/ Este año, la lluvia y las bajas temperaturas en el sur del Valle de Aburrá pusieron en dificultades a los organizadores de la Decimoséptima edición del Festival de los globos soleras de la cancha de El Dorado , en Envigado.El fundador del certamen Alejandro Uribe manifestó que a pesar de los inconvenientes con el clima, a las 1:30 p.m. de este 31 de diciembre ya habían elevado 25 de los 34 globos que elaboraron.(Vea aquí los mejores globos solares que surcaron el Valle del Aburrá)Agregó que el sol en la mañana no fue muy fuerte y como llovió, el agua que se impregnó en los empates y cintas utilizadas para elaborar las figuras dificultó el despegue de los globos que tenían listos en el terreno de juego de la cancha, pero aún así pudieron iniciar la jornada hacia las 10:00 a.m.Luis Ignacio Castaño instructor del Inder del Envigado dijo que este año convocaron a toda la familia por lo que la entrada al estadio fue gratis.Agregó que este espectáculo hace parte del programa Vacaciones Creativas que continuará en el puente de Reyes con una caminata a la vereda El Vallano, donde se efectuará el Festival del sancocho, los fríjoles y el mondongo.Isabela Posada Franco, joven estudiante, residente de Sabaneta dijo que asistió al certamen porque con su familia pasaba en carro por el lugar y cuando vio el espectáculo decidieron estacionar el carro y apreciar la belleza de los globos que eran figuras de cebras, leones, abejas, rinocerontes y otros animales de la fauna africana.Comentó que esta es una forma de no olvidar una tradición decembrina como la de los globos, pero con un alto contenido ecológico, porque estos no utilizan material incandescente, lo que puede originar incendios.FOTO EDWIN BUSTAMANTECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi