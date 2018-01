El petróleo es la fuente de energía más importante de la sociedad. En muchas de sus formas lo usamos, debido a que proporciona fuerza, calor, luz, entre otros; pensar que pasaría si se acabara repentinamente, hace llegar a la conclusión que se trataría de una verdadera catástrofe puesto que las economías mundiales entrarían en bancarrota.La alta dependencia que el mundo tiene del petróleo, la inestabilidad que caracteriza al mercado internacional y las fluctuaciones en los precios de este producto ha llevado a que se investiguen energías alternativas, aunque hasta ahora no se ha logrado una opción que realmente lo sustituya.La importancia del petróleo no ha dejado de crecer desde sus primeras aplicaciones industriales a mediados del siglo XIX y esto ha traído como consecuencia el surgimiento de conflictos, puesto que el petróleo y su gama casi infinita de productos lo convierten en uno de los factores más importantes del desarrollo económico y social. A su vez la toma de decisiones estratégicas que sobre él se toman influyen en casi todos los componentes de costo de una gran parte de los productos. De esta manera puede apreciarse su gran importancia y el impacto que tiene en la economía y comercio a nivel mundial. Venezuela país productor cuenta con las reservas petroleras más grandes del mundo, esto nos lleva a ser totalmente dependientes de sus exportaciones y a basar nuestras políticas económicas y sociales en explotación, comercialización y exportación.Nuestro país ha pasado por distintos procesos políticos que han sido transcendentales, algunos de estos procesos se han caracterizado por la gran ineficiencia y falta de pertenencia, llegando al extremo de casi regalarlo sin que se ejecutaran políticas de inversión.Ha sido en las casi dos últimas décadas donde su gestión se ha enfocado en darle su verdadero valor e importancia y los objetivos planteados y a su vez los que se han venido logrando están enmarcados desde dos puntos; de carácter estructural y económico.El estructural debido apoya la integración orgánica de la actividad petrolera con los demás sectores productivos del país, propiciando un efectivo y real fortalecimiento del sector público como mecanismo de distribución del ingreso, carácter económico, implementado políticas que buscan la conservación de los recursos naturales, la recuperación y ampliación del potencial de reservas, el aumento del valor agregado nacional y la optimización del potencial fiscal petrolero.Desde este punto de vista se observa una Venezuela en ascenso en el ámbito petrolero, lo cual trae como consecuencia que nuestro país tenga un amplio espectro de comercialización a nivel mundial.Por eso es el encargado de la organización y planificación del país teniendo como base sus ingresos obtenidos producto de su explotación y exportación. Por eso su manejo está enfocado a desarrollar las ramas primordiales para el país; educación, seguridad, infraestructura y comercio, implementando políticas que se caractericen por ser eficaces y tener como base fundamental la intensión y convicción de resolver sus problemas y déficits. En la medida que esto acurra el nivel de vida de la sociedad venezolana ascenderá y por supuesto brindará un ambiente de calma y seguridad.La discusión está enfocada en implementación de políticas en materia energética, incluye no solo políticas nacionales dirigidas a la inversión social sino a políticas internacionales de comercialización, convenios, acuerdos y tratados.El petróleo ha alcanzado niveles muy altos e importantes para la subsistencia de economías, pues su manejo está centrado en su comercialización. Sus políticas de protección como el ejemplo de los No OPEP van dirigidas a la construcción de un bloque sólido de países que busquen incrementar y expandir mercados, teniendo como base un sistema de cooperación entre ellos para garantizar mayores oportunidades de comercialización e incremento de estabilidad financiera.El ideal de dialogo y acuerdos bilaterales no es coacción, presión ni violencia a través de conflictos para la obtención de lo que quieren los países más poderosos.1ero de enero del 2018

