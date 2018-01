/ El presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy, sufrió un nuevo lapsus al felicitar al pueblo ibérico por la llegada del año 2016. El video se hizo viral luego de que fuera publicado por varios medios de comunicación y se difundió rápidamente por la red social twitter.El lapsus se presentó cuando Rajoy inauguraba la ampliación de una doble calzada en una vía de España, el mandatario aseguró que es un privilegio inaugurar el año "ampliando puentes que unen y no separan".El mensaje de Rajoy iba enfocado a generar esperanza en los próximos años. Sin embargo, el mensaje no salió como se esperaba. Al parecer los asistentes no encontraron el error inmediatamente pues aplaudieron al mandatario al finalizar su intervención.Mariano Rajoy os desea "feliz año 2016".Cabe decir que hoy es 30 de diciembre del 2017 jajajajajajaja pic.twitter.com/dbFxPBRnHX— Estiven Michael (@stephenmichaael) 30 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi