/ El presidente de la República, Juan Manuel Santos , dio el balance de fin de año sobre su gestión. Según dijo el mandatario el proceso de paz tiene esperanza y presenta desafíos, "hay luces, ¡grandes luces!, como el desarme de esta antigua guerrilla, su renuncia a la violencia para entrar a la democracia y hay sombras, como la demora en la aprobación de otras normas necesarias para la implementación del Acuerdo, y la existencia de disidencias que siguen delinquiendo".Santos agregó que la paz debe continuar "como un árbol frondoso que nos de sombra a todos", en lo que podría ser tomado como una referencia a la campaña política para elegir a su sucesor que ya comenzó.Así mismo, aceptó que el crecimiento económico de este año no era el esperado "pero está por encima del promedio de la región. Sectores como el agro y el turismo -los más beneficiados por la paz- crecieron y generaron empleo. Y la inflación, que en 2016 nos dio muchos dolores de cabeza, volvió a caer al 4 por ciento ".El mandatario sostuvo que en materia de corrupción se han destapado muchas ollas podridas pero "pero esto es muestra de que los corruptos comienzan a pagar, por fin, por sus delitos. Peor, mucho peor, cuando robaban sin que nadie se enterara, ni nadie los cuestionara".Santos pidió a los colombianos para que no permitan que los odios y los temores se impongan "Mantengamos al país por encima de las diferencias personales y políticas. Siempre es posible, siempre es mejor, construir sobre lo construido, que hacer tabla rasa y empezar de cero".Por último, aceptó que su gobierno no es perfecto, "soy el primero en reconocer que ha habido dificultades y errores. También hemos tenido aciertos en nuestro propósito de dejarles un mejor país a las futuras generaciones. Sé que a veces es difícil ver los avances y que los cambios no llegan tan rápido como todos quisiéramos. Nos quedan 7 meses de trabajo y los dedicaremos enteramente a seguir generando mejor calidad de vida para todos".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi