/ Alistan nuevos centros integrados para facilitar e incentivar el acceso al mercado laboral decente, afirman. Un año nuevo con mejores retos inicia el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que en breve prevé la implementación del Centro Integrado de Servicios Formaliza Perú, destinado a facilitar e incentivar la formalización empresarial y laboral en el país.1/1/2018Esta nueva estrategia de atención permitirá a la ciudadanía acceder a los diversos servicios o bienes públicos que promuevan el acceso al mercado formal, adelantó el viceministro de Trabajo, Augusto Eguiguren Praeli La autoridad anotó que la meta a julio próximo será atender a 25,000 personas que inicien o culminen su proceso de formalización. Directrices La estrategia, que se implementará paulatinamente por regiones, se instaurará primero a modo de proyecto piloto . Implicará la unión de diferentes servicios en cada región para facilitar la formalización laboral con el acompañamiento del Estado. "La administración pública ya no esperará que el informal se le acerque, sino que será el Estado el que lo busque y lo acompañe con facilidades, informándole sobre la oferta laboral y de servicios en créditos, iniciativas, educación, que el propio informal no conoce", dijo el viceministro Eguiguren en diálogo con El Peruano. Al emprendedor o al pequeño empresario necesitamos darle facilidades para estos primeros dos años, a fin de que acceda a compras por el Estado, créditos y que tanto la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria lo acompañen en la gestión y en una orientación no fiscalizable, indicó. Productividad En este año, el MTPE prevé además incorporar el Score (metodología de la Organización Internacional del Trabajo-OIT) en los centros integrados Formaliza Perú. Esto último con el propósito de mejorar la productividad y las condiciones laborales, en especial de las pequeñas y medianas empresas. La autoridad laboral, asimismo, pretende incentivar en este 2018 el uso del registro en planillas. Para tal efecto, aprobará una norma destinada a promover acuerdos de formalización a favor de 4.2 millones de potenciales trabajadores. De igual modo, aprobará, en marzo próximo una nueva estrategia para promocionar la cultura en seguridad social, en coordinación con instituciones u organismos vinculados al tema. Esto incluso en el marco del fomento del diálogo social en materia laboral. Otra medida será la realización de una encuesta con el INEI y la OIT, a fin de dimensionar las zonas donde existen minería ilegal y la trata de persona, y tener una línea de base para la lucha contra el trabajo forzoso. Aplicativo y estrategias Uno de los retos del MTPE para el 2018 es crear un aplicativo móvil que permita al usuario conectarse con los servicios de asistencia técnica en materia de conciliación individual, patrocinio jurídico, liquidaciones, prevención y solución de conflictos colectivos. De este modo, la Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo tiene como desafío atender y capacitar a 195,000 usuarios (trabajadores, empleadores, gremios, sindicatos, funcionarios). A su vez, el MTPE planea aprobar la Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral, que constituye un modelo de articulación entre el MTPE, la Sunafil y Essalud para la incorporación de más de 320,000 trabajadores al mercado laboral formal. Asimismo, aprobar la Política Nacional de Inspecciones y el Observatorio sobre la Formalización Laboral. Acciones Hasta diciembre próximo, se prevé efectuar 10,834 actuaciones inspectivas de fiscalización dirigidas a la micro, pequeña y gran empresa en materia de formalización laboral. Con la Sunafil, se tiene previsto realizar 9,671 actuaciones inspectivas de fiscalización a la pequeña, mediana y gran empresa en materia de formalización laboral, seguridad y salud en el trabajo, derechos y normativas sociolaborales. Esta meta incluye las acciones de las nuevas intendencias regionales de Cusco, Piura, Lambayeque y Callao.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi