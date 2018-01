/ La plantilla del Sporting, de la Segunda división española, realizó este domingo el último entrenamiento del año con la ausencia del central colombiano Juan Sebastián Quintero, que tampoco se incorporó a esta sesión, aunque el club espera que regrese a Gijón a lo largo del día para empezar a trabajar el martes con el resto del equipo.El Sporting había dado un día más de descanso a los futbolistas extranjeros y, mientras que Xandao, Barba, Santos y Scepovic se incorporaron el sábado, que era la fecha prevista, Quintero aún no lo ha hecho.Quintero es uno de los futbolistas a los que el Sporting espera encontrar salida en el mercado de invierno, ya que apenas ha disputado minutos hasta el momento y su rendimiento no ha convencido a Paco Herrera ni a su sustituto en el banquillo rojiblanco, Rubén Baraja.Juan Sebastián Quintero jugó en Colombia en el Deportivo Cali y estuvo con la Selección Colombia Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Río 2016.En esta última sesión del 2017 tampoco han participado Santos y Canella, lesionados en el entrenamiento del sábado, por lo que trabajaron al margen del grupo al que si se reintegraron Mariño y Juan Rodríguez tras superar un proceso gripal que les impidió entrenar los dos últimos días.Lora no completó la sesión debido a una sobrecarga y Sergio Álvarez trabajó en el gimnasio dentro del programa previsto para que pueda reaparecer en la primera jornada del 2018 el día 6 de enero en la que el Sporting recibirá en El Molinón al Córdoba.Baraja completó el entrenamiento de hoy con varios jugadores del filial, en este caso Alberto Espeso, Aizpiri, Cayarga, Víctorn Ruíz y Adri Montoro además de los habituales Dani Martín, Nacho Méndez y Pedro Díaz.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi