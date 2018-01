/ Muchas tradiciones colombianas para celebrar el fin de año están en jaque por cuenta del Código de Policía. Aunque los cartageneros se están preparando para darle la bienvenida al 2018, es importante que, antes de darle luz verde a la celebración, tengan claro cuáles son las restricciones estipuladas por la normatividad.Para que no inicie el 2018 con una multa, le contaremos a algunas de las prohibiciones que contempla el Código de Policía que van en contravía de las tradiciones de los colombianos. Populares o impopulares, estas medidas están pensadas para mejorar la seguridad durante las festividades de fin de año. Por no acatarlas podría sumar un comparendo a las tradicionales deudas de enero.Acciones que estarán en el ojo de las autoridades durante el festejo de fin de año:1. Nada de equipos de sonido a alto volumenNada de competir con el vecino para ver quién tiene el equipo de sonido más escandaloso del barrio. Según indica el código de policía, está prohibido tener equipos de sonido a todo volumen, ya que podría afectar la convivencia como se estipula en el artículo 33. Por incumplir esta norma le podrían hacer una multa por 393.440 pesos.2. Tomar alcohol en la calleEstá prohibido el consumo de licor en el espacio público, por lo que es mejor que no salga de la terraza de su casa si tiene en su mano una cerveza. Si la policía lo sorprende tomando en la calle, ese trago podría ser más caro del 2017 o 2018. La multa es de 196.720 pesos, según el artículo 140.3. No se pueden cerrar las calles¿Quién no ha asistido a una fiesta decembrina que se toma toda una calle? Esta práctica es tradicional en algunos barrios de Cartagena, sin embargo, con el actual Código de Policía, esta fiesta queda cancelada. Solo se podrán cerrar vías si se cuenta con un permiso escrito por parte de la autoridad competente, según se señala en el artículo 54.4. Sobrevive el muñeco del año viejoA pesar de las continuas campañas del Gobierno Nacional y las Alcaldías Locales, la meta de cero quemados en diciembre no se ha podido cumplir. El código de policía refuerza las restricciones y los castigos a quien manipule pólvora, pero además, también ataca con una de las tradiciones más cercanas a los cartageneros: la quema del muñeco de año viejo. Los artículos 29 y 30 del Código prohíben estas prácticas.5. Castigo para las riñas y el porte de armasLa mayoría de homicidios que se registran en Cartagena están relacionadas a riñas y al porte ilegal de armas de fuego o blancas. Para garantizar la seguridad de la ciudadanía, la policía le apunta donde más le duele a los colombianos: el bolsillo. Si es sorprendido protagonizando una riña en la calle tendrá que pagar multas tipo 2 y 3, es decir, 196.720 y 393.440 pesos respectivamente. Si en la riña está involucrada algún tipo de arma, súmele a la cuenta otros 196.720 pesos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi