El partido comunista chino acaba de darle nuevos poderes a Xi Jinping para terciar nuevos convenios a nivel del comercio internacional., a sabiendas, que estamos entrando a una nueva era geopolítica y, para esto, China debe ajustar su comercio interno y darles valores reales a los intereses de América y lograr una política fiscal pro activa que propicie la competitividad.Por su parte, Donald Trump , anuncia diferentes medidas sobre las importaciones y apuntala una dura batalla hacia Venezuela por su modelo económico privativo a grupos enroscados a Corporaciones ligadas a casas financieras de Nueva York. La idea es mantener un PIB estable y una política monetaria prudente.2018, será un año de transición económica y, los créditos bancarios se verán reducidos y, las tarjetas habientes se les dará oportunidad de cancelar sus deudas en un tiempo perentorio, porque la hiperinflación abraza a Suramérica porque los presidentes progresistas- a excepción de Bolivia y Perú- asumieron ejecutar recortes a sus gastos suntuarios y, Ecuador, no tiene problema porque se maneja a través del dólar.Es decir, los países pro capitalistas, que incluye a China tienen un objetivo final y, es cumplir sus proyecciones para aumentar su base y volumen financiero en el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, (BM) y el Interamericano de Desarrollo, (IBD).En el resto de Asia 2018 se prevé un año de transición. En India, la desmonetización de Narendra Modi pasará factura en el crecimiento de 2017 -estimado en un 6,7%-, pero el FMI prevé que se recupere en 2018 (7,4%). Para Japón la OCDE estima un avance del 1,2%.La Reserva Federal norteamericana (Fed) ha despedido el año augurando mejores condiciones económicas para la primera potencia mundial de las que el propio organismo monetario había previsto hasta ahora. Estados Unidos puede seguir presumiendo de crecimiento del PIB (con un alza del 2,5% frente al 2,1% anticipado hasta ahora), la caída del paro (la tasa se situará por debajo del 4%) y un auge de la inversión.La economía norteamericana mantendrá el ritmo que tenía hasta ahora, sin dar síntomas de debilidad. Tanto es así que la Fed ya ha anunciado su intención de subir los tipos de interés hasta en tres ocasiones, situándolos más allá del 2%. "La ejecución de esta medida dependerá del impacto que tenga la reforma fiscal", explica Ignacio Perea, director de inversiones de Tressis. La propuesta del presidente Donald Trump pasa por rebajar buena parte de los impuestos para impulsar la actividad empresarial y dotar de más rentas a los ciudadanos, con las críticas de parte de la oposición sobre el efecto perverso que tendrá sobre el presupuesto y las ventajas que tendrán los contribuyentes con mayor patrimonio.Antes de morir, el comandante Hugo Chávez Frías, anunció en uno de sus programas televisivos que era necesario ahorrar y que el pueblo, no podía seguir derrochando dinero en bares, playas y ser un elemento de consumo. Avizoró que el presidente por venir en EEUU acerrojaría el despilfarro de dólares y ese dinero tiene que venir a los centros de inversión industrial y agropecuario, donde la gente debe pagar por lo adquirido y los bancos se convertirían en burbujas electrónicas y los robots están para ello. De allí vino las conversaciones con Peña Nieto y el arreglo de documentación a los mexicanos que laboran en la Baja California por el paso de fronteras y controlar el narcotráfico, precisamente, los carteles. Todos, deben ir a un puesto laboral y cancelar los gastos de sanatorio mediante pólizas de bajo y alto costo, pero, nadie, debe convivir de gratis porque se convierte en problema social.La rentalización, debe ir como premio al mejor consumo y esos ajustes, conllevan a una rebaja a los impuestos y quien, tenga mayor capital ahorrado, obtiene, claro está, mejores ganancias. Trump , es un empresario manager y un protestante moderado y fue llamado por los judíos y desarrollistas a ajustar los procesos de inversión para hacer un piso político sólido, anticipándose al consumo privado de la mayoría de las CorporacionesPor ahora, Estados Unidos vivirá un nuevo ejercicio en estado de gracia, con una economía que se encuentra "en una fase madura", como apuntan desde Banca March. "No se aprecian señales de un incremento de los riesgos de recesión" a corto plazo.El gran problema, son los socialistas del Sur y España que quieren mancomunarse a través de Podemos., algunos ministros se han desviado del plan original del Comandante Hugo Chávez Frías, siendo acusados de corrupción y estar influenciados por el caso de la constructora Obredeth, ya se han despejado muchas dudas, pero, la novedad, es como un grupo de expertos economistas se dejaron influenciar por Pablo Iglesias, Iñaqui, Echenique, Juan Carlos Monedero y Alfredo Serrano Mancilla, atrás vienen los Clinton, Leonel Fernández, José María Aznar, José Luis Zapatero y Ernesto Samper, ex coordinador de UNASUR, bajo las benevolencias de los Castro y José Manuel Santos presidente de Colombia y comunista agazapado, conocido bajo el remoquete de Santiago.Es decir, han engañado a todo un pueblo. Ahora, buscan de tratar a otros, de corruptos.El pasado 24 de octubre el grupo confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, presentó una moción, igualmente aprobada, de reprobación al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y del de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, argumentando que el Gobierno de España no cumple los tratados internacionales de refugio, sabotea su propia ley de asilo al no desplegar el reglamento y acoge menos del 11,4 % de los refugiados a los que se comprometió. Alemania para los refugiados ha puesto 6.200 millones de dólares; el Reino Unido, 613; Francia, 426; Italia, 1.650; Holanda, 460; Suecia, 824; Noruega, 847; España, 32. Nos comprometimos a traer a 17. 337 personas y han llegado 1.980".Según Rodrigo Tena en su artículo Reprobación, parafraseando la famosa cita de Oscar Wilde ("To lose one parent may be regarded as a misfortune; to lose both looks like carelessness"), que te reprueben un ministro es mala suerte, pero que te reprueben 5 seguidos demuestra una falta de cuidado preocupante. Para comprenderlo es necesario estudiar la historia, la regulación y la significación política de estas mociones. En la historia del parlamentarismo una moción de reprobación de un ministro era un anuncio de la pérdida de confianza de la Cámara y normalmente provocaba la dimisión y caída del Gobierno. Sin embargo, la eficacia de la moción de reprobación regulada en el artículo 111.2 de la Constitución Española, es meramente política, sin que conlleve ningún efecto jurídico determinado (como el cese automático del ministro de turno). Ahora bien, el que tenga un valor meramente político no significa que no sea importante. Entender otra cosa es pervertir las reglas de nuestro sistema democrático y despreciar al Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular.Algo parecido, sucedió con Venezuela , al nombrar de una manera acelerada una Asamblea Constituyente, reflejando el mismo programa.

Sarkis Mohsen

