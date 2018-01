Cuando Fidel, reflexionando, le comentó a Chávez que "…no creyera que en Venezuela habían más de 4 millones de oligarcas…" Maduro y Diosdado se miraron con malicia cómplice que guardaron en secreto.Entre bastidores, después de la muerte de Chávez, los "delfines" han tenido que bregar a punta de codazos entre los grupos que alberga el "nido de alacranes" donde se sentó por mucho tiempo el Comandante, a pesar de haber sido advertido hasta públicamente por el maestro Müeller Rojas, un insigne General, Bolivariano, tutor y amigo del líder, cuyos intrigantes bautizaron como "pelucón"Nacía así, la era post Chavista, y acuñar mediáticamente este término, "Pelucón", para liquidar las críticas y disidencias de sus adversarios, enemigos y potenciales líderes que fueron visibilizándose, les pareció más fácil y divertido que la imperiosa seriedad y premura de enderezar y salvar este Titanic como lo describió exceléntemente el "pelucón" Luis Britto García en su extraordinario artículo.Los "delfines", en uno de sus tantos "acercamientos" con su pana Ramos Allup, dieron otro paso sobre esta estrategia cuartorepublicana de ofender para descalificar, neutralizar, exponer y "liquidar" a quien sea "conveniente", una versión más humana y no tan dura como los famosos "falsos positivos" de Uribe.Ramos Allup les recordó su acertada ocurrencia que le valió un buen "rating" cuando más lo necesitaba, aquella frase de "…lechuguinos, petimetres, mariposones…" que lanzó en tarima contra sus "compañeros" de lucha opositora levantando risitas, alaridos y aplausos entre aquel hambriento público.Surgiría entonces el Gran Pacto Pumarosa: el uno sin el otro le es difícil avanzar, hay mucho dinero en nuestro subsuelo y en esta burda comedia se necesita público de todo tipo, del Este, del Oeste, del Norte o del Sur y, estos, como actores, requieren unirlos en un fin común, en una fosa común! … para ello el Pan y el Circo, por un lado las tarimas y por el otro esos programitas de mierda, baratos, …baratos por sus miserables y estúpidos contenidos, vacuos, que lanzan por televisión, en la más insólita, abismal y aberrante contradicción por lo que hipócritamente se atacó a los "pelucones" de RCTV, GLOBOVISIÓN…Qué diría José Ignacio Cabruja, nojoda!Como el tiempo pasa muy rápido, los pasajeros de este Titanic empezaron a buscar un nuevo liderazgo que se dejara de tanta vanidad y jodedera, que fuese un "pensador, orador, gerente, orientador, exigente, …provado en la praxis de sus acciones".Los "delfines" y el Ramos Allup se activan y salen al ataque: es cuando al país se le empieza a decir que hay tantos "Pelucones" y que se necesita poner orden en la pea.No hay cama, ni brillantina, ni mousse, ni gelatina pa' tanta gente. O se acaba una vaina o se acaba la otra. No hay pa' tanta gente!De un lado nos hablaron del "Pelucón Mayor" (nacional, porque hay también los internacionales): Lorenzo Mendoza, con un elevadísimo e indiscutible nivel de aceptación de Norte a Sur y de Este a Oeste. Los "pelucones menores" los neutralizó Ramos Allup con su verborrea de "lechuguinos, petimetres, mariposones".A los delfines les tocaba cumplir su parte en el Gran Pacto Pumarosa, y al Chavismo, simultáneamente, se le empezó a presentar los "Pelucones Internos" que creció exponencialmente desde Müller Rojas. Nos develaron sus nuevos objetivos políticos y militares: entre otros, Ana Elisa Osorio, Cliver Alcalá, el gordo Barreto, Rodríguez Torres, Mari Pili Hernández, Jorge Giordani, Héctor Navarro, Eduardo Samán, José Sant Roz, Luis Britto García…Pero se acercan las elecciones de 2018 y entre los pasajeros de este Titanic se habla con desespero del iceberg que tenemos en la ruta, …ya en la punta de las narices, y el nombre del compañero Rafael Ramírez fue abanderado por los "delfines" como el "Pelucón Mayor del Chavismo" y el del Lorenzo Mendoza como el "Pelucón Mayor de la MUD.El primero, nada más y nada menos quien condujo durante más de 10 años, al lado de Chávez, una de las industrias más poderosas del planeta, permitiendo que floreciera el Proyecto Bolivariano con la inmensa inversión social que logró gerenciar con un éxito inaudito para el nido de alacranes. Una eficiencia y eficacia indiscutible que le permitió al Comandante lograr el título de "Comandante Eterno!, Comandante Invicto!", porque tenía qué y cómo mostrar a los venezolanos y al mundo su acertadísima visión de tener a un hombre leal, profesional y revolucionario, responsable de la columna verteblal de nuestra economía. No hubo la más mínima muestra de improvisación, muy por el contrario; el segundo, un exitoso hombre de negocios que, por alguna extraña razón, los "delfines" no han podido demostrar tanta habladera de paja, como aquella que ponían los niños en el hombro para concretar resolver las diferencias a punta de coñazos! Pura paja!Como no queda mucho tiempo para el relajo, estamos a tan sólo 3 meses para concretar candidaturas y es lo que no deja dormir a los "delfines", alaridan que, O se limpia la mesa O se le cae a patadas.Y ante los nervios sus verbos se han vuelto trabalenguas, se han vuelto cantinfleros, realmente siempre lo han sido, y muy malos imitadores, por cierto. He ahí el gran peligro: los nervios que los llevarán al desespero, del desespero a la sin razón, y de esto un nuevo Caracazo o Venezolanazo. Desde hace tiempo estamos viendo el inmenso témpano y mandaron a la orquesta de alacranes tocar música y más música pero a esta altura no hay tema ni acordes melodiosos que valgan, los pasajeros exigen que las embarcaciones y balsas estén completas y no son las de las gobernaciones ni las alcandías las que salvarán el inevitable y estruendoso impacto.Desde cada rincón del país han insurgido entonces millones de "pelucones" que en las últimas elecciones alcanzó más del 53% de abstención logrando una importantísima y patriótica Victoria de Participación Abstencionista Electoral, más de 10 millones de "pelucones" que están concientes de lo que sucedió aquel febrero y marzo del '89, LOS "PELUCONES QUE NO DEJAN DORMIR NI A MADURO NI A DIOSDADO"El paso siguiente y más atrevido será decirle al mundo que Chávez fue un agnegado Pelucón, veremos si contienen en sus escrotos el valor del que carecieron para si quiera al Comandante que estaba equivocado.De aquellos 4 millones que le reglexionó Fidel a Chávez se multiplicaron por más del doble. Que vaina! Quién más lo hubiese pensado!!!

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine Palisadian-Post Los Angeles - Pacific Palisades //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi