejar de aconsejar y te pondrá en acción. ¡Felicitaciones!LEO: Si te preparas con tiempo, papeles cuantas bancarias, etc, este será un año bueno para viajar con facilidades. Nada impedirá que logres tus metas siempre que cumplas con tus responsabilidades.VIRGO: No dejes de hacer tus cosas por ayudar a los demás. Nada esperara por ti este año. Toma tus proyectos personales, comiénzalos con entusiasmo y decididamente ve por lo tuyo.LIBRA: Hay cosas nuevas en tu vida, y no me refiero a los regalos de fin de año. Hoy tus compromisos crecieron junto contigo. El 2018 es de buenas oportunidades para cumplir tus deseos.ESCORPIO: La familia está pendiente de tu bienestar, de tus avances, de tus logros. No son entrometidos, están orgullosos de ti. Trata de no estar a la defensiva. Hoy es el 1er día del 2018, disfrútalo.SAGITARIO: El año comenzó con muchísima actividad. Hoy todo parece venirse encima y al mismo tiempo. Solo toma un día de descanso y luego Planifica, porque el 2018 te presionara hasta el final.CAPRICORNIO: Los retos y más retos a tu inteligencia y conocimiento ocupan la mayor parte de este año 2018.También el crecimiento personal y profesional no se hará esperar. Es un año de trabajo.ACUARIO: Jamás has iniciado un año con tantos asuntos por resolver. Te impresiona el que ahora nadie vea lo mismo que tú y parece que cada quien anda por su lado. Bueno, has dado en el blanco.PISCIS: La intensidad del año pasado no ha desaparecido. Pero a medida que pasen los días el 2018 te parecerá un año "sabático" comparado con lo que enfrentaste en el 2016. ¡Suerte!Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi