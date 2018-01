Foto: AFP En el cierre del año, bien vale un repaso por los episodios más destacados de Lionel Messi . Si bien en 2017 no alcanzó su máxima versión, fue protagonista decisivo con hechos muy importantes dentro de la cancha. Aquí, los ocho momentos en los que el jugador de Barcelona y el seleccionado argentino acaparó la atención mundial, tanto por su brillo como por algún traspié. Además, el recuerdo de sus principales hitos fuera del campo de juego.Los goles a Ecuador En apuros, la selección argentina necesitaba una victoria en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas para clasificarse al Mundial de Rusia 2018 Y en Quito apareció en todo su esplendor, con un hat-trick frente a Ecuador que le devolvió la esperanza a un país que sueña con festejar en Rusia 2018.Ecuador-Argentina: el hat-trick de Messi cerrarLa suspensión por insultar al árbitro Las eliminatorias sudamericanas también tuvieron momentos para el olvido. Además del sufrimiento por lo que costó la clasificación, Leo recibió una suspensión por insultar al árbitro tras el partido ante Chile. Si bien le habían dado cuatro fechas, tras la apelación le redujeron la pena y pudo regresar antes para devolverle la alegría a la Argentina.El encontronazo de Messi con los árbitros al final del partidocerrarSu debut en un partido oficial en la Bombonera La decisión de la AFA de mudar la condición de local de la Argentina a la Bombonera provocó que Lionel Messi jugara por primera vez en ese estadio de manera oficial. Fue el 155 en su lista de canchas por el mundo y lo vivió de manera especial: "Jugar en la Bombonera fue una experiencia hermosa", señaló tras el 0-0 ante Perú, que dejó la clasificación a Rusia 2018 en suspenso.Foto: LA NACION / Fabián Marelli El gol ante Real Madrid y el recordado festejo En abril marcó dos goles en la victoria por 3 a 2 ante Real Madrid . El último, convertido en tiempo de descuento, sobresalió por lo agónico, pero también por la particular manera en la que lo festejó: se sacó la camiseta y la mostró a la hinchada rival con la mirada desafiante.Lo que dicen los medios sobre el festejo de Lionel Messi en el Real Madrid cerrarEl único título del año: la Copa del Rey El año arrancó bien para Messi . En febrero consiguió su único título del año al vencer por 2 a 1 a Atlético Madrid en la final de la Copa del Rey. Con un tanto de su autoría y otro de Luis Suárez, Barcelona le ganó el duelo al equipo del Cholo Simeone.La hazaña contra PSG por la Champions League En marzo, Barcelona fue protagonista de una remontada histórica en la Champions League. Si bien no la pudo coronar luego consagrándose campeón de la competición, el partido de octavos de final ante PSG quedó en la memoria de todos. Tras perder en París por 4 a 0, el equipo de Luis Enrique le ganó 6 a 1, con tres goles en los últimos ocho minutos. Neymar fue la figura y Messi marcó uno de los seis.El 6-1, de Sergi RobertocerrarLa renovación del contrato con Barcelona y el pedido de Serrat Después de meses de incertidumbre, Leo renovó en noviembre el contrato con Barcelona . En enero ya iba a poder negociar con otro club, por eso la desesperación de la entidad culé por asegurarse unos años más a Messi . La prolongación del vínculo, que durará hasta junio 2021, fue pedida hasta por el cantante Joan Manuel Serrat, que le escribió una carta al presidente del club y la publicó en el diario El País.Su casamiento con Antonella Roccuzzo Por fuera de lo deportivo, el momento más importante de Messi en este año fue, sin dudas, su casamiento con Antonella Roccuzzo. Leo hizo la ceremonia en Rosario e invitó a todos sus amigos: esde los de la infancia hasta los futbolistas reconocidos a nivel mundial, como Luis Suárez, Neymar y Dani Alves.Así se ve el casamiento de Messi y Antonela, de noche y desde el drone de La NacióncerrarEn esta nota: Lionel Messi LA NACION Deportes El fenómeno Messi

