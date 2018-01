/ El primero de los hechos se registró en el municipio de Cereté donde dos personas murieron en un accidente de tránsito y otra más resultó herida. Las víctimas fueron Yan Carlos Gómez Barreto y Fausto Mestra Berna, conocido como 'El Tiko' quienes fueron arrollados por una motocicleta conducida por un sujeto al parecer borracho.En el mismo municipio se registró otro accidente, justo en el barrio Venus, donde una Toyota Fortuner negra arrolló a un motociclista que recibió un fuerte golpe en la cabeza al caer al pavimento. El joven que se debate entre la vida y la muerte fue identificado como Jesús David Doria Martínez residente del corregimiento de Carrillo.La racha de muertes violentas también se dio en la estación de gasolina El Totumo, también en jurisdicción de Cereté, donde murió un hombre, tras sostener una riña con otro cuidador de carro, al parecer por el cobro de una propina.En los actuales momentos las autoridades adelantan las investigaciones con el fin de identificar a la víctima y capturar a su agresor, quien le propinó una puñalada en el pecho. Aún se desconoce la identidad de la víctima. El último día del año ya deja tres muertos en este municipio, dos por accidente de tránsito y uno producto de una riña.Muerto en BuenavistaLas autoridades reportaron también la muerte de Elkin Enrique Díaz Arroyo, en el municipio de Buenavista, Córdoba. El hombre de 37 años era el propietario del billar y discoteca 'Mi Rumba' que funciona en el corregimiento Puerto Córdoba.El comerciante se encontraba desaparecido, pero la Policía reportó que lo hallaron sin vida, colgado de un árbol, hecho que de inmediato motivó una investigación con el fin de establecer si se trató de un homicidio o un suicidio.Las primeras informaciones oficiales precisan que el cuerpo estaba en un potrero de una finca muy cercana al corregimiento, hecho que hace sospechar a las autoridades que en el hecho pudieron estar manos criminales.Asesinan a contadorOtro hecho que es materia de investigación por parte de la Policía es el crimen del contador público Jorge Efraín López Pereira, de 34 años de edad, quien fue asesinado por un sicario que llegó a bordo de una motocicleta, hasta su residencia en el barrio La Pradera de Montería.De acuerdo con la información oficial, el hombre recibió una llamada telefónica y cuando salió a la puerta de su casa, en horas de la madrugada, fue impactado en varias oportunidades. Un vecino lo llevó a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales.Una de las hipótesis que se maneja en torno al hecho, es que el contador había tenido problemas con un policía, quien celaba a su esposa con López Pereira, versión que es analizada por los investigadores que no descartan que se haya tratado de un crimen pasional.Por su parte, la familia de la víctima indicó que este no había recibido amenazas y que con la única persona con la que había tenido una discusión fue con el miembro de la fuerza pública.Por atracarloLa racha de muertes en el último día del año también incluyó a Hugo Armando Medina Reyes, de 35 años de edad, quien se desempeñaba como vigilante del centro recreacional Casarma de Montería.El hombre permanecía hospitalizado luego de recibir una herida con arma de fuego, propinada al parecer para atracarlo, cuando se movilizaba en la vía que del municipio de San Carlos conduce a Montería.Cuando estaba a pocos metros de su lugar de trabajo, fue interceptado por atracadores motorizado s, quienes le dispararon cuando este se opuso al robo. Luego de herirlo se llevaron su billetera y el morral. No pudieron robarle la moto porque un campesino se acercó en el momento y estos empredieron la huida.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi