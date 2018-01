/ 2018 será un año emocionante y difícil. La carrera presidencial, la situación económica, la implementación del proceso de paz y la clasificación de Colombia al mundial garantizan que en los 12 meses que vienen no faltarán noticias. Algunas serán emocionantes, otras enredadas y otras complejas. Sin embargo, a nadie le queda duda que este año será un punto de quiebre en la historia. SEMANA recopiló los grandes interrogantes que tendrán que resolverse.1. ¿Quién será presidente?La carrera por la Casa de Nariño estará para alquilar balcón. Por cuenta de la reelección presidencial, se podría decir que el país lleva ocho años sin vivir unas elecciones típicas. Y las que vienen no serán cualquier cosa. La puja que hay por el poder se vivirá con un duro frenesí. Hay muchos hechos que dan para pensar que no serán unas elecciones tranquilas. Aunque es poco probable que ganen, será la primera vez que las Farc participen en esa contienda, con Timochenko como candidato. Germán Vargas Lleras, hasta hace meses el favorito, se medirá con los candidatos que surjan de la coalición del Sí al proceso de paz, así como la del No. "El que diga Uribe" ya tiene rostro. Petro cada vez coge más ventaja en las encuestas. Y lo que va quedando claro es que nada está definido aún. Los meses que vienen serán definitivos.2. ¿Cómo le irá a Colombia en el Mundial Rusia 2018?Después de una angustiosa clasificación, la Selección Colombia disputará su sexto Mundial de la historia en Rusia 2018. El equipo dirigido por José Pékerman no convenció con su juego a lo largo de la fase clasificatoria pero logró el objetivo de alcanzar un lugar en la cita orbital. James Rodríguez y Radamel Falcao García son los llamados a liderar a la Selección que va a Rusia con la idea de mejorar la participación en Brasil 2014 cuando se avanzó hasta cuartos de final. El reto del técnico Pékerman será aprovechar los seis meses que quedan para conformar un equipo que pueda cumplir esta meta y de esta manera cerrar lo que puede ser el fin de su ciclo al mando del combinado colombiano.3. ¿Se votará la revocatoria de Enrique Peñalosa?La revocatoria de mandato a alcalde Enrique Peñalosa comenzó 2017 con fuerza y terminó en veremos. En los primeros meses se conformaron los comités para recoger las firmas en contra del mandatario de Bogotá, y ya en abril, uno de esos grupos se las presentó a la Registraduría. En junio, ese ente electoral avaló 458.000 apoyos, muchos más de los necesarios para convocar las urnas. Entonces parecía que antes de que se acabara el año, los bogotanos decidirían sobre la continuidad del alcalde en el Palacio Liévano.Pero por esos mismos días apareció la talanquera al proceso: las supuestas irregularidades que halló el CNE en la financiación del comité revocador. El magistrado Emiliano Rivera acogió esas objeciones en su ponencia, que de ser aprobada, tumbaría la revocatoria. Pero ese proyecto ni siquiera llegó a votarse, y se enredó en medio de recusaciones en el tribunal electoral. Pasaron los meses y la revocatoria lucía cada vez más embolatada. Ahora, tras una orden judicial, se espera que a comienzos del año, en medio de las campañas políticas, el CNE decida si la intención de sacar a Peñalosa de la alcaldía se hunde o ve la luz.4. ¿Funcionará la JEP?La nueva jurisdicción especial para la paz comenzó su camino con bastantes piedras. En el Congreso casi no pasa la ley estatutaria para reglamentarla y, aun sin nacer, puede ser el organismo que más palo recibe de distintos sectores políticos. El 2018 será un año clave para que coja vuelo . Los 51 magistrados que la conforman ya fueron elegidos, así como el fiscal y la directora de la Unidad de Desaparecidos. En los últimos meses, decenas de postulados a este nuevo sistema (tanto guerrilleros como militares) han recuperado la libertad y estará en manos de ese organismo comenzar nuevamente los procesos, ahora en la justicia transicional. Los magistrados tienen ahora la misión de escribir el reglamento que definirá el procedimiento que se llevará a cabo en esa jurisdicción. Como el documento debe pasar por el Congreso, los grandes debates que se vieron en 2017 seguramente se repetirán.5. ¿Cómo les irá a las Farc en las urnas?Después de medio siglo de empuñar las armas y de un proceso de paz prolongado, esperanzador y polémico, las Farc entran por primera vez a ganarse la simpatía del pueblo en las urnas. El comienzo de su transición a la democracia ha sido bastante criticada. No cayó bien que su jefe máximo, Timoleón Jiménez, se lanzara a la presidencia, así como tampoco que el grupo mantuviera el mismo nombre que llevaba en tiempos de guerra: Farc. Sin embargo, poco a poco la desmovilizada guerrilla irá despegando. La última Gran Encuesta de Invamer para SEMANA, Caracol y Blu Radio demostró que a las Farc no les va bien, pero podrían estar en una peor situación. La imagen favorable de Timochenko es apenas del 6 por ciento, mientras que su desfavorable es del 63,8 por ciento. En intención de voto para las próximas elecciones apenas registró 2,1 por ciento, pero estuvo por encima de Alejandro Ordóñez (1,2 por ciento) y Juan Carlos Pinzón (0,9 por ciento).6. ¿Se sabrá toda la verdad del cartel de la toga?La extradición de Gustavo Moreno ha abierto un debate sobre si con su partida a los Estados Unidos el país perderá la oportunidad de conocer en su totalidad cómo funcionaba el entramado de corrupción al interior de la Corte Suprema de Justicia. A pesar de que Moreno prometió entregar información sobre 26 procesos penales en los que habrían existo coimas, muchos creen que esa no es toda la verdad. El procurador Fernando Carrillo le pidió al presidente Santos que extraditara a Moreno hasta que no terminara su colaboración ante la justicia. La Casa de Nariño condicionó esa entrega por cuatro meses. No se sabe si el ex fiscal anticorrupción prenderá una segunda parte del ventilador en el primer semestre del año.7. ¿Será el año en el que un colombiano gane el Tour de Francia y cumpla el sueño amarillo?Pese a que cada el ciclismo colombiano entrega cada vez más triunfos al país, el 2018 pinta para ser el año cúspide para los escarabajos. El Tour de Francia tendrá un recorrido que le cae como anillo al dedo a Nairo Quintana y Rigoberto Urán, los dos colombianos que serán líderes de sus equipos en la ronda gala. Los argumentos de los corredores nacionales para quedarse con el título en la edición 105 de la carrera ciclística más importante del mundo son: Seis etapas de alta montaña, solo una contrarreloj individual de 31 kilómetros en un sube y baja, y el hecho de que Chris Froome no pueda estar por su dopaje en la Vuelta a España 2017 o que llegué las fuerzas diezmadas luego de competir en el Giro de Italia 2018.8. ¿Estará el precio del petróleo por encima de los 60 dólares el barril?La cotización del crudo por encima de este nivel será ganancia para Ecopetrol y por consiguiente para las cuentas fiscales, por la vía de los dividendos que la petrolera le entrega al gobierno y por el pago de impuestos. Petróleo a este nivel, permite dinamizar la exploración y explotación de crudo, aspecto fundamental en momentos en que el país solo cuenta con reservas petrolera para algo más de 5 años. También se beneficiarán los accionistas de Ecopetrol pues a este precio la compañía tendrá mayores utilidades que repartir en 2019 y el precio de la acción se recuperará después de la profunda caída de los últimos años. Por otro lado, el presupuesto general de la Nación para 2018 se hizo con base en un precio promedio de 55 dólares el barril, lo que significa que de superarse este nivel se darán ganancias para dar tranquilidad fiscal al país.9. ¿2018 será el año de los grandes conciertos?2018 tiene potencial para ser un año histórico para Colombia en materia de presentaciones musicales y el gran argumento se llama Radiohead, pues se trata de una de las bandas más emblemáticas de la historia del rock y más esperada por los colombianos. Pero suponiendo que no es suficiente para los aficionados a los grandes conciertos Gorillaz y Lana del Rey estarán en el festival Estéreo Picnic. Por el lado de la música sinfónica, la gran pianista ucraniana Valentina Lisitza se presentará en el Teatro Julio Mario Santodomingo en un recital único, pues se trata de una de las mejores intérpretes de este instrumento en el mundo.10. ¿La inflación llegará y se sostendrá en la meta de largo plazo del 3 por ciento?Con una inflación bajo control, el Banco de la República podrá mantener su política de baja tasas de interés, lo cual será fundamental para la recuperación de la economía. En la medida en que la reducción de los intereses se traslade a la estructura general de tasas del mercado, su efecto llegará a los hogares con lo cual habrá mayor capacidad de compra y esto estimulará el consumo, componente fundamental del Producto Interno Bruto. También, bajas tasas favorecen la construcción, sector que, a su vez, impacta a 32 subsectores industriales.11. ¿Logrará el Estado proteger la vida de los líderes sociales?A 2017 lo marcó una realidad trágica: el asesinato de líderes y defensores de Derechos Humanos. Según lo documentó la ONU, hasta el 20 de diciembre habían sido asesinados 105 líderes en sus territorios. Gran parte del éxito que pueda tener en 2018 la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, estará en cómo el Gobierno logre hallar una fórmula efectiva para proteger la vida de estas personas, además de hacer presencia en los territorios que dejó la guerrilla. Sobre todo si se tiene en cuenta que el 59% de estos homicidios se dieron en zonas en las que antes estaban las Farc. El modelo de erradicación de coca vs. sustitución de cultivos también es una de las estrategias pendientes por definir, pues ahí han radicado la mayor parte de los líos del posconflicto.12. ¿Pasará algo en la investigación sobre el dinero de Odebrecht en las campañas políticas?Las revelaciones de la empresa brasilera sobre cómo por medio de donaciones lograron cooptar la clase política de todo el continente aún no termina de resolverse en Colombia. Por razones jurídicas lo que sucedió en 2010 se encuentra ya prescrito, lo cual le ha impedido a los tribunales investigar hechos como la plata de los afiches que entró a la primera elección de Juan Manuel Santos. El Consejo Nacional Electoral, por su parte, archivó la investigación de la campaña de Óscar Iván Zuluaga con el argumento de que no había pruebas de la entrada de esos dineros. La campaña de Santos de 2010 sigue en la lupa de esa entidad.13. ¿Crecerá la economía al 2,7 por ciento en el 2018 como prevé el gobierno?Este año electoral se jugará en dos tiempos. La primera parte estará marcada por la incertidumbre propia del proceso de elección del nuevo presidente del país. Esto podría generar una pausa en las decisiones de inversiones de los agentes económicos. La segunda parte de año podría ser de mayor dinámica, una vez que se conozca el ganador de la contienda electoral. Muchos analistas afirman que el segundo semestre podría ser de mayor crecimiento. En todo caso, será fundamental mantener bajas tasas de interés por parte del Banco de la República, y elevar la confianza de los consumidores.14. ¿Se caerá Maduro En 2017, por primera vez se puso en aprietos al gobierno de Nicolás Maduro . La seguidilla de protestas generada por la crisis económica y social que se vive en el vecino país puso en aprietos al mandatario venezolano. El oficialismo chavista encarará fortalecido el nuevo año como pocos expertos vaticinaban que lo haría. La elección de alcaldes y gobernadores del pasado mes de noviembre, en la que el oficialismo salió victorioso, le dio oxígeno político a Nicolás Maduro y de paso debilitó a una ya fragmentada oposición, que tendrá que jugar muy bien sus cartas si quieren competir por la presidencia en los comicios del 2018. Actualmente, la oposición se encuentra fragmentada y aunque han dicho que irán a las presidenciales con candidato único, no es claro quién podría ser aquel que se mida en las urnas con Maduro . Figuras como Henrique Capriles, Antonio Ledezma o Leopoldo López quedan descartadas al haber sido inhabilitados de sus cargos públicos. De ese modo, si la oposición busca tener algún chance de vencer democráticamente a Maduro tendrá que limar primero sus asperezas internas.15. ¿Finalmente, Colombia será miembro pleno de la OCDE?Colombia aspira a convertirse en el tercer país latinoamericano en participar como miembro activo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, (Con Chile y México). Según el presidente Juan Manuel Santos a comienzos del primer trimestre de 2018 Colombia podría ser aceptada por la Ocde. A finales de 2017, Colombia se encontraba en la recta final de las negociaciones para acceder a este organismo que agrupa 35 países desarrollados, poniendo fin así a un proceso que se inició en 2013.16. ¿Se afectará la construcción de las carreteras 4G por el escándalo de Odebrecht?Despejadas las dudas que tenían los bancos - a raíz de lo sucedido con Odebrechet- para financiar a los grandes concesionarios de la infraestructura, se espera que los cierres de los proyectos de cuarta generación (4G) se aceleren y con ellos el programa de modernización de las vías siga su marcha. Esto será importante no solo por lo que significa desde el punto de vista de la logística del país, sino porque puede ser un elemento de recuperación económica del corto plazo.17. ¿Se acabará la minería en Santurbán?El 2018 será un año de definiciones para el páramo de los santandereanos. Por un lado, el gobierno tendrá que ajustar la delimitación después de que la Corte Constitucional tumbara la que se había realizado en 2014 porque no incluyó a todas las comunidades afectadas. Por el otro, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se pronunciará sobre la explotación de 9 millones de onzas de oro en las inmediaciones de ese ecosistema. Ambos procesos corren paralelamente en las instituciones ambientales del gobierno central y sin importar cuáles sean los resultados finales de esas decisiones, lo único cierto es que el páramo más emblemático de Colombia no va a ser el mismo después de 2018.18. ¿Sobrevivirá el Partido de la U?El Partido mayoritario sufrió en 2017 estocadas mortales. Por un lado, sus mayores electores Musa Besaile y Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías terminaron presos. Por el otro, a su presidente, Armando Benedetti, la Corte Suprema le abrió una investigación preliminar. El senador se enfrascó en una pelea visceral contra el fiscal Néstor Humberto Martínez. Si a eso se suma los coqueteos de Cambio Radical y del uribismo por llevarse a alguno de sus miembros, el panorama para esta casa política no es nada fácil. La U se jugará su futuro en las elecciones regionales de marzo que eligen al Congreso de la República. El partido no quiso renunciar a los votos de sus caciques y por eso los hermanos de ambos senadores aspiran a no perder la curul de la familia.19. ¿Habrá negociaciones con el Clan del Golfo?Después del desarme de las Farc, el Clan del Golfo se perfiló como la mayor amenaza armada contra el Estado y la sociedad colombiana. Con la urgencia de combatir ese grupo criminal, este año arreció la operación Agamenón II, la ofensiva de la Fuerza Pública contra la banda fundada por los hermanos Úsuga. En esos operativos se registraron los mayores golpes contra el Clan: la muerte de Gavilán, el segundo al mando, y de otros jefes como Lucas. El cerco se cerró tanto sobre Otoniel que él mismo expresó su deseo de comenzar una negociación con el Gobierno. Pese a la solicitud, el fuego no cesó contra el Clan, aunque sí empezó a moverse la posibilidad de negociar. El Gobierno radicó un proyecto ante el Congreso que plantea cambios en el Código Penal y la obligación de entregar a los menores de edad en las filas, antes de que comiencen los diálogos con emisarios del Ejecutivo. El Legislativo tendrá que definir el futuro de esa propuesta en 2018. De materializarse, dependería de la voluntad de las partes, que por ahora parece que existe en ambos bandos, el comienzo de las negociaciones.20. ¿ Trump pasará de los tuits a los hechos?El presidente de Estados Unidos logró mantenerse en el poder en el 2017 pese a todos los cuestionamientos que han rondado su mandato, como el rusiagate. El gran interrogante de 2018 es si cumplirá las promesas de campaña, por ejemplo ganar la batalla del Obama care, o construir el muro en la frontera con México, así como lograr que sea este país el que lo pague. Trump está usando la situación migratoria de los dreamers para apalancar la construcción del muro y los cambios en los programas legales de inmigración. Para todo esto el magnate debe trasladar la fuerza que imprime en las ideas que plasma diariamente en Twitter hacia el Congreso, una tarea que no es fácil con un partido republicano fracturado y la oposición de los demócratas. Todo esto en un año electoral, en el 2018 los estadounidenses elegirán los miembros de la Cámara de Representantes y un tercio de los senadores.21. ¿Podrá Medimás estabilizarse y superar los cuestionamientos en su contra?La EPS que absorbió los 5 millones de afiliados de Cafesalud no ha estado exenta de problemas. Terminó 2017, tras cinco meses de operación, con dos sanciones de la Superintendencia de Salud y con serios cuestionamientos de la Procuraduría por presuntas irregularidades en el acuerdo de intención de los socios del Consorcio Prestasalud, incumplimientos al proceso de venta, así como a las condiciones de experiencia en salud que acreditaron en la venta. A esto se suma que el ente de control advirtió que el dinero que entra por UPC podría estar siendo utilizado para otros fines. La Procuraduría compulsó copias a la Fiscalía, a la Corte Constitucional, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a las superintendencias de Sociedades y de Salud. En 2018 Medimás deberá enfrentar las investigaciones en curso al tiempo que intenta cumplirle a sus afiliados, para que las quejas no sigan multiplicándose.22. ¿Lograrán desenlodarse las negociaciones de paz con el ELN?El 9 de enero de 2018 terminará el cese al fuego bilateral con el ELN. No fue perfecto, de hecho hubo violación del cese en dos oportunidades, cuando asesinaron al líder indígena del Chocó y en la masacre de Magüí Payán en la que murieron 13 personas. Sin embargo, es el primer cese al fuego con esta guerrilla en este nuevo intento por negociar que ya cumplió su cuarto ciclo. El año también iniciará con nuevo equipo de trabajo por parte del gobierno, tras la renuncia de Juan Camilo Restrepo y el nombramiento de Gustavo Bell como jefe negociador. Son muchos los obstáculos, sin embargo, antes de terminar el 2017 el ELN difundió un video en el que asegura que la mesa de diálogo no puede ser interrumpida. "La Mesa de diálogos no puede ser interrumpida por el hecho de que el acuerdo sobre el cese del fuego culmine el 9 de enero, por el contrario, debe fortalecerse desarrollando los puntos de la agenda pactada", aseguró el primer comandante del ELN, Nicolás Rodríguez, alias Gabino. El gobierno de Santos tiene el sol a cuestas, y el ELN lo sabe. ¿Lograrán montarse al tren de la paz?23. ¿Se adjudicará la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico?Lograr la adjudicación de la banda de los 700 MHZ es uno de los principales retos del Ministerio de las TIC en 2018. La subasta de esta autopista digital, que era utilizada para la televisión análoga, ha sido una de las principales pedidos de los operadores de telefonía celular al Gobierno nacional pues reducirían sus gastos de operación y podrían ofrecer más cobertura a los usuarios. La subasta del espectro fue aplazada en 2017 porque cómo estaba planteada solo Tigo Une podía participar debido a que Claro y Telefónica estarían superando los topes que plantea la ley antimonopolio en Colombia pero ya se aprobó el decreto para cambiar los topes y se anticipa que el proceso de subasta debe iniciar en el primer semestre del año. Un paso obligatorio para mejorar la conectividad en el país.24. ¿Pasarán las normas de la paz en la Corte Constitucional?El 2018 será el año en que el máximo tribunal tendrá que examinar un nuevo paquete de normas fundamentales para la implementación del proceso de paz. Hace unos meses se creía que ese era apenas un trámite para el nacimiento jurídico de los acuerdos de la Habana, pero después de que la Corte tumbó el Fast Track, ese visto bueno ya no se da por descontado. El organismo tiene una composición nueva y ahora, los temas relacionados con el proceso con las Farc ya no tienen mayorías amplias. Este año pasará a examen la ley estatutaria de la JEP y el reglamento que tendrán que escribir los magistrados sobre cómo operará el Tribunal Especial para la Paz.25. ¿Terminará el giro del continente a la derecha?En 2017, el continente hizo un giro a la derecha. En 2017, el continente hizo un giro a la derecha. Después de que por décadas los líderes de izquierda gobernaron a América Latina, los conservadores están comenzando a retomar el poder. Eso quedó demostrado en la elección de Sebastián Piñera como presidente de Chile. Su regreso confirmaba una tendencia después de la victoria de Mauricio Macri en Argentina, Horacio Cartés en Paraguay, Michel Temer en Brasil y Pedro Pablo Kuczynski en Perú, y por supuesto Donald Trump en Estados Unidos. En 2018, el calendario electoral estará bastante movido. Elegirán presidente, además de Colombia, Costa Rica, México, Brasil y Venezuela