Foto: Archivo Tenis ATP 250 de Brisbane, con la presencia de Leo Mayer, Federico Delbonis y Horacio Zeballos.Automovilismo Del 6 al 20 de enero: el Rally Dakar, la tradicional carrera se volverá a correr por Perú, Bolivia y la Argentina.Foto: AP Básquetbol Jueves 11 de enero: por la NBA , San Antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers y martes 23 de enero, San Antonio Spurs vs. Cleveland Cavaliers.Fútbol de verano Los partidos de la pretemporada comienzan el 12 de enero y así será el calendario:Viernes 12 de enero (22.10): Talleres vs. Atlético TucumánSábado 13 de enero (22.10): Independiente vs. GimnasiaDomingo 14 de enero (22.10): Boca vs. Godoy CruzMartes 16 de enero (22.10): Huracán vs. San LorenzoMiércoles 17 de enero (22.10): Boca vs. AldosiviViernes 19 de enero (22.10): Independiente vs. RacingAutomovilismo El 12 y 13 enero, en Marrakech, Marruecos, Fórmula ETenis Del 15 al 28 de enero, Abierto de AustraliaCiclismo Del 21 al 28 de enero, la Vuelta a San JuanFútbol Copa Libertadores: los partidos clasificatorios para acceder a los grupos, que comienzan el 22 de enero.Martes 30 de enero: Independiente del Valle vs. Banfield, por la llave 2.Foto: FotoBAIRES Fútbol La reanudación de la Superliga , fecha 13.Viernes 26 de enero: a las 19, Tigre-Banfield y Godoy Cruz-Chacarita; a las 21.15, Talleres-San Lorenzo.Sábado 27 de enero: a las 17, Newell's-Arsenal y Defensa y Justicia-Vélez; a las 19.15, Lanús-Patronato; a las 21.30, Boca-Colón.Domingo 28 de enero: a las 17, Olimpo-Belgrano y Argentinos-San Martín de San Juan; a las 19.15, Unión-Racing; a las 21.30, Huracán-River.Lunes 29 de enero: a las 19, Gimnasia-Rosario Central y Atlético Tucumán-Temperley; a las 21.15, Independiente-Estudiantes.En esta nota: NBA La pretemporada Abierto de Australia Fórmula E Superliga Vuelta a San Juan LA NACION Deportes Rally Dakar

