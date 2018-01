/ Casi al comenzar el recorrido por las salas del Museo Nacional de Escocia, descubro, con diecisiete años de retraso, el Reloj del Milenio, también conocido como el reloj de los horrores.Inevitablemente, la Nochevieja dirige nuestra atención hacia los artilugios diseñados para medir el tiempo. Ese umbral artificial que deslinda un año de otro se construye a partir de una medida cualquiera, escogida entre otras posibles: el tiempo que tarda la tierra en efectuar su recorrido alrededor del Sol. Los relojes, sin embargo, pueden apuntar a otras situaciones.El llamado Reloj del Apocalipsis , por ejemplo, es una imagen que desde 1947 aparece en la portada del Bulletin of Atomic Scientists , una publicación de la Universidad de Chicago cuyo principal objetivo es alertar sobre los peligros derivados de la energía nuclear y otros riesgos semejantes. Originalmente, el reloj, concebido por Martyl Langdorf, marcaba siete minutos para la doce, lo cual indicaba la llegada inminente de la medianoche, entendida como la oscuridad total o el fin de todo. El reloj era una forma de representar cuán próxima se encontraba la humanidad a su destrucción.A partir de 1949, la hora comenzó a variar según disminuyeran o aumentaran los riegos: en 1953 el minutero avanzó hasta posicionarse en los dos minutos para la medianoche tras las pruebas nucleares realizadas por Estados Unidos y la Unión Soviética, y retrocedió en cambio hasta los diecisiete minutos en 1991, cuando ambas potencias firmaron tratados sobre reducción de armamento.La imagen del Reloj del Apocalipsis se modificó en 1989 para enfatizar el carácter global de la revista, al tiempo que comenzaron a tomarse en cuenta otras amenazas, como el cambio climático.Por su parte, el Reloj de los Horrores despierta simpatía y animadversión a partes iguales. Si bien está dotado del encanto que poseen esos mecanismos en los que un montón de figuras se ponen en movimiento para señalar el paso de cada hora, no deja de producir cierta congoja, lo cual resulta comprensible si se toman en consideración los propósitos para los que fue construido: se pretendía, por una parte, señalar el cambio del milenio pero, sobre todo, se procuraba celebrar el final del siglo XX, considerado por sus autores el más cruento de la historia.A las once en punto de la mañana fui testigo de cómo se ponía en marcha, al impulso de la manivela operada por un mono egipcio, el mecanismo que imprimía movimiento a las figuras situadas en los cuatro niveles del reloj, replicando las cuatro alturas de las catedrales: cripta, nave, campanario y aguja, mientras se escuchaba el tercer movimiento del concierto nº 2 en la menor BWV 593de Bach. Vi desfilar lo peor y lo mejor del siglo XX, encarnado en las imágenes de Lenin, Hitler, Stalin y Chaplin. Contemplé como doce figuras, una por cada mes del año, giraban en lo más alto de la torre mirando incriminadoramente al espectador en una ronda macabra, ilustrando las dificultades y tragedias que afligen a la humanidad, desde la persecución hasta el hambre.A 7430 kilómetros de Caracas no pude dejar de pensar que siempre son las mismas sombras las que se ciernen sobre la gente y son siempre los mismos fantasmas los que nos agobian. Pero todo pasa, como pasó el siglo XX, y los horrores omnipresentes nos urgen a impedir que se repitan algunas situaciones.En la cúspide del reloj, de diez metros de alto, una imagen compendia el mensaje central de la obra: la pietá , figura que sostiene en sus brazos un cuerpo exánime, alude a la compasión como única salida para el hombre y representa la fortaleza necesaria para salir adelante.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi