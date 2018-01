/ 1. El golpe del Papa en San FranciscoEran las 10:40 de la mañana del domingo 10 de septiembre, el Papa Francisco saludaba a los feligreses y residentes del barrio San Francisco que se agolparon para verlo pasar en el papamovil. ( Recuerde aquí:Video: Papa Francisco sufre herida en el rostro tras golpearse con el papamóvil )En cuestión de segundos, el conductor del papamovil frenó de manera abrupta para esquivar a una persona y el papa recibió un leve golpe que afectó su ceja y pómulo izquierdo, algunas gotas de sangre mancharon su casulla.Sin embargo, el incidente no mermó el buen ánimo del sumo pontífice quién tras ser atendido por el equipo de seguridad, retornó su recorrido hasta el Centro Histórico.2. Una "piedra" que controlaba puerta de TranscaribeLa imagen de una piedra "controlando" una de las puertas de la estación El Gallo de Transcaribe, circuló en redes sociales en agosto de este año. Muchos ciudadanos y usuarios del sistema cuestionaron el deterioro en la mayoría de las estaciones.( Recuerde aquí:Con una piedra "controlan" puerta de estación de Transcaribe )Tras consultar al gerente del SITM, Humberto Ripoll, confirmó que la ejecución del mantenimiento de las puertas electromecánicas de las estaciones ya estaba listo y quedaba a cargo de la firma proveedora, Ivegas SAS.3. El turista que posó desnudo en la "Gorda" de BoteroRepudio e indignación generó la fotografía que muestra el momento en que un turista posa totalmente desnudo sobre la escultura "La Gorda Gertrudis", una obra del maestro Fernando Botero, situada en la plaza Santo Domingo, en el Centro Histórico de la ciudad.El hecho se registró el 29 de octubre y llamó la atención de las autoridades quienes desplegaron un operativo de búsqueda para dar con el visitante. ( Lea:Rechazo por foto de turista que posa desnudo sobre 'La Gorda' de Botero )El comandante de la Polícia de Cartagena, Humberto Póveda explicó que el hombre cometió "claramente" una infracción al código de Policía, que podría significarle una multa de 16 salarios mínimos legales vigentes y su expulsión inmediata del país.El turista no ha logrado ser identificado.4. El escobita bailadorIsaac Castillo Maturana se hizo popular en Cartagena tras ser grabado durante el Desfile de Las Fiestas de Independencia, el 11 de noviembre, en El Cabrero.El hombre quién trabajaba para la empresa Pacaribe, aparecía en el video bailando con un grupo de jóvenes mientras se desempeñaba como operario de aseo. ( Lea:El "escobita" pasó del festejo novembrino al desempleo )El comportamiento del joven de 24 años fue sancionado por la empresa de aseo y por esta razón se quedó sin empleo.No obstante, las voces de apoyo jugaron a su favor y tras esperar dos semanas, el gobernador de Bolívar Dumek Turbay le ofreció empleo.Isaac trabaja hoy en la oficina de Atención al Ciudadano de la Gobernación de Bolívar.5. El arreglo del "Oso Yogui", un hueco de El Pozón.El 29 de noviembre se conoció a través de redes sociales un video donde un joven denuncia el enorme hueco de su barrio.Su "singular" denuncia llamó la atención de muchos ciudadanos quienes compartieron más de 600 veces el video y exigían que las autoridades le dieran respuesta a su petición. ( Lea:Con este particular video exigen arreglo del "Oso Yogui", un hueco de El Pozón )El protagonista se hace llamar 'Nievenebraska' y pide el arreglo de un hueco en una de las calles del barrio El Pozón."Para mí este -el hueco- es el oso polar… qué digo el oso polar, el oso Yogui", expresó 'Nievenebraska'.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi