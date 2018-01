/ La ola de acusaciones de abuso, acoso y otra conducta sexual inapropiada que causó la caída de políticos, figuras de Hollywood y muchos otros fue la noticia más leída en el 2017, de acuerdo con el sondeo anual de la Associated Press de directores de periódicos y otros medios de prensa.La número 2 fue el turbulento primer año de Donald Trump como presidente. Hace un año, la elección de Trump fue la noticia del 2016.Seguidamente las 10 principales noticias del 2017:1. Acusaciones sexuales: Los escándalos relacionados con impropiedades sexuales por hombres prominentes no son nada nuevo en Estados Unidos, pero nunca antes ha habido nada cercano al diluvio de acusaciones desatado este año. Entre las figuras derribadas están el productor de cine Harvey Weinstein, los presentadores televisivos Bill O'Reilly, Matt Lauer y Charlie Rose y varios congresistas y chefs célebres.2. Primer año de Trump : Las controversias comenzaron con la toma de posesión, con el presidente cuestionado por sus afirmaciones sobre la magnitud de la multitud, y persistieron todo el año. El índice de aprobación de Trump se mantuvo merodeando bajas récord, su base siguió siendo incondicionalmente leal y sus incansables tuits- a menudo en la madrugada- provocaron una mezcla de indignación, burlas y entusiasmo.3. Masacre en Las Vegas: Un jugador de póker de 64 años, tras acumular un arsenal de armas, desató andanadas de disparos desde una suite en un piso alto en un hotel, matando a 58 personas e hiriendo a centenares en una muchedumbre que asistía a un concierto al aire libre. Semanas tras la masacre, las interrogantes sobre los motivos del atacante seguían sin respuesta.4. Azote de huracanes: En espacio de cuatro semanas, los huracanes Harvey, Irma y María azotaron Texas, Florida , Puerto Rico y otras islas caribeñas. Harvey mató a más de 80 personas en Texas y causó daños estimados en 150.000 millones de dólares. Irma mató a numerosas personas en el Caribe y Estados Unidos, incluyendo 12 residentes de un hogar de ancianos en Florida que se quedó sin aire acondicionado. María dañó más de 200.000 viviendas en Puerto Rico, causó prolongados apagones y desató una investigación de si el saldo oficial de 64 muertos era demasiado bajo.5. Corea del Norte: A veces las provocaciones entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un tenían el tono de una disputa de niños de escuela. Alimentando las tensiones estuvieron los últimos ensayos por Pyongyang de una bomba de hidrógeno y misiles balísticos que pudieran alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.6. Investigación de Trump Trump despidió al director del FBI James Comey, pero otro ex jefe de la agencia, Robert Mueller, fue nombrado casi inmediatamente para investigar la posible coordinación entre Rusia y la campaña de Trump . Para mediados de diciembre, el equipo de Mueller había presentado cargos federales contra cuatro personas, incluyendo el exjefe de la campaña de Trump Paul Manafort y el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn. Flynn se declaró culpable de mentirle al FBI.7. Obama care: Pese a reiterados esfuerzos, los republicanos en mayoría en el Congreso no consiguieron anular la ley de salud de Obama y remplazarla con un nuevo plan. En cierto momento, el voto decisivo contra la medida republicana fue depositado por el senador republicano John McCain. Aunque persisten dudas sobre cómo va a funcionar la ley de Obama sin ayuda substancial del gobierno de Trump 8. Reforma fiscal: Sin un solo voto demócrata, los republicanos aprobaron una vasta reforma fiscal que reduciría los impuestos a las corporaciones, al tiempo que ofrecería beneficios mixtos a individuos. Los legisladores republicanos, apoyados por Trump , dijeron que la ley tendría beneficios amplios al acelerar el crecimiento económico. Críticos, incluyendo expertos independientes, dicen que las consecuencias incluirían déficits presupuestarios más elevados y la potencial pérdida de seguro médico para millones de estadounidenses.9. Ataques terroristas en el mundo: El primer ataque terrorista grande en el 2017 se produjo en Año Nuevo _ un pistolero mató a 39 personas en un club nocturno en Estambul. Blancos subsiguientes incluyeron una bomba en un concierto de Ariana Grande en Manchester, un sendero de bicicletas en Nueva York y La Rambla de Barcelona . En octubre, un camión bomba mató a más de 500 personas en Somalia. En noviembre, un ataque contra una mezquita en Egipto mató a más de 300.10. Estado Islámico: Un grupo de fuerzas expulsaron al Estado Islámico de sus dos bastiones principales _ Mosul en Irak y Raqqa en Siria. Las derrotas han dejado a esa banda armada sin territorio significativo en esos países, pero sus filiales en otras partes, particularmente en Egipto y Afganistán, siguen operando.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi