En noviembre del 2009 termine mi tesis trabajo de grado titulado: "Contribución del Sector Privado al Producto Interno Bruto en Venezuela frente a Escenarios Alternativos vinculados a la Propuesta Socialista del Estado" para optar al grado de Magíster en Gerencia de las Finanzas y los Negocios , en este trabajo de investigación determine los escenarios futuros del sector productivo privado venezolano, partiendo del supuesto de que se mantenían las tendencias de reorganización social y política iniciadas por el actual gobierno desde 1998. Esto se hizo con la finalidad de pronosticar la contribución del sector privado en la economía, medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), dependiendo de las condiciones que definen a cada uno de esos escenarios. A tal efecto, se llevó a cabo una investigación exploratorio-descriptiva y propositiva, en la que se analizó la situación económica, social y política asociada a las políticas públicas adoptadas por el gobierno revolucionario, así como la evolución del sector privado en Venezuela y su contribución al Producto Interno Bruto a lo largo del período de 40 años comprendidos entre 1968 y 2008. Estos análisis se fundamentaron en cifras estadísticas oficiales y estudios previos. Posteriormente, se procedió a realizar entrevistas a seis expertos en negocios quienes aportaron información valiosa para la fase final de la investigación, la cual consistió, a partir de los resultados analíticos previos y la revisión bibliográfica efectuada, en identificar los factores situacionales clave según la técnica de Planificación Estratégica Situacional (PES), que permitió formular la Agenda Estratégica para el desarrollo del sector privado bajo el modelo socialista planteado por el actual gobierno. Esto se conjugó con el Análisis de Escenarios para evaluar los efectos que tendría cada uno de dichos escenarios alternativos sobre la agenda estratégica.Como resultado de la conjugación de ambas técnicas se determinaron Cuatro posibles escenarios fundamentados en las las Incertidumbres Claves que lucían idóneas para definir los Ejes de Incertidumbre, que son las siguientes:- E1: Los precios del petróleo se mantienen ó se desploman. Alternativas : (a) El gobierno cuenta con los recursos económicos suficientes para seguir financiando las políticas públicas actuales. (b) El gobierno no puede financiar con igual intensidad las políticas públicas actuales.- P2: Se superan las diferencias ideológicas con un sano pragmatismo; ó no. Alternativas : (a) Los empresarios aprovechan las oportunidades de negocios derivadas de las políticas públicas; (b) Los empresarios sabotean las políticas públicas y no las aprovechan en su propio beneficio.Ambos factores son de alto impacto y alta incertidumbre y, entre los cinco que conformaron el sistema analítico precedente, son los que guardan mayor independencia entre sí, dado que la posibilidad de financiar las propias políticas públicas, lejos de contribuir a la superación de las diferencias ideológicas entre el gobierno y el sector privado, las mantiene vivas porque el gobierno se logra mantener en el poder.Figura 4. Ejes y Rangos de Incertidumbre para el Desarrollo del Sector Privado en Venezuela , cónsone con la Propuesta Socialista planteada por el Actual GobiernoA continuación, se mencionan los cuatro escenarios, pero solo se describe el Escenario C, el cual es el objeto de análisis en este artículo:Escenario A (Cuadrante I) : Desarrollo Acelerado (este escenario sería favorable, pero no es el ideal).Escenario B (Cuadrante II) : Los Extranjeros Ganan (este es el escenario que se venía perfilando en Venezuela para la fecha de la investigación, el cual es, en términos generales, desfavorable).Escenario C (Cuadrante III) : Estancamiento y Crisis (este es el escenario que había que evitar a toda costa).- Se producen cambios imprevisibles en las políticas públicas actuales, debido a que el gobierno no cuenta con los recursos suficientes para financiarlas y, consecuentemente, su mayoría política en la Asamblea Nacional y otras instancias se ve comprometida.- Los empresarios sabotean las políticas públicas y no las aprovechan en su propio beneficio.- El gobierno no puede financiar con igual intensidad las políticas públicas actuales, debido a la disminución de los ingresos fiscales.- Las empresas privadas siguen manteniendo preponderancia en los negocios, debido a que las empresas de producción social y comunitaria no reciben los subsidios necesarios para sobrevivir a largo plazo; pero como las empresas privadas tampoco invierten, entonces se produce un estancamiento de la producción asociada a los pequeños y medianos negocios. Por otro lado, la imposibilidad de mejorar los niveles de vida de la población mediante el modelo de negocios socialista planteado por el actual gobierno, coloca al sector social en crisis.- Las empresas privadas mantienen sus posiciones dentro de los nichos de mercado, debido a que la autogestión comunal y la producción social no logran desplazarlas a consecuencia de la falta de subsidios y de la pérdida de posiciones políticas por parte del gobierno. El debilitamiento de las políticas públicas reestablece las condiciones para la inestabilidad política del país.- Los niveles de inversión privada se mantienen bajos, porque el gobierno no puede otorgar financiamiento accesible a las empresas, ni otras ventajas como oportunidades de negocio rentables.- Se sigue desperdiciando el potencial del cooperativismo en la economía, no sólo por la falta de apoyo de parte de las políticas públicas, sino además por la incapacidad del sector privado para eclosionar el cooperativismo en el país.- Se mantiene la "viveza criolla" en los negocios, por lo que los empresarios se orientan hacia la inversión especulativa y el fraude.- Se levanta la inamovilidad laboral por la crisis económica del país, pero ello no trae como consecuencia un adecuado esmero de los trabajadores en el desempeño de sus labores y su subsecuente calidad como recurso humano, sino una oleada de despidos masivos e injustificados por parte de las empresas privadas, lo que genera un gran malestar social, pérdida de popularidad del gobierno actual, inestabilidad política y riesgo de enfrentamientos violentos en la sociedad.- Se mantiene el déficit de infraestructuras y servicios en el sector agropecuario, razón por la cual –en ausencia además de los pequeños y mediamos productores sociales y comunitarios- hace que se congele la producción agropecuaria; pero al cabo, las grandes empresas privadas agropecuarias pueden capitalizar la crisis debido al debilitamiento del poder del gobierno para acometer expropiaciones sin comprometer aún más su menguada popularidad. Esto reinstaura el modelo latifundista de explotación agropecuaria en el país, con la consecuente exclusión social y riesgo de estallidos y violencia, debido a que las aspiraciones del pueblo son mucho mayores ahora, en virtud de la experiencia del chavismo.- La política de estímulo a la investigación y desarrollo fracasa y no conduce a la innovación productiva, lo que hace que las empresas mantengan sus niveles actuales de competitividad.- El cambio climático que afecta a la agricultura y al suministro regular de servicios básicos, principalmente electricidad y agua, produce efectos nocivos en el campo, y los productores pequeños y medianos sufren las mayores consecuencias, sin que el gobierno pueda compensar sus pérdidas. Muchas inversiones, incluso de grandes productores, se pierden, lo que les desmotiva para acometer nuevos proyectos de inversión en este sector.- La falta de inversión productiva mantiene los impactos antrópicos el sector privado sobre el medio ambiente en niveles inferiores a los que se presentarían en escenarios más favorables de desarrollo.Figura 5. Escenarios para el Desarrollo del Sector Privado en Venezuela , cónsone con la Propuesta Socialista planteada por el Actual GobiernoFigura 8. Agenda Estratégica para el Desarrollo del Sector Privado en Venezuela , cónsone con la Propuesta Socialista planteada por el Actual Gobierno, en el Escenario "Estancamiento y Crisis" Efecto Estancamiento,Dada la gravedad que revestía el Escenario "Estancamiento y Crisis" Efecto Estancamiento, el cual era poco probable que ocurriera dado el hecho de para ese entonces el precio del barril de petróleo estaba sobre los 100 dólares el barril, hice todo lo que estaba a mi alcance para hacer llegar esta información al presidente de la República Hugo Chávez con el objeto de prevenir las terribles consecuencias que este escenario podría traer para la sociedad venezolana, no obstante a los esfuerzos realizados, no logre que esta información llegara a manos del Presidente ya que el alto grado de corrupción de su entorno lo impidió y lamentablemente lo que para el 2009 era un Escenario posible, hoy se ha convertido en una realidad pero extremadamente peor.Estamos enfrentando la mayor Crisis que jamás hayamos vivido, y lo peor aún está por venir, se avizora un estallido social de una magnitud mayor a la del Caracazo ante la mirada impávida de un gobierno inepto y corrupto, que en lo personal lo considero TRAIDOR al ideal Bolivariano y al pueblo venezolano.Estamos aun a tiempo de evitar el derramamiento de la sangre del pueblo por una guerra social, estamos a tiempo de evitar una invasión militar con la excusa de un Estado Fallido, aun estamos a tiempo, pero debemos ACTUAR YA, a Aureliano Buendía y lo que quedaba del pueblo de Macondo les sorprendió el Huracán porque ellos no supieron lo que contenía la profecía de Melquíades sino hasta que fue demasiado tarde, pero nosotros estamos plenamente advertidos, ya los vientos del Huracán de la destrucción lo estamos sintiendo no podemos quedarnos esperando la destrucción de Venezuela por este Huracán que ha sido predicho.Un país que está siendo acorralado tanto económicamente por las Grandes Corporatocracias no tiene oportunidad de sobrevivir a semejante hecho debido ente otros, a los siguientes factores:· Tenemos un PIB que los últimos años presenta las mayores cifras negativas· Las PYMES están total y absolutamente desarticuladas· La corrupción y la impunidad se han multiplicado exponencialmente.· La HIPERINFLACION no ha sido atacada· La devaluación del Bolívar.ACTUAR significa tomar acciones como las siguientes propuestas, las cuales ya expuse en mi primer tratado:Propuesta Política:· Realizar un llamado Inmediato a unas Elecciones Generales para elegir en primera instancia al Presidente de la República y los Diputados de la Asamblea Nacional, quienes una vez investidos de la autoridad respectiva procedan a escoger al Tribunal Supremo de Justicia, Concejo Nacional Electoral y al Poder Moral.· Acortar el periodo de la ANC a un periodo no mayor de 1 año a partir de su establecimiento y llamar a un referéndum para la aprobación de las leyes que hayan decidido incorporar al texto constitucional.Propuesta Económica· Realizar una Paridad Cambiaría fundamentada en las Reservas Certificadas de Petróleo y Gas primariamente con la finalidad de eliminar las mafias tanto públicas como privadas que centrifugan las divisas del país espoliando vilmente los recursos de la nación, este planteamiento ha sido magistralmente delineado por el Ing. Jairo Larotta en sus diversas ponencias sobre el Bolívar Oro o Bolívar Petrolero, ver entre otros artículos, el siguiente https://www.aporrea.org/actualidad/a231947.html . Portales como Dólar Today que distorsionan nuestra economía solo pueden ser desarticulados con la Paridad Cambiaria .· Equiparar el precio (en Bolívar Oro / Petrolero) de la Gasolina producida en Venezuela con el precio oficial de la gasolina expendida en Colombia, para Eliminar la Causa Raíz que genera el contrabando de extracción de este recurso hacia Colombia y el resto de países vecinos como Brasil, Trinidad, Guyana entre otros.· Puesto que el salario mínimo promedio en América latina es de aproximadamente 400 dólares americanos, entonces para Venezuela serían aproximadamente 800 Bs Oro o Petrolero (aproximadamente 800 dólares americanos) y los gremios profesionales tendrían salarios según sus respectivos escalafones de profesionalización, para frenar la fuga masiva de nuestros jóvenes profesionales, estamos enfrentando la mayor de las descapitalización humana que ha enfrentado el país.· Poner en práctica el modelo teórico gerencial que desarrollé durante mi Tesis Doctoral, denominado "Redes de Producción Social: Repensar Teórico Gerencial para el Desarrollo Productivo Nacional" lo cual podría servir para eclosionar las PYMES y sacarlas del estado de deterioro actual.· Plantear la salida paulatina de Venezuela de la OPEP ya que nuestra liberación económica dependerá de romper la dependencia de la comercialización del Crudo.· Repotenciar las Refinerías de Amuay, Cardón, Pto. La Cruz y el Palito primariamente con el objeto de abastecer el mercado nacional y promover la exportación de derivados petroleros principalmente hacia América Latina y el Caribe, así , de forma paulatina se iría reemplazando la exportación de Crudo por la exportación de derivados petroleros, para esto es menester llamar a licitación pública a empresas trasnacionales que deseen participar accionariamente en estas refinerías a cambio de efectuar al 100 por ciento las rehabilitaciones proyectadas, las acciones que se puedan ceder a las trasnacionales no podrán exceder el 20 por ciento del costo de la refinería.· Conformación de asociaciones estratégicas para la Creación de Nuevas Refinerías en territorio venezolano, en América latina y el Caribe, para consolidar la exportación de derivados petroleros como el principal ingreso del país , sustituyendo así la exportación de crudo definitivamente, para esto es menester llamar a licitación pública a empresas trasnacionales que deseen participar accionariamente en estas refinerías a cambio de la construcción de las mismas, dentro del territorio nacional PDVSA siempre tendrá al menos 51 por ciento de las acciones.· Repotenciar el Sistema de Generación de Energía Eléctrica tanto del Hidráulico como el Termoeléctrico a fin de abastecer el mercado nacional y suplir a países vecinos de energía eléctrica confiable, para esto es menester llamar a licitación pública a empresas trasnacionales que deseen participar accionariamente en estas centrales eléctricas a cambio de efectuar al 100 por ciento las rehabilitaciones proyectadas, las acciones que se puedan ceder a las trasnacionales no podrán exceder el 20 por ciento del costo de las centrales eléctricas.· Conformar asociados estratégicas con empresas transnacionales, para la creación de Empresas Aguas Abajo para el procesamiento de la materia prima de las Empresas Básicas de la CVG, para esto es menester llamar a licitación pública a empresas trasnacionales que deseen participar accionariamente en estas Empresas Aguas Abajo a cambio de la construcción de las mismas, la CVG siempre tendrá al menos 51 por ciento de las acciones.Propuesta Social· Eliminar las misiones e incluir en los Ministerios Correspondientes las experiencias exitosas de las misiones, para ello hay que hacer una reestructuración de fondo y no de forma de todos los Ministerios, es imposible sostener una dualidad de gastos por un mismo concepto, ¿porque tener una Gran Misión Vivienda Venezuela y un Ministerio Popular para el Hábitat y Vivienda? Esta dualidad es una fuente de corrupción. Por supuesto, mantener las Misiones que realmente sean requeridas por un tiempo específico, jamás en forma indefinida.· Nuestra sociedad está siendo devorada por los flagelos de la corrupción, la impunidad y la inseguridad, por lo tanto es de imperiosa necesidad tomar medidas que ataquen la causa raíz del problema, se plantea la implantación de la Penas de Muerte y Cadena Perpetua con Trabajos Forzados para actos emblemáticos como Extorsión y Secuestro, Violación, Tráfico de Drogas, Actos de Corrupción tanto del funcionario corrompido como del particular que corrompe.Actuamos o morimos, esa es nuestra prerrogativa.Dr. Fernando Petit

