/ Es el momento de hacer nuevos compromisos y en muchos sentidos el aprendizaje de un idioma es como el matrimonio.Primero hay que seleccionar bien y encontrar la solución que más le convendría en el largo plazo. Es decir, se puede elegir una lengua elegante y atractiva como francés, italiano o portugués, que ofrece un toque místico y hasta sexy a su personalidad, o, por otro lado, puede escoger algo mucho más práctico para la vida cotidiana que mejore su perfil profesional y su funcionamiento diario: el inglés.Sigue la etapa de coquetear, en la que experimentamos con ello, arriesgándonos con nuevas palabras, frases y expresiones. A veces nos equivocamos y no logramos la comprensión que estamos buscando, lo que se convierte en una realidad para millones de personas que se rinden por falta de resultados o compatibilidad, es decir, la compleja cuestión de la química. Pero para otros la recompensa a la perseverancia es conquistar el idioma, lo que se llama dominio en términos estrictamente lingüísticos.Recomendamos: Tips para aprender inglés y no desanimarse en el intentoPara asegurar que su relación con la lengua extranjera sea exitosa y que se mantenga viva, siempre debe buscar nuevas maneras y divertidas técnicas de aprender, asimilando nuevas experiencias a la hora de adquirir conocimiento y entendimiento. Esa es la obligación de ser detallista, es decir, ponerle mucho cuidado a la manera como desarrollamos nuestra relación con el idioma y tratarlo con respeto.Para que su experiencia como aprendiz se inicie de forma motivadora y exitosa, aquí están unos consejos básicos que pueden facilitar su proceso de desarrollo. Consiste en una recopilación de algunos de los consejos más prácticos que surgen de distintas fuentes y de los recursos actuales del British Council.1. Evite los malos consejos: Los supuestos sabios siempre quieren advertirnos que la edad es una barrera inamovible al aprendizaje y que, como dice el viejo refrán, loro viejo no aprende a hablar. Eso es totalmente erróneo y mientras las expectativas de avances y progreso pueden ser muy distintas, la edad no quiere decir que no se puedan asimilar nuevas ideas, conceptos y conocimiento.2. Preste atención: Como en cualquier buen matrimonio se debe refinar la capacidad de escucha. Los buenos estudiantes que demuestran los mejores ejemplos de vocalización y pronunciación son los que aprenden a enfocarse en el discurso nativo, los movimientos vocales y el uso del énfasis. Se recomienda el uso de aplicaciones en línea como Voxopop y Vocaroo, diseñados para el desarrollo de la competencia oral por medio de grabación de voz y verificación de pronunciación, además de la creación de grupos de charla para practicar lo que ha aprendido. También se recomienda emplear una de las más antiguas metodologías, que consiste en mirar con atención películas en inglés tratando de imitar y comprobar el significado de los diálogos haciendo uso de los subtítulos.También le puede interesar: ¿Cómo ayudar a los hijos a aprender inglés?3. Practique mucho : Como en la intimidad, la perfección es consecuencia de la práctica. Es importante buscar amigos con los cuales se pueda conversar y experimentar en persona o en línea e implementar todo lo que se ha aprendido, arriesgándose con palabras y frases nuevas para estimular al interlocutor. Se requiere regularidad y frecuencia, la capacidad de responder y estimular a su par. En este contexto los principiantes no deben dejarse asustar.4. Busque la palabra precisa: Recomendamos un fuerte enfoque en vocabulario que establezca metas realistas en cuanto al número de palabras que se quiere aprender cada día, teniendo en cuenta su capacidad de recordar y asimilar. Necesita un sistema para recopilar y guardar estas palabras con una variedad de explicaciones y definiciones que le ayuden a un claro entendimiento de significados y contextos.5. Acepte sus errores: Debemos afrontar que todos nos equivocamos y que aprendemos a través de nuestras equivocaciones. Por lo tanto, acepte las correcciones con humildad y sin enojo o frustración y, como un buen esposo o esposa, apoye a los que se equivocan en sus interacciones con usted, evitando el impulso de demostrar su superioridad lingüística.Puede leer: "Muchos jóvenes no tienen idea de lo que el inglés puede hacer por sus vidas"6. Busque un experto: A veces hay que consultar a los que saben para encontrar las respuestas necesarias a nuestros retos. El British Council tiene una amplia gama de consejos y recursos para ayudarle a fortalecer su desarrollo lingüístico. Pueden acceder a este vínculo para encontrar nuevas y sencillas técnicas para mejorar sus competencias básicas. ( www. british council /english/why-study/learning-tips/adults ).Esperamos que estos consejos le sirvan y le ayuden a encontrar una relación duradera y feliz con su nuevo idioma. Sobre todo recuerde los juramentos, debe ser siempre fiel y tratarlo como un don precioso y nunca olvidarlo. Realmente es una relación que dura hasta que la muerte los separe.*Por: Russel Hammond, Director de Servicios Integrados, British Council