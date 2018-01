En el lamentable y vergonzoso momento que vive mi país desde que la desgracia hecha gobierno está en Miraflores, estamos viviendo un surrealismo cotidiano difícil de digerir, donde todo está de cualquier manera menos como debe estar. Dentro de esta debacle nacional surge una raza superior de seres suprahumanos, valga la redundancia: el intelectual madurista.El intelectual madurista es ese raro y selecto grupo de individuos que llaman a las cosas por otros nombres y que explican las cuestiones más sencillas con argumentos atroces y que a fuerza de escucharlos pudieran dejar de ser descabellados en los próximos 50 años, si lográramos aguantar tanta mediocridad.El gobierno de Maduro es de lejos el más corrupto e inepto de nuestra historia, pero esos mismos que tienen años medrando todo lo que puedan del dinero público se autodenominan patriotas, chavistas, revolucionarios, verdaderos de izquierda, etc., mientras se enquistan en todo cargo donde puedan seguir esquilmando a la nación per saecula saeculorum.El intelectual madurista cierra flas para llamar TRAIDOR, SALTATALANQUERA o ESCUALIDO a cualquiera que denuncie o critique el desmadre, o a quien les señale la monstruosidad de calamidades que han representado para el país en tan poco tiempo. En un acto de heroicidad sin precedentes, el intelectual madurista renuncia en masa al raciocinio para salvaguardar al "líder", porque cuando el líder es mentecato pensar es un acto de traición.Y así inflan el pecho y se sienten eminentes cuando ven por encima del hombro para vigilar que nadie diga ni ¡ay!; ya que si la madre llora por el niño que se le murió de desnutrición, o por el esposo que le mató el hampa, o el paludismo, o cualquiera de las enfermedades erradicadas en la ignominiosa Cuarta República, es sin dudas una debilucha indigna de ser llamada venezolana; ya que la consigna madurista es resistir camaradas, no importa que lo que estemos resistiendo sea la asombrosa incompetencia de un presidente que no estudió por simple flojera, y que en cinco años de desgobierno no ha hecho nada bien, lo que lo convierte en el presidente más fracasado de nuestra historia.Con el ascendiente moral que les da tener al menos cinco años jalando mecate y/o robando, el intelectual madurista no duda en levantar la voz para llamar traidor pitiyanqui al hambriento que ose emigrar, ya que emigrar es huir cobardemente de la batalla epopéyica que el madurismo ve donde el resto vemos ineptitud.Para el intelectual madurista no es que Maduro y su tren de corruptos e incompetentes no sirvan, sino que todo es culpa del imperio, de los empresarios, de la derecha mundial y de nosotros, el pueblo traidor, entendiéndose que traidor es todo el que no apoye y aguante callado. El intelectual madurista sostiene férreamente la mentira necesaria de que Venezuela está siendo víctima de una trama mundial para hacer que el pobrecito y buena gente presidente no haga nada bien.Ellos están convencidos que tienen una misión patriótica y la cumplen con el compromiso que la historia les reclama: repetir y dar por ciertas todas las cantinfléricas excusas del gobierno, callar lo que el gobierno calla, atacar a quien el gobierno ataque, convertir aliados en traidores y viceversa.Todos los intelectuales maduristas son patriotas hasta que cometen el sacrilegio de pensar. A partir de ese momento el hasta hace poco camarada se trasforma en el más despreciable corrupto y vende patria.El presidente más torpe de este lado del mundo necesita dos cosas: que le mientan y que le crean las mentiras, y el intelectual madurista está ahí para tan patriótica misión; incólume, como la roca que golpea la ola, para resistir la realidad que es mentira, y solícito a la mentira oficial, que es la única y sacrosanta verdad.Para el intelectual madurista "el hijo de Chávez" no es que vencerá, sino que está venciendo, ya que es un verdadero honor patriótico que el país esté patas arriba por el ataque imperial, la conspiración de la derecha mundial y el empresariado transnacional, por lo que este oscuro período de nuestra historia para ellos es luminoso y egregio.Cuánto daño le hace al país el "intelectual madurista" con su jalamecatismo sordo. Cuánta falta le hace a nuestro torpe presidente que le dejen de alabar y justificar la ineptitud. Cuánto más tendremos a un presidente incapaz que no se ha enterado que lo es porque un cerrado grupito de chupamedias, por una u otra causa, no lo dejan pisar tierra.

