Muy buenas campañas para resaltar su imagen, por mi experiencia de comunicador social ininterrumpida desde Diciembre 1964 en radio, con incursiones fugaces en TV, y artículos en la prensa escrita, son excelentes promociones a su imagen. Infortunadamente las llevan a tal grado de exageración repetitiva, que en lugar de responder a su necesaria defensa ante los brutales ataques mundiales y del celestinaje nacional de la derecha, terminan por perjudicarlo.Evite ser aislado por el "anillo" habitual de seguridad. Tiene a su lado mini presidentes pedevesos…, ex ministros, funcionarios aprovechadores traidorcitos graduados en halamecatismo disimulócrata, y los que magnimizan hasta el hartazgo el endiosamiento a su persona, desvirtuando su lucha obrera y sindicalista en la izquierda socialista, plasmada con certera justicia por Chávez.Hombres "de a pie", ambos nacidos en condiciones precarias, Hugo en el campo y usted Nicolás en Caracas, unieron criterios leales en la defensa antiimperialista. Venezuela es muestra de soberanía, digna patria potencia en petróleo, coltán, uranio, oro, diamantes, H2O, etc. Agregamos en 2018 la criptomoneda Petro, con estupendo respaldo frente a la dictadura del dólar, y el criminal cerco financiero internacional del salvaje mercantilismo "democrático".La derecha maltrecha convence incautos de la política, comparando al Presidente Maduro con un dictador civil de Guatemala, que inspiró al escritor Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, autor del libro "Señor Presidente". Usted no es indestructible y menos similar al dictadorzuelo guatemalteco Licenciado Estrada Cabrera, que en su gobierno a la muerte de un militar gobernante, aprobó crímenes y fusilamiento de opositores, a quien sus acólitos bautizaron "El Insustituible".Cierto que entre el dicho y el hecho, hay palpable diferencia en el éxito de los resultados, entonces por favor, "bájele dos" a ciertos anuncios difíciles de realizar en corto tiempo, compruebe con serenidad si pueden lograrse en la fecha anunciada, para evitar "pernilazos decembrinos" pese a no ser culpable, o que el cartón de huevos presidencialmente fijado en Bs. 420, llegue de aguinaldo 2017 a un costo realmente salvaje. La oposición lo celebra y a usted lo amenazan.Quienes desde la edad provecta y siempre en la izquierda sabemos que usted le echa un camión…, le deseamos Feliz Año y nuevos aciertos, somos respetuosos a los conocimientos aprendidos por su generación y otras, sobre el sueño bolivariano antiimperialista para el cual nos abrieron los ojos a todas y todos, las canciones de Alí Primera y el pensamiento del Comandante revolucionario socialista Hugo Chávez, ambos dejándonos inolvidables legados.

Sarkis Mohsen

