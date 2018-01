/ Barack Obama se graduó en el 2017 de reggaetonero. Esa parece ser una buena conclusión de la lista de canciones preferidas que publicó el expresidente norteamericano en la que incluyó, en primer lugar, al artista antioqueño J. Balvin .Como fue tradición durante su mandato, y a pocas horas de terminar el 2017, Obama compartió en su perfil oficial de Facebook los mejores libros y las canciones que más se le quedaron de este año.El líder incluyó en su listado musical, y en primer lugar, a uno de los hits del 2017 del género urbano: Mi gente de J. Balvin y Willy William.Por el playlist de Obama desfilaron además artistas de la talla de Jay Z, Beyonce (Family Feud), U2 (Ordinary Love), Camila Cabello (Havana), Travis Scott (Butterfly Effect) o Rihanna (Wild Thoughts), Brandi Carlile (The Joke):También la salsa colombianaEsta no es la primera vez que Obama incluye música hecha por artistas colombianos en sus listados favoritos. En el verano del 2015, el ahora expresidente incluyó a una agrupación de música tropical que no es tan famosa para el común de la gente: la Sonora carruseles y su tema La salsa la traigo yo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi