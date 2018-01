/ Transitar en sitios restringidos y en horas restringidas fue la infracción que más cometieron los conductores durante el 2017 en Cartagena. Según cifras reveladas por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt), esta infracción produjo un total de 15,161 comparendos.Este es el top 5 de las sanciones en la ciudad:1. Transitar en sitios restringidos o en horas restringidas ( 15.161 comparendos)2. Conducir sin licencia (7.513 comparendos)3. Mal parqueo (6.363 comparendos)4. Sin técnico-mecánica o malas condiciones (5.465 comparendos)5. Conducir sin seguro obligatorio (2.729 comparendos)Otras infracciones que también cometieron los conductores de buses, busetas, vehículos particulares, taxis y motos en la ciudad fueron: Realizar maniobras peligrosas (1.539 comparendos), No respetar señal de agente (1500 comparendos), Transitar en contravía (1387 comparendos) e irrespeto a una señal de tránsito (1340 comparendos).Prestar un servicio no autorizado, conducir usando dispositivos móviles y no respetar semáforos fueron las infracciones menos cometidas con 936, 905 y 859 comparendos respectivamente.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi