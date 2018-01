Leandro Bustos ganó una beca para continuar con sus estudios en la India. Foto: Caceres "Soy perseverante. Eso me define", asegura Leandro Bustos al medio La Voz , estudiante y vendedor ambulante de 17 años que vive en barrio Santa Rosa, al sur de la ciudad de Córdoba, y que obtuvo una beca para cursar un Bachillerato Internacional (BI) en la India, en un colegio de la United World Colleges (UWC).A fines de 2016, y luego del proceso de selección, Leandro se enteró de que fue elegido para asistir a una de las escuelas secundarias de Colegios del Mundo Unido (UWC, por la sigla en inglés) en Mahindra College en Pune, India. La actividad, que empieza en agosto y se extiende hasta mayo de 2019, le permitirá obtener el diploma del BI, una certificación preuniversitaria que ofrecen -entre otros- los colegios UWC en 15 países y que es reconocida por prestigiosas universidades en el mundo."Es el abanderado de la insignia provincial, es sociable y muy humilde", agregan al perfil las docentes del Instituto Provincial de Educación Técnica y Media -Ipeteym 246- Amadeo Sabattini, de barrio Güemes. Allí, Leandro cursa el séptimo año en la especialidad Programación. También tiene una beca para estudiar inglés en un instituto privado; y, cuando las tareas escolares se lo permiten, colabora con la economía familiar vendiendo productos de limpieza en la zona sur de la ciudad. Y los fines de semana, turrones en la esquina de Santa Rosa y Cañada."Además del excelente desempeño académico, en el proceso de selección demostró interés sobre temas que afectan a su comunidad. Se destacó por su capacidad de reflexión, compromiso social, creatividad y facilidad para trabajar en equipo", explicó Lucía Michelazzo, una cordobesa que hizo el BI entre 2008 y 2010 en Noruega, y que es miembro de UWC Argentina.Michelazzo es compañera de teatro de Leandro en el Centro Cultural de Villa El Libertador y fue quien lo animó a presentarse en la convocatoria y la encargada de informar a la familia Bustos el feliz resultado. Aclara que por su amistad con Leandro no participó del proceso de evaluación, que convocó a 500 adolescentes de todo el país. Leandro es el único cordobés -de los 12 becados- que será parte del programa. Luego de un examen escrito, en agosto de 2016, participó de un encuentro en Mendoza. Y esa fue la primera vez que salió de Córdoba.Cuando se lo consulta qué sabe sobre la India, Leandro aclara que no investiga demasiado para poder sorprenderse cuando llegue. Sin embargo, apunta que hace días vio la película ¿Quién quiere ser millonario?, que narra la experiencia de un niño en las calles de Mumbai.Los resultados tras la difusión de su historia Luego de una intensa campaña en los medios de comunicación y en las redes sociales , la provincia de Córdoba comunicó que costeará los pasajes de Leandro.Luego de conocer la historia, "el gobernador Juan Schiaretti decidió que el gobierno de Córdoba cubrirá los gastos de pasajes, pasaportes y visas necesarias para que Leandro pueda viajar", señaló Paulo Cassinerio, presidente de la Agencia Córdoba Joven.El gobernador solicitó ayer que desde esa oficina le informaran su decisión al joven y a Hilda Mansilla, directora del Ipetym 246 Amadeo Sabattini de barrio Güemes, escuela en la que Leandro cursa séptimo año.Autoridades de la Agencia se reunirán mañana con Bustos y con la directora para articular lo necesario a fin de cubrir los gastos "de manera inmediata", según indicaron desde Prensa de Gobierno.LA NACION Sociedad Fuera de agenda

