[Publicado originalmente el 5 de noviembre de 2008]La banca centralizada ha sido un esquema corrupto y mercantilista y una maquinaria de bienestar corporativo desde su mismo inicio a finales del siglo XVIII- El primer banco central, el Bank of North America, estaba "dirigido en el Congreso Continental por [el congresista y financiero] Robert Morris en la primavera de 1781", escriba Murray Rothbard en The Mystery of Banking (p. 191). El empresario Morris, de Philadelphia, haba sido un contratista de defensa durante la Guerra de Independencia que "obtuvo millones del tesoro pblico en contratos para su propia (…) empresa y las de los asociados". Tambin era "lder de las poderosas fuerzas nacionalistas" en el nuevo pas.El principal objetivo de los nacionalistas, a los que tambin se les conoce como federalistas, era esencialmente establecer una versin estadounidense del sistema mercantilista ingls, el mismo sistema contra el que haba luchado la Revolucin. De hecho, fue de este sistema del que haban huido los ancestros de los revolucionarios cuando vinieron a Amrica. Como explicaba Rothbard, su objetivo eraReimponer en los nuevos Estados Unidos un sistema de mercantilismo y gran gobierno similar al de Gran Bretaa, contra la que se haban rebelado los colonos. El objetivo es tener un gobierno central fuerte, particularmente un presidente o rey fuerte como jefe del ejecutivo, construido sobre altos impuestos y una fuerte deuda pblica. El gobierno fuerte iba a imponer altos aranceles para subvencionar a los fabricantes nacionales, desarrollar una gran marina para abrir y subvencionar mercados extranjeros para exportaciones estadounidenses y poner en marcha un sistema masivo de obras pblicas internas. En resumen, Estados Unidos iba a tener un sistema britnico sin Gran Bretaa. (p. 192)Una parte importante del "plan Morris", como lo llamaba Rothbard, era "organizar y encabezar un banco central, para proporcionar crdito barato y expandir dinero para s mismo y sus aliados. El (…) Bank of North America se molde deliberadamente siguiendo al Banco de Inglaterra ". Al banco se le dio un privilegio de monopolio de sus billetes utilizables en todos los pagos de impuestos al gobierno estatal y federal y no se permita a ningn otro banco operar en el pas. "Aceptaba gentilmente prestar la mayora de su dinero recin creado al gobierno federal", escriba Rothbard y "los indefensos contribuyentes tendran que pagar principal e intereses al banco".A pesar de estos privilegios monopolistas, una falta de confianza en los inflados billetes del banco llev a su depreciacin y este fue privatizado a finales de 1783. Pero Morris no cej en su plan. Reclut a un joven Alexander Hamilton para servir ms o menos como su marioneta poltica dentro de la administracin de Washington. (Rothbard llam a Hamilton "es ms joven discpulo de Morris"). De hecho, la razn por la que Hamilton se convirti en secretario del Tesoro, a pesar de no tener ninguna reputacin en absoluto en el campo de las finanzas, fue la recomendacin de Morris a George Washington. (Durante la Guerra de Independencia, en la que fue asesor de Washington, Hamilton se tomo tiempo para escribir a Morris una carta de 30 pginas proclamando que estaba de acuerdo con cada una de sus ideas acerca de los aranceles proteccionistas, los subsidios corporativos y un banco pblico para financiarlos).Morris y sus compaeros nacionalistas queran un jefe ejecutivo similar a un rey que gobernara sombre un imperio mercantilista, igual que el rey de Inglaterra gobernaba sobre su imperio mercantilista. As que su joven protegido Hamilton empez su campaa de siete aos para acabar con la primera constitucin de EEUU (los Artculos de la Confederacin) convocando una nueva convencin constitucional, supuestamente para "revisar" los Artculos de la Confederacin. En la convencin, Hamilton expuso su plan (realmente era el de Morris): un presidente permanente que nombrara a todos los gobernadores y tendra poder de veto sobre todas las legislaciones estatales. Bajo este plan, la soberana del estado se habra destruido y no habra habido escape a los altos impuestos, los aranceles proteccionistas, la alta deuda y el imperialismo en poltica exterior del gobierno central (el programa de los nacionalistas).Más sobre Alexander Hamilton Congreso History Por supuesto, el plan Hamilton/Morris fue derrotado, igual que la propuesta hecha en la convencin para incluir un banco central entre los poderes delegados al gobierno federal. Pero el gobierno s estaba ms centralizado, ya que "la fuerzas nacionalistas hicieron aprobar una nueva constitucin" y "estaban en la va de restablecer el modelo britnico mercantilista y estatista" (p. 193). Aceptaron de mala gana una Declaracin de Derechos a cambio del apoyo antifederalista a la nueva constitucin. Y lo que es ms importante, escribe Rothbard:Una parte crtica de su programa se aprob en 1791 por su lder, el Secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, un discpulo de Robert Morris. Hamilton hizo aprobar por el Congreso el Primer Banco de Estados Unidos (…) siguiendo el modelo del antiguo Bank of North America (…), [cuyo] antiguo presidente durante mucho tiempo y antiguo socio de Robert Morris, Thomas Willing, de Philadelphia, fue nombrado presidente del nuevo banco.Al hacer su alegato ante el presidente Washington de la constitucionalidad de un banco central, que haba sido explcitamente rechazada en la convencin constitucional, Hamilton se invent la idea de los "poderes implcitos" de la Constitucin. Eran "poderes" que no estaban expresamente delegados al gobierno federal en el documento, podran "deducirse" por abogados sagaces como Hamilton. Por supuesto, esto se convirti en el mapa de ruta para la destruccin total de las limitaciones constitucionales en los poderes del gobierno federal.El Primer Banco de Estados Unidos "mostr de inmediato su potencial inflacionista", escribe Rothbard en su History of Money and Banking in the United States (p. 69). Emiti millones de dlares en papel moneda y depsitos a la vista "acumulados sobre 2 millones de dlares en metales preciosos". El banco invirti fuertemente en el gobierno de EEUU y "El resultado de la lluvia de crdito y papel moneda del nuevo Banco de Estados Unidos fue (…) un aumento [en los precios] del 72%" de 1791 a 1796.Los comerciantes del norte proporcionaron el principal apoyo poltico al banco de Hamilton, mientras que polticos del sur como Jefferson proporcionaban la mayor oposicin al mismo, vindolo como nada menos que un vehculo para financiar una versin estadounidense del corrupto sistema mercantilista britnico, que sera destructivo de la libertad y la prosperidad. Por supuesto, tenan razn y la siguen teniendo hasta el da de hoy.El artculo original se encuentra aqu .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi