El bailarín Daniel Carías, residenciado desde hace nueve meses en Nueva York, forma parte del staff de NYC Dance Arts, una compañía que reúne a los bailarines más creativos de la ciudad en diferentes eventos multitudinarios. Gracias a esta compañía, el venezolano ha logrado presentarse en importantes eventos deportivos de la Gran Manzana como el clásico entre los Mets vs. Nationals en Citifield y Nets vs. Magic en Barclay Center , además de un flashmob que se realizó a cielo abierto, a la entrada de la tienda Macy's, un ícono dentro de la ciudad.Carías es uno de los tantos artistas que cambió las aulas convencionales por los salones de danza. Cursó estudios de Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela pero las oportunidades de pertenecer a los cuerpos de baile de Chino & Nacho , Víctor Drija , Benavides, Tito "El Bambino", Maluma y ser bailarín permanente de Diveana desde hace diez años lo convencieron de que este era el camino. Desde hace nueve meses está residenciado en Nueva York, ciudad que también le ha abierto las puertas para acompañar a nuevos artistas: en agosto participó en el estreno mundial del tema "La gran fiesta" de Olga Tañón, que se transmitió por el canal Telemundo, en el nuevo videoclip de la cantante cubana Yeini (en la canción "SUR") y la venezolana Gabylonia, considerada una de las mejores raperas de Latinoamérica.Dentro de los próximos proyectos del bailarín, está presentarse en la nueva temporada de The ShowTime "At The Apollo", que transmitirá el canal FOX en el 2018.Daniel Carías tiene 14 años de carrera artística , lo que lo ha llevado a pisar grandes escenarios. Durante su estadía en Venezuela fue maestro de las academias Pentagrama, Musa, Ímpetu Centro de Danza, Solar Latino y Jean Piaget . Se presentó en los shows de televisión más importantes del país como el Festival de la Orquídea, el Miss Venezuela y los Premios Pepsi Músic . Internacionalmente también ha participado en los programas Chica HTV, Festival Viña del Mar y la gira latinoamericana de la serie Isa TKM. Ha sido coreógrafo de las obra: Exploradores del mundo Jurásico (2014), Candy Crush "el Musical" (2015), Las Sombras del Sexo (2015), y fue bailarín y actor de Chicago , la versión venezolana del musical de Broadway que dirigió Luis Fernández en 2013 . Además de Caracas, el bailarín también ha residido en Medellín y ahora Nueva York.