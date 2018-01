/ 00:00.Lima, ene. 01. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó hoy que en 2017, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se incrementó en 1.36%, con una tasa promedio mensual de 0.11% y mostrando una tendencia anualizada decreciente desde el mes de marzo. Asimismo, destacó que el resultado del año que terminó es el más bajo desde el 2009 que reportó una variación de 0.25%; asimismo, es significativamente inferior a la reportada en los dos años anteriores. En el informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía, se explica que en el resultado anual incidió principalmente el alza de precios observada en cuatro grandes grupos de consumo. El primero referido a "Esparcimiento, Diversión, Servicios Culturales y Enseñanza" (3.83%) se explicó por el alza en la pensión de enseñanza universitaria y básica no estatal. El segundo grupo, "Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad" (3.0%), subió por el incremento en la tarifa de agua potable y del gas propano doméstico. El tercer grupo, "Alimentos y Bebidas" (0.31%) se incrementó debido al aumento en el precio del menú en restaurantes, cerveza blanca, bebidas gaseosas y huevos de gallina, principalmente. El cuarto grupo, "Otros Bienes y Servicios" (1.70%) subió por el alza en el precio del papel higiénico y cigarrillo rubio, que aportaron cerca del 80.0% del aumento de precios en el año. Mayores incrementos En el año 2017, el gran grupo Enseñanza y Cultura reportó el mayor incremento de precios (3.83%), seguido de Alquiler de Vivienda, Combustible y Electricidad (3.00%), Otros Bienes y Servicios (1.70%), Vestido y Calzado (1.54%), Muebles y Enseres (1.47%), Cuidados y Conservación de la Salud (1.07%), Transportes y Comunicaciones (0.57%), y Alimentos y Bebidas (0.31%). Alimentos y Bebidas Durante el año que terminó, el incremento en Alimentos y Bebidas se explica por las mayores variaciones de precios de las bebidas alcohólicas (7.2%) como la cerveza blanca (8.7%); las grasas y aceites comestibles (3.8%), como el aceite vegetal (4.8%), mantequilla envasada (2.0%) y margarina envasada (1.5%). Asimismo, subieron los precios de los alimentos consumidos fuera del hogar (3.6%) como el cebiche (6.0%), sánguches (4.8%), tamales (4.8%), arroz chaufa (4.1%), menú en restaurantes (4.1%), caldo de gallina (3.4%), jugo de frutas licuado (6.5%) y cerveza blanca (5.2%); También, las bebidas no alcohólicas (3.4%) como agua de mesa (4.6%), y bebidas gaseosas (3.3%); pan y cereales (1.6%) como el maíz seco cancha (18.0%), avena envasada (4.7%), arroz a granel (2.3%), pan (0.9%) y fideos (0.7%). Los huevos de gallina (7.3%) y frutas (1.2%), como la papaya (19.0%), plátano de seda (19.4%), mango (8.5%), uva (4.6%), chirimoya (4.0%), maracuyá (3.1%) y limón (0.8%). Reducción de precios en alimentos y bebidas Mientras que, bajaron los precios de los tubérculos y raíces (-32.4%) como la papa blanca (-42.5%), rosada (-39.5%), amarilla (-32.3%), huayro (-31.4%), yuca (-2.9%) y olluco (-2.5%) debido a la mayor producción y abastecimiento. Asimismo, los pescados y mariscos (-4.4%) tales como el bonito (-13.4%), perico (-9.6%), jurel (-7.5%), tollo (-6.6%) y lisa (-5.1%). También disminuyeron de precio el azúcar blanca (-4.6%) y rubia (-3.6%), las leguminosas y derivados (-2.7%), como el frejol castilla (-5.7%), canario (-3.7%), arveja seca partida (-4.4%) y lenteja (-2.9%). Las carnes y preparados de carne (-1.7%) pollo eviscerado (-5.1%) y cortes de pollo como pierna (-3.5%) y pechuga (-3.5%); Asimismo, las hortalizas y legumbres frescas (-0.9%), tales como la cebolla china (-39.7%), zanahoria (-12.9%), arveja verde criolla (-12.4%), lechuga (-11.3%), haba verde (-9.0%), vainita verde americana (-8.0%) y tomate italiano (-5.3%). Vivienda, Combustible y Electricidad En el año 2017, el alza de los precios de Alquiler de Vivienda, Combustible y Electricidad estuvo influenciado por el incremento en las tarifas del consumo de agua potable residencial (13.0%) debido a los reajustes tarifarios en los meses de enero y agosto del año que finalizó. También por los arbitrios municipales (4.6%), el servicio de reparación y conservación de la vivienda (2.8%) como la pintura (3.8%), cemento (2.8%), y los cables eléctricos (2.5%); además los combustibles para el hogar (3.0%) como el gas natural por red (7.3%), gas propano doméstico (3.1%) y carbón de palo (2.1%). Mientras que, bajaron los precios de la tarifa de electricidad residencial (-0.2%). Esparcimiento, Servicios Culturales y de Enseñanza El incremento anual de los precios en Esparcimiento, Servicios Culturales y de Enseñanza se debió al rubro de gastos de enseñanza (4.5%) principalmente los gastos escolares: matrícula estatal (5.1%), no estatal (7.9%) y pensión no estatal (6.9%). También por los gastos de enseñanza superior: matrícula de universidad estatal (1.3%), no estatal (1.7%), pensión de universidad no estatal (3.1%) y de instituto superior no estatal (1.7%). También subieron los textos y útiles escolares (4.0%), en especial los textos escolares (7.2%). Transportes y Comunicaciones En Transportes y Comunicaciones destacaron el incremento del peaje vehicular (8.2%), combustibles y lubricantes (5.0%) como el GLP vehicular (12.8%), petróleo diesel (8.2%) y gasolina (4.5%). Asimismo, subió el pasaje en taxi (3.9%) y moto taxi (2.1%); y el pasaje en ómnibus interprovincial (1.3%). En tanto que, bajaron los precios del pasaje en avión (-14.3%) como el nacional (-15.1%) e internacional (-14.1%); los automóviles nuevos (-2.7%) y motocicleta (-0.9%); y el gas natural vehicular (-1.9%). Otros Bienes y Servicios En el año 2017, el aumento de Otros Bienes y Servicios estuvo influenciado por el incremento registrado en los precios de los cigarrillos (5.1%) por la nueva lista de precios de los meses de febrero y agosto 2017. También por el servicio de cuidado personal (4.4%) como el teñido de cabello (6.6%), corte de cabello para mujer (4.5%), peinado para mujer (4.0%), corte de cabello para hombre (3.8%). Asimismo, las joyas de oro (1.9%), otros servicios no especificados (1.4%) como los servicios jurídicos (6.3%), servicios de fotocopia (1.4%) y servicios funerarios (1.4%); Siguen, los artículos de cuidado personal (1.3%) como la máquina de afeitar (6.4%), pasta dental (4.4%), cosméticos (3.9%), artículos de tocador para bebes (3.0%), cremas faciales (3.0%), colonia para mujer (2.6%), papel higiénico (2.5%) y jabón de tocador (1.4%). Contrariamente, bajaron los precios de las giras turísticas (-4.6%). Mayor variación de precios en el 2017 Durante el año 2017, de los 532 productos que componen la canasta familiar, 390 subieron de precio, 119 bajaron y 23 no mostraron variación. Los productos que reportaron mayor incremento de precios fueron: ají escabeche (40.4%), fósforos (24.3%), plátano de seda (19.4%), papaya (19.05), maíz seco cancha (18.0%), ají pimiento (16.0%), cebolla de cabeza (15.1%) y choros (14.6%). Mientras que, los productos que reportaron reducción de precios fueron: papa blanca (-42.5%), cebolla china (-39.7%), papa color (-39.5%), papa amarilla (-32.3%), papa huayro (-31.4%), pasaje aéreo nacional (-15.1%), granadilla (-14.8%), y pasaje aéreo internacional (-14.1%). Precios sin Alimentos y Energía subieron 2.15% en el 2017 El comportamiento del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, sin considerar Alimentos y Energía (inflación subyacente) en el año 2017 aumentó 2.15%. Precios subieron 0.16% en diciembre En el mes de diciembre de 2017, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana creció 0.16% luego de tres meses consecutivos de resultados negativos (noviembre -0.20%, octubre -0.47% y setiembre -0.02%). Cabe precisar, que este resultado es el más bajo comparado al del mismo mes de los últimos tres años diciembre 2016 (0.33%) y diciembre 2015 (0.45%). El resultado de Lima Metropolitana del último mes del año es explicado principalmente por el alza de precios registrada en cinco grandes grupos de consumo: Transportes y Comunicaciones (1.00%), Alquiler de la Vivienda, Combustibles y Electricidad (0.58%), Vestido y Calzado (0.16%), Muebles y Enseres (0.04%) y Enseñanza y Cultura (0.03%). No obstante, este resultado fue atenuado por la reducción de precios de Alimentos y Bebidas (-0.13%), Cuidado y Conservación de la Salud y Otros Bienes y Servicios (-0.05%, cada uno). Precios de maquinaria y equipo Al cierre del año 2017, los precios de la maquinaria y equipo disminuyeron en 3.41%, influenciados por el comportamiento del tipo de cambio, principalmente en los bienes de capital importado, donde todos sus grandes componentes disminuyeron de precios. En los bienes nacionales, influyó en la maquinaria y equipo, para el transporte y para la industria. En diciembre, los precios de la maquinaria y equipo subieron 0.22%.