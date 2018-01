El Reloj del TiempoEste año, es horrible para algunos, sobre todo para quienes perdieron un familiar en las refriegas callejeras. Pero, la verdad, una izquierda democrática abierta a este nuevo tiempo debe dar una campanada a los que desean experimentar al socialismo, en modo de crear conflictos territoriales buscan desbordarse en una violencia machista y hegemónica, cuando el marco verdadero es que Julio Borges y Henry Ramos Allup deben irse a sus hogares a descansar por traidores a la patria y jugar un doble papel en la mesa de negociaciones.Podemos, cayó en su propio peso al extrapolarse con entera facilidad de los temas de confrontación nacional, necesariamente deben ir a una ruptura con el Sur, porque en nuestras tierras, todo le ha salido mal y apuntalar en el aspecto religioso, los colapso en los territorios, que aparentemente dominaban.El pulso, esta allí presente. El terreno de juego abierto y las tumbas abiertas para lanzar nuevos cadáveres, recientemente fue una jovencita embarazada que, hacía cola en un módulo de la policía nacional bolivariana y guardia nacional para recoger medio pernil al ser designada para tal retribución, un disparo de un agente le fue fatal. Así, esta mi pueblo de cola en cola, buscando alimentos, pero, no se escucha su voz. Están sometidos al miedo y a la religión, hasta los evangélicos están metidos en el sancocho del gobierno.La política española y venezolana están arrastradas a la mediocridad por un grupo de jóvenes izquierdistas que quisieron posesionarse de un dinero fácil, aplicando teorías neoliberales al sistema estructural marxista, cuando en si, su fundamentación es la dialéctica.A Cataluña la quieren disolver, como quieren calentar los gobiernos locales para llevarse todo el dinero de inversión pública con ayuda de las burbujas financieras y un sector del narcotráfico.Así que, no podemos permitir el juego de las gallinas en nuestro territorio bolivariano, o cacarean el futuro del país. Hay que hacer respetar nuestra Constitución Bolivariana.Estas jornadas de trabajo para intervenir los países sureños lleva más de cinco años. Por eso, la repetida imagen de figuras de policía arremetiendo contra el pueblo y guardianes militares con sus ballenas haciendo su trabajo, reprimir a los ciudadanos a porrazos, perdigones, agua a presión, peinillazos y robándoles sus pertenencias. Un acoso constante para cercenar la libertad. Lo malo es que, muchos de esos gendarmes son extranjeros y duermen en hoteles y se alojan en ellos, bajo la buena mirada de gobiernos socialistas.Carlos Marx, quedo atrás, dormido en su ensoñación.Los nacionalismos confunden, en mi caso, estoy claro, esos idiotas jamás serán líderes de un partido político, aunque una masa humana los añora.El secesionismo se adueñó del relato progresista, lo vendió a los periodistas extranjeros, lo integró en su campaña interior y exterior. Pero la pretensión de ir a una DUI (Declaración Unilateral de Independencia) y convertirla en hecho consumado era misión imposible. Con el bloque nacionalista próximo a la implosión, el president Puigdemont no se atrevió a convocar elecciones, aceptó proclamar la República el viernes 27 de octubre… y luego se fue a pasar el finde en Gerona, donde se le vio a la hora del vermut. Nada más. Cuando el lunes siguiente se empezó a aplicar el 155 y el Govern fue destituido en bloque, no hubo resistencia. La secesión y la rebelión eran de mentira. Aunque de inmediato ambas supuestas acciones permitieron a la Fiscalía promover desde la Audiencia Nacional la detención de todos los consellers a los que pudieron echar mano las fuerzas del orden. Otros huyeron a Bruselas con su depuesto presidente. Venezuela y Cataluña, viven la picardía de Podemos en hacerse unos reales y decirse socialista. En nuestro caso Chávez y Maduro cayeron en esa vil trampa que hoy, hambrea al pueblo venezolano.�Y en Europa? Llevamos una dcada aos esquivando bachesNuestro territorio, jamás ha estado en disputa El comunismo solo regatea el agotado y recalentado territorio que les apetece. Trump , desea quitarse a Podemos con ramalazos y descubrirlos como populistas y mentirosos, para ellos, casi es un triunfo tener varios países en ascuas.En Caracas, esas izquierdas, gobiernan con peor o mejor entendimiento las principales instituciones, se enfrascan en sus cuitas, a veces indescifrables. Lambán consiguió mantenerse al frente de su partido. Echenique se fue a Madrid, a más altos destinos. Santisteve resiste, lo que para él es una victoria ¿Se normalizará la relación entre PSOE y Podemos?Solo Monedero e Iglesias se lanzan miradas, al igual que Maduro y Diosdado.Toda esta sucesión de acontecimientos, sobresaltos, indignaciones, soflamas, miedos y ruinas (Cataluña ha sufrido una creciente deslocalización de las sedes centrales de miles de empresas en un proceso que puede ser letal para su economía) ha tenido varios efectos colaterales. Uno de ellos, que las izquierdas fueron perdiendo la iniciativa para ir a remolque de los acontecimientos. El PSOE, que había presenciado el retorno de Pedro Sánchez a la secretaría general, tras unas disputadísimas primarias, no logró explotar el impulso que le dio inicialmente tal circunstancia. Podemos, empantanado en una endiablada encrucijada táctica y estratégica comenzó a perder fuelle sin remedio. Pablo Iglesias envejeció de repente.Ahora ya sabemos qué implica el efecto Trump . Su estilo de conducción es el de un liderazgo que se mueve a golpe de tuit, que abre crisis innecesarias como la de Jerusalén y que se retirada de marcos multilaterales como el acuerdo contra el cambio climático o la Unesco. Las reglas son para otros y le gusta provocar. Estados Unidos está dejando un vacío y hay quien se predispone a llenarlo. Xi Jinping, el renovado mandatario chino, se proyecta como el defensor del libre comercio, la globalización y el orden liberal. Macron también recupera espacio, liderando la lucha global contra el cambio climático y desplegando una política ambiciosa en África y Oriente Medio.El papel de Trump , es reordenar las finanzas estadounidenses, los Clinton y Bush manejan la cara política hacia México y el Sur.Pero, atención, si EEUU percibe que hay quien quiere apartarlo del volante, se agarrará a él utilizando aquello sobre lo que todavía nadie puede cuestionarlo. Su primacía en lo militar es indiscutida y en 2018 tendremos que estar atentos a Corea del Norte –Kim Jong-un seguirá provocando– y a Oriente Medio, donde los aliados de EEUU reclamarán su ayuda para frenar la emergencia de Irán.¿Y en Europa? Llevamos una década años esquivando baches. En el 2018 se cumplirán diez años de la quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers. Fue el detonante de una crisis financiera global que se cebó con especial intensidad en los países de la periferia europea y puso en peligro la unión monetaria. Una de las buenas noticias del 2018 puede ser que la crisis empiece a darse por cerrada. Sea quien sea que esté al volante puede tener delante una recta por primera vez en mucho tiempo. Esperemos que no haya desprendimientos.Las condiciones meteorológicas no mejorarán. Fuertes vientos nos obligarán a agarrar bien el volante. Se trata de una rápida e imparable transformación tecnológica, en forma de digitalización y robotización, que tensiona el mundo laboral y los Estados del bienestar. En el 2018 discutiremos cómo asegurar su sostenibilidad y nos indignaremos con la ingeniería fiscal empleada por muchas corporaciones y algunos individuos. Veremos si hay líderes políticos o instituciones dispuestos a librar esta batalla.Estamos hablando sobre un nuevo orden económico. Y, algunos abusan al dejar a los venezolanos sin sencillo y una inflación desbordante, ya esto, es saboteo, no se puede perdonar.Las elecciones presidenciales son encrucijadas en las que el conductor tiene que escoger qué camino tomar. Casi todos los grandes países del continente americano tendrán cita con las urnas. Estados Unidos con las mid-term elections, que renovarán los 435 asientos del Congreso, y también México, Brasil y Colombia votarán en un clima de gran polarización. En Europa las elecciones más decisivas serán las de Italia: su economía lleva dos décadas estancada, sus ciudadanos son cada vez más críticos con la Unión Europea y prosigue la crisis migratoria. Venezuela , debe salir de estos comunistas que no son comunistas, han falseado la verdad socialista y, deben ser juzgados. Junto a Podemos.