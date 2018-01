El 2017, se va con fuertes perturbaciones al margen de toda lógica económica, política y humana, contra el pueblo y toda la estructura social y legal de la República Bolivariana de Venezuela , han predominado los personalismos, los individualismos por encima de las leyes y el equilibrio democrático. El mundo se debate en fuertes confrontaciones ideológicas políticas y religiosas, también salpicados por las crisis económicas que generan el accionar de esas confrontaciones entre extrema derecha y extrema izquierda, pero también entre corrientes de esta naturaleza aún moderadas, pero igual se obnubilan para tratar por todos los medios de imponer sus directrices políticas, económicas, religiosas, y las que surgen como colaterales de estas, es un mundo convulsionado entre fuertes amenazas bélicas, por parte de los más grandes, de los más poderosos, por aquellos que la Carta de la ONU, les dice que no debe haber diferencias entre Estados grandes y Estados pequeños, eso es lo que ordena la Carta ONU, y el Derecho Internacional, pero en la praxis, los que alcanzan el poder bien por decisión de los ciudadanos de cada país, o en algunos casos por mandatos dictatoriales, o también democráticos pero cuyos liderazgos practican en extremo sus pareceres, tal vez caprichos, personalismos, intereses, al margen, incluso, de las ‘’Cartas Magnas y leyes de sus Estados’’.Con muchos detalles hemos escrito sobre la temática política, económica, social, cultural, legal, y los problemas que nos vienen agobiando, desde hace largos trechos de nuestra historia, pero acostumbro, y permítanme con la anuencia de quienes tengan otros criterios u otra manera de pensar, sea porque se fundamentan en su ideología política o religiosa fuertemente arraigada, hasta los extremos de las pasiones o fanatismos, que no permiten salirse de esos reductos, porque siguen a sus conductores con vehemencia, con fe, esperanza, pudiera ser, no han tenido la percepción de los errores, de las faltas y promesas incumplidas por sus líderes, sean de una u otra corriente; no vamos en estas líneas a señalar nombre de dirigentes políticos ingresados a las prácticas del mercadeo del politiqueo, de la demagogia, el populismo, la violencia política y carencia de ética, y tantas falsas promesas y causantes de la depredación de la ciencia política, ni tampoco hablaremos de lo que ya la justicia tiene en sus manos, aunque con acción retardada, debido precisamente a la preeminencia de criterios personalistas por encima de las leyes, lo cierto es que muy malos ejemplos han venido dando los líderes políticos en los últimos 60 años de vida republicana, y también, hay que decirlo de las fallidas promesas de que la ‘’democracia’’ es el mejor sistema de gobierno: el del pueblo y para el pueblo, pero en la práctica todo ha sido a la inversa, ya en detalles hemos hablado de todo esto por esta puerta abierta de la comunicación, la de Aporrea, donde hemos lamentado la burocracia, la corrupción, la anarquía por incumplimiento de las leyes, en las últimas seis décadas de vida de partidos políticos y sus dirigentes.HASTA NUNCA MÁS 2017 EL TIEMPO LO PASÓ A LOS ARCHIVOS DEL RECUERDO CON MANCHAS.No es culpa del tiempo, este cuando es bien distribuido, planificado y aprovechado, rinde sus frutos en beneficios de individualidades o de comunidades en general, tampoco es culpa del pueblo que delega en su dirigencia y gobernantes las responsabilidades para gobernar acorde a postulados y principios establecidos en la Carta Magna y las leyes; sin embargo, quienes con sus expectativas, su retórica muy bien rebuscada, logran el apoyo de las mayorías para contribuir a regir los destinos del país a través de sus instituciones establecidas; pero no falta quienes se salten sus obligaciones legales, morales y de ética para cometer actos reñidos con las leyes y los compromisos para con el pueblo que les eligió para una gobernabilidad democrática basada precisamente en los partidos políticos y sus liderazgos, estos en gran número han faltado a sus juramentos para con Dios, sus ciudadanos y la República como un todo, entonces hemos caído en 60 años de puras expectativas y promesas fallidas, que hunden el país o lo han sumido en un caos, todo lo contrario con lo que soñara nuestro Libertador cuando dijo: ‘’UNIÓN, UNIÓN, O LA ANARQUÍA OS DEVORARÁ’’. ‘’ODIO ETERNO A LOS QUE DESEEN LA SANGRE Y LA DERRAMEN INJUSTAMENTE’’.Recuerdo que, vengo escribiendo y haciendo periodismo de opinión desde la década del sesenta, y hoy seguimos con el mismo peso y sin mayores avances en materia económica en nuestro país, revisando titulares de artículos en la prensa de provincia por donde escribí en los 40 años de la llamada ‘’Cuarta República’’ y hoy, con los que hemos escrito en los últimos años en la ‘’Quinta República’’, y en la realidad seguimos siendo dependientes en materia económica y política también. Por ejemplo, en las décadas del 70, 80 y 90, algunos titulares que reflejaban la crisis, los de los últimos 20 años, también los restantes 8 años, hay referencias de graves problemas, copiemos algunos de las décadas señaladas y percibimos que, con diferencias de estilo y de otras magnitudes, pero crisis económica en fin: ‘’Nuestro Desafío’’, se refería a la necesidad de avanzar en materia de desarrollo, ‘’Ausencia de Liderazgo’’ decía nuestra incipiente democracia carece de un liderazgo que encaje dentro de los principios filosóficos del Libertador, ‘’Seres Busca Desechos’’, se refería sobre un reportaje en un basurero de Barinas, donde la gente pobre iba a buscar en las basuras algo que comer y otras cosas que vender; esto en la décadas del 70 y 80, en principios del 90 estos: Apocalipsis Global, sobre el sombrío panorama mundial, ’’ Venezuela Hoy’’ una cadena de 12 artículos que narraba y evocaba el pensamiento de Bolívar y deba cuenta de los graves problemas de deuda e hipoteca del país, la corrupción, burocracia; ‘’La Rapiña Politiquera’’, en los que se criticaba la manera de hacer política, es decir la demagogia, el populismo; ‘’Incremento de la Mendicidad’’, hacía consideraciones sobre los niños de la calle y ancianos pidiendo limosna, ‘’Huelgas de Gremios’’, tocaba las huelgas de médicos, de maestros, que hacían paros por falta de pagos de sus sueldos e incumplimientos de contratos colectivos, hoy quizás este, de las huelgas por sueldos y salarios, no se dan porque se ha cumplido con esto, la diferencia del hoy es la raya que que los sueldos y salarios no alcanzan por la fuerte devaluación de nuestro signo monetario, aumentan y aumentan, y el Rey Dólar Paralelo, devora todo, es el dilema y el grave problema, no hay manera de superar esa fuerte crisis con nuestro signo monetario, que no es el problema en otros países.Como puede observarse los problemas de una u otra forma siguen siendo una fuerte carga, no logramos superar las rémoras culturales del colonialismo y subdesarrollo, ya no hay en quien creer, ni los liderazgos de la llamada oposición, ni los del gobierno, ni siquiera los de la Iglesia, tampoco las Universidades, ni los gremios, ni los sindicatos, mucho menos en los partidos políticos, pervertidos o venidos a menos por culpa de su dirigencia, así que hay mucha tela que cortar, y no seguir entregando los votos a farsantes o mercaderes del politiqueo, cuando aparecen líderes que amen la Patria, que sean Probos, que trabajen para el país y no para ideologías foráneas, sino sembrarlas en la patria, ese día, podría ser el real cambio de estructuras, mientras tanto vamos camino al precipicio.Pero todos esos problemas, debemos analizarlos y trabajar por la corrección de todo lo malo y abogar por lo bueno, y que en ese sentido el año 2018, surjan los talentos de la verdadera inteligencia y se acaben los odios, las intriga, el maquiavelismo, la maldad, el politiqueo y todo lo que nos tiene hundiéndonos en el ‘’Excremento del Diablo’’ como sentenció Pérez Alfonzo, y no aprendimos la lección, por lo tanto seguimos arando en el mar. ¡FELIZ AÑOS 2018! Y que por el bienestar de toda la familia venezolana, se sepulten todo tipo de maldad, de intrigas, de rencores y divisiones, que nos respetemos el libre pensar de cada quien, y que sea el pueblo quien decida, pues si ‘’ La voz del pueblo es la voz de Dios’’ pues a la mayoría nos sometemos, siguiendo los postulados legales y no los impostores y los degradadores de la ciencia política, que se la arrogaron de su propiedad.

Sarkis Mohsen

