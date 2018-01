/ El presidente de la República, Juan Manuel Santos, envió un saludo de año nuevo a los colombianos a quienes pidió dejar el pesimismo y trabajar unidos en el 2018 con un solo propósito de tener un mejor futuro para Colombia."A todos les quiero desear, desde el fondo de mi corazón, un 2018 lleno de prosperidad y amor, en el que nos unamos por un solo proyecto que todos compartimos: una Colombia en paz, con más equidad y mejor educada", indicó Santos.El mandatario también indicó que es necesario creer en un mejor futuro para el país y por eso es necesario construir en vez de destruir y proponer en vez de criticar."Quiero pedirles, no por mí ni por el gobierno sino por ustedes y por nuestro querido país, que no se dejen llevar por el pesimismo, crean en Colombia y en un mejor futuro, en especial para tantos compatriotas que durante muchos años solo vivieron el miedo y la violencia. Vale la pena creer, vale la pena unirnos y trabajar por nuestro país", manifestó el presidente.Santos también indicó que su gobierno no es perfecto y que es el primero en reconocer que ha habido dificultades y errores, sin embargo, señaló que se han tenido aciertos para dejarles un mejor país a las futuras generaciones y que los últimos siete meses que le quedan de su mandato se dedicarán a seguir generando mejor calidad de vida para todos.BALANCE 2017En su discurso el presidente también hizo un balance de su gestión durante el 2017 en donde indicó que fue un año de transición en aspectos de paz, económicos, sociales y políticos."Termina otro año y es normal que todos hagamos balances y formulemos propósitos para el año entrante, el 2017 fue un año de transición con aspectos positivos y negativos, que nos debe servir para continuar avanzando en el 2018 hacia un mejor mañana para todos"Frente a la paz, indicó que fue una transición porque se pasó, de llegar a un acuerdo con las FARC para terminar el conflicto armado, al complejo desafío de ponerlo a andar y construir la paz.En ese sentido señaló que uno de los logros fue el desarme de esta antigua guerrilla y su renuncia a la violencia para entrar a la democracia, además, de las normas aprobadas en el Congreso de la República para la implementación del Acuerdo como la de Justicia Especial para la Paz.No obstante, indicó que hubo obstáculos como la demora en la aprobación de otras normas necesarias para la implementación y la existencia de grupos disidentes que siguen delinquiendo a quienes les caerá todo el peso de la ley y el contundente accionar de la Fuerza Pública."Lo cierto y lo más importante es que se han salvado miles de vidas de colombianos, se han evitado decenas de atentados y se ha comenzado a desminar completamente el país. Colombia, libre ya del conflicto con las FARC, no es un paraíso, pero es un país mucho mejor y más seguro, con más oportunidades que el que teníamos antes. Es por eso que esta paz, que apenas comenzamos a construir, tenemos que seguirla protegiendo, para que crezca fuerte y firme como un árbol frondoso que nos de sombra a todos", manifestó.En el aspecto económico señaló que el país sufrió hace dos años el mayor desplome de los precios del principal producto de exportación que es el petróleo y que esto afectó gravemente las finanzas, reduciendo los recursos para invertir y obligando a apretar el cinturón."El crecimiento económico de este año no ha sido el que esperábamos, pero está por encima del promedio de la región. Sectores como el agro y el turismo, quienes han sido los más beneficiados por la paz, crecieron y generaron empleo. Y la inflación, que en 2016 nos dio muchos dolores de cabeza, volvió a caer al 4 por ciento", dijo.Sin embargo, indicó que la confianza en Colombia se mantiene "tanto los analistas como los organismos internacionales coinciden en que durante el 2018 que comienza, y pasada ya la tormenta que nos golpeó tan duro, nuestra economía crecerá más".En materia de desarrollo destacó que actualmente muchas familias colombianas viajan por el país para disfrutar de sus vacaciones o visitar a sus parientes constatando el avance en las autopistas y carreteras, o los trabajos que se viene realizando para mejorarlas y que lo mismo viene sucediendo con los aeropuertos y los puertos del país y que esto el mejor símbolo de un país que avanza.En cuanto a los programas sociales aseguró que a pesar del apretón económico, se logró seguir adelante con los principales programas, como Más Familias en Acción, la Estrategia de Cero a Siempre para la primera infancia, Ser Pilo Paga, Colombia Mayor,entre otros."A pesar de que seguimos generando empleo y reduciendo la pobreza, no podemos sentirnos satisfechos mientras más de 10 millones de colombianos sigan siendo pobres. Por eso lo importante ahora es seguir invirtiendo en educación, consolidar los logros de estos programas sociales, seguir ampliando la clase media, y mantener un manejo económico responsable", indicó.Sobre los hechos de corrupción que se destaparon durante este año en el país dijo que "se han destapado muchas ollas podridas, que nos preocupan y escandalizan a todos, pero esto es muestra de que los corruptos comienzan a pagar, por fin, por sus delitos. Peor, mucho peor, cuando robaban sin que nadie se enterara, ni nadie los cuestionara".Y en lo político dijo que es importante que los odios ni los rencores se impongan y el objetivo debe ser mantener al país por encima de las diferencias personales y políticas."En este año que comienza, abonemos el terreno para lograr entre todos la unidad que tanto necesita Colombia. Porque la unidad es lo que nos hace fuertes. Siempre es posible y siempre es mejor construir sobre lo construido, que hacer tabla rasa y empezar de cero", finalizó el mandatario.