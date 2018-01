/ Hace poco seal que las creencias sobre el mundo paranormal no pueden motivar directamente acciones en el mundo fsico. La motivacin inmediata de cualquier accin fsica debe ser una creencia acerca del mundo real, porque (vase Mises) cualquier accin implica un intento de cambiar el estado del mundo hacia uno que el actor considera preferible. As que los principios de la vida real que dependen de lo paranormal, como la "separacin de la iglesia y el estado, " son subptimas por definicin. Cualquier problema del mundo real que pudieran prevenir, podra ser tambin causado por un sistema de creencias no-paranormal, contra el que dicha norma no es una defensa.Por ejemplo, si dos movimientos, A y B, propagan las mismas creencias sobre el mundo real, pero A incluye un plano paranormal mientras que B no lo incluye, "la separacin de Iglesia y Estado" nos proteger contra A pero no contra B. Esto es lo que en mi campo de trabajo llamamos un "agujero de seguridad".El enfoque general cuando se encuentra un agujero de seguridad es (a) arreglarlo, y (b) averiguar todo lo que se ha arrastrado por el agujero. Esto va a requerir ms de una entrada en el blog, pero bien podramos comenzar por (a).El nico modo (que yo sepa) para reparar tal laguna mental, es reconstruir el lenguaje que usamos para pensar en el problema. Mientras que tengamos que cambiar de marcha lingstica para comparar los sistemas de creencias paranormales y no-paranormales, vamos a tener una vulnerabilidad, porque esta categorizacin irrelevante constantemente nos tienta a elaborar test superespecficos que un atacante mutado puede evadir.(Por ejemplo, una regla que nos diga que "mantengamos a Mitra fuera de las escuelas" es superespecfica, a menos que pienses que especficamente Mitra es el gran peligro para las impresionables mentes de los jvenes. Si mantenemos a Mitra fuera de las escuelas, pero no decimos nada acerca de Baal, Baal prevalecer sobre Mitra y nuestros hijos crecern como bots Baalistas. Por supuesto, si Baal es real y todas las malas noticias que leemos en el peridico se deben a nuestra incapacidad para sacrificarnos por l, esto es ideal).As que sugiero los trminos "ncleo" y "repetidor", definiendo un ncleo como un conjunto de aseveraciones fcticas y ticas acerca del mundo real, y un repetidor como una institucin que propaga tales aseveraciones. Una religin es un ncleo y una iglesia es un repetidor. Pero no todos los ncleos son religiones, ni todos los repetidores son iglesias.Vamos a ampliar el concepto de "ncleo" ligeramente, para incluir tambin las aseveraciones metafsicas. Una aseveracin metafsica es cualquier sentencia que no hace ninguna afirmacin fctica o tica acerca del mundo real (el "ser" o "deber ser" de Hume). Esto incluye creencias acerca de entidades paranormales, como dioses, pero tambin incluye conceptos filosficos hermticos como los del neoplatonismo, el budismo, el hegelianismo, etc, etc.Por definicin, la metafsica no afecta directamente la realidad. Pero ya que las aseveraciones metafsicas a menudo son fuentes de conflicto, y puesto que pueden motivar creencias acerca del mundo real, puede ser til el analizarlas" siempre que recordemos que son patolgicamente neutrales, y la eliminacin de la metafsica, mientras que puede ser deseable, no puede por s misma eliminar errores factuales o desacuerdos ticos.Tu ncleo es el conjunto de aseveraciones con las que ests de acuerdo. Ya que nadie puede impedirte fsicamente pensar por ti mismo, en teora todo el mundo podra tener un ncleo diferente. Pero en la prctica, las personas son animales sociales, y reciben la mayor parte de sus aseveraciones de los dems, y el clster en torno a su nucleo.Por lo tanto, se puede hablar de ncleos "prototpicos", lo que implica patrones de acuerdo entre los grupos sociales. El Metodismo, por ejemplo, es "prototpico" bajo esta definicin. No todos los metodistas estn de acuerdo en todas las aseveraciones factuales, ticas o metafsicas, pero hay claramente un patrn general de consenso en su seno.Estos patrones corresponden con las redes de grupo mediante las cuales las aseveraciones se transmiten entre los individuos. Vamos a denominar a una aseveracin en transmisin como un "paquete". Si "aceptas" el paquete, significa que ests de acuerdo con la aseveracin. Si lo "rechazas", que no lo ests.(Hay otra palabra que significa "creencia transmitida". Le he dado unas cuantas vueltas: No me gusta. Principalmente porque me hace sonar como un idiota. El mero tono auditivo de la palabra, como se siente en la boca, es horrible, y sus diversas declinaciones (como "memeplex") son an peores. Pero "meme" tambin implica una especie de pretensin cientificista que me parece malsana, un intento de intimidar al lector a travs de la falsa autoridad de la jerga. Prefiero tomar prestado palabras del negocio de la computacin especficamente porque pienso sobre la programacin como en un oficio, no una ciencia.)Más sobre H&M As que un "repetidor" es una institucin que enva paquetes. Una "iglesia", en el sentido cristiano de la palabra, es un repetidor porque la gracia de ir a la iglesia es que el prroco, u otro funcionario religioso, te dice lo que l piensa" con la implicacin de que tu debes compartir estos pensamientos. Si eres un feligrs y te encuentras con frecuencia rechazando los paquetes de tu iglesia, es muy probable que cambies de iglesia.Podemos denominar a las personas que generalmente aceptan los paquetes producidos por algn repetidor como sus "clientes". Es evidente que hay una relacin de confianza del cliente al repetidor. Si sientes la necesidad de evaluar todos los paquetes que recibes a partir de cero, no tienes necesidad de un repetidor.Otro ejemplo de repetidor es Wikipedia. Desde luego, no confo en Wikipedia absolutamente, ms de lo que creo que la mayora de los fieles confan en sus prrocos absolutamente. Sin embargo, asigno ms credibilidad a los artculos producidos por el proceso de edicin de Wikipedia que a, por ejemplo, algn blog al azar.Por ltimo, para acabar con esta festival de terminologa, tenemos que meternos en la parte ms profunda de la cinaga y llegar a alguna forma de definir "buenas" o "malas" aseveraciones, y a partir de ellas, buenos o malos paquetes" de modo que realmente podamos colocar de nuevo nuestro firewall en on.Las aseveraciones metafsicas, de nuevo, no son ni malas ni buenas, ya que no se reflejen en el mundo real. Esto nos deja solamente con aseveraciones ticas y factuales. Digamos que una afirmacin es buena a menos que sea mala. Esto nos deja con el problema de definir los malos hechos factuales y la mala tica. La palabra "malo" es un poco gruesa para mi gusto, as que vamos a decir "txico" en su lugar.Una aseveracin factual txica es una percepcin errnea de la realidad. Por ejemplo, creo que el revisionismo del Holocausto es una afirmacin txica, debido a que el Holocausto me parece bastante bien documentado. Pero yo prefiero evitar la palabra "mentira", porque no puedo saber los motivos de los que repiten este (o cualquier otro) paquete.Una aseveracin tica txica es una incoherencia interna. Por ejemplo, en el Sur Estadounidense, de la dcada de 1830 a la dcada de 1860, se desarroll la idea de que esclavizar africanos era compatible con el cristianismo. Esta aseveracin hubiera sonado incluso a los propios abuelos de los que la realizaron como txica, porque la igualdad humana siempre ha sido una preocupacin central del cristianismo. En el momento de la Revolucin Americana aquellos que aceptaban la esclavitud generalmente pensaban en ella como un mal inevitable. (La esclavitud es mencionada en la Biblia, pero el sistema de esclavitud del mundo clsico era muy diferente de la practicada en el Sur; tampoco los sureos eran ajenos a este hecho.) Si los sureos hubieran rechazado el cristianismo en favor de algn ncleo tico ms nietzscheano, como al menos hicieron algunos nacionalsocialistas, podran haber evitado la inconsistencia. Su tica no hubiera sido compatible con la ma, o probablemente con la tuya, pero ellos no hubieran sido "txicos" segn nuestra definicin.Los paquetes txicos (los cuales transportan aseveraciones txicas) en realidad no son tan difciles de detectar. La epistemologa y la tica no son ciencia espacial. Dado que vivimos en el siglo XXI y que en general parecemos ser bastante buenos en poner nuestros cohetes en rbita, la persistencia de aseveraciones txicas es difcil de explicar.Y sin embargo persisten. Los clientes de Daily Kos y Free Republic" por nombrar un par de los repetidores ms atroces de Internet" no pueden ambos estar en lo cierto. Su tica podra diferir sin toxicidad, pero mi conjetura es que si hicieras una encuesta entre los lectores de cada uno sobe una declaracin de principios ticos generales, lo que se obtendra en ambos lados sera bastante familiar, y probablemente, ms o menos compatible con la amplia tradicin del cristianismo. Ciertamente, uno o ambos de los ncleos prototpicos que ofrecen estos sitios web deben contener inconsistencias ticas y/o percepciones errneas de la realidad.As que hay un gran nmero de paquetes txicos flotando a nuestro alrededor. Por qué?sto ya se nos est alargando en exceso. Pero hay una forma de clasificar los repetidores que puede proporcionar una pista. Podemos dividir los repetidores en dos clases: "interesados" y "desinteresados".Un repetidor desinteresado no tiene ninguna motivacin organizacional para repetir ninguna otra cosa mas que lo que sus clientes quieren or. Tiene la misma relacin con ellos que cualquier negocio con sus clientes. Si sus clientes quieren la verdad, va a tratar de darles la verdad. Si prefieren el sin sentido y la ilusión, eso es lo que obtendrán. El xito de un repetidor desinteresado sólo depende de la popularidad del ncleo prototipico que ofrece a sus clientes, no del contenido real.Un repetidor interesado tiene alguna razón para preocuparse por lo que piensan sus clientes. Cuenta con motivos ulteriores. El xito de un repetidor interesado dependerá de la naturaleza de las aseveraciones que hace. Existe alguna fuerza externa, no relacionada con las preferencias de sus clientes, que recompensa al repetidor por propagar ciertas aseveraciones y/o lo disuade de propagar otras.Cul es mejor? Y por qué? Hm …